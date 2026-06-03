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Analyse: Ferrari maakt statement naar Hamilton én Verstappen met Leclerc-verlenging

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<b> Analyse: </b> Ferrari maakt statement naar Hamilton én Verstappen met Leclerc-verlenging

Ferrari heeft het contract met hun kroonprins Charles Leclerc voor meerdere seizoenen verlengd. De Monegask werd gelinkt aan een mogelijk vertrek bij het team waardoor hij is opgeleid, maar inmiddels is aan die speculaties een einde gemaakt. Met de contractverlenging van hun oogappeltje heeft de Italiaanse renstal een behoorlijk signaal afgegeven aan de rest van het de Formule 1-paddock. 

Vanochtend kwam het grote nieuws eruit vanuit de Maranello: Leclerc heeft zijn verbintenis bij Ferrari verlengd en vertrekt dus niet naar Aston Martin, waar hij een lange tijd mee in verband werd gebracht. Hoeveel seizoenen de 28-jarige in het rood erbij plakt is niet bekend, maar duidelijk is dat Frédéric Vasseur en consorten willen voortborduren op de pijlsnelle Monegask. 

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Vasseur maakte in een tussenzinnetje duidelijk dat Leclerc de nummer één-rijder zal blijven binnen Ferrari, al hebben zij dat zelf nooit publiekelijk uitgesproken. "We weten hoeveel dit project voor hem betekent en we zijn blij om te blijven werken aan onze gedeelde doelen", klonk het duidelijk. De Scuderia wacht sinds Kimi Räikkönen in 2007 op haar eerste wereldkampioen en lijkt die hoop te hebben gevestigd op hun junior die in 2019 overkwam van Sauber

Het lijkt er dus sterk op dat Lewis Hamilton en ook Max Verstappen niet in dat droomscenario zullen gaan voorkomen. Daar waar de zevenvoudig wereldkampioen steeds steviger in het zadel lijkt te komen met een tweede plek in Canada en de Nederlander eveneens in verband werd gebracht met een overstap naar Ferrari, is het duidelijk dat Leclerc dé man gaat worden voor de Italiaanse renstal. 

Moet Hamilton vrezen voor Ferrari-toekomst? 

Mocht Ferrari daadwerkelijk de voorkeur aan Leclerc geven in de toekomst, wat ligt er dan nog in het verschiet voor Hamilton? Aangezien de man uit Stevenage maar liefst zeven wereldtitels in de F1 op zijn naam heeft, valt het te betwijfelen of een rol als tweede coureur op zijn lijf staat geschreven. 

Mocht hij daadwerkelijk beslissen om te vertrekken bij de Scuderia na dit seizoen, dan hebben de Italianen al een vervanger klaarstaan. Momenteel doet Oliver Bearman, die net als Leclerc de opleiding van Ferrari heeft gevolgd, het uitstekend bij Haas. 

shakedown

Posts: 1.817

Ja, het statement is dat ze de aankomende 5 jaar sowieso geen kampioenschap willen.

  • 7
  • 3 jun 2026 - 12:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari

Reacties (12)

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  • shakedown

    Posts: 1.817

    Ja, het statement is dat ze de aankomende 5 jaar sowieso geen kampioenschap willen.

    • + 7
    • 3 jun 2026 - 12:20
    • HarryLam

      Posts: 5.488

      Het punt is dat die domoor Elkan niet snapt dat zodra Max in de Ferrari stapt dit direct een winnende combinatie is.

      • + 1
      • 3 jun 2026 - 13:55
  • Ferrari412T1

    Posts: 521

    Alsof Verstappen daar onder de indruk van is. Hij zal hier echt niet wakker van liggen. Feit is dat Ferrari Verstappen sowieso niet kan handlen. Kritiek op de auto dulden ze namelijk niet bij Ferrari. Verstappen zal nooit voor Ferrari gaan rijden....eerder voor Mercedes.

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 12:28
  • DutchTifosi

    Posts: 2.862

    Enige statement dat wordt gemaakt is dat de samenwerking dat sinds 2019 (2016 met zijn juniorjaren) aan de gang is dat het wordt voortgezet.

    Heeft niks te maken met andere rijders.

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 12:39
    • Larry Perkins

      Posts: 65.442

      Precies, je zou ook een statement kunnen verzinnen dat Ferrari Bearman nog lang niet geschikt vinden voor het grote werk. Dat zou ook onzin zijn.

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 15:01
  • shakedown

    Posts: 1.817

    Ernstig. Ferrari benaderd de langste periode van prijsloos sinds 1979-2001 geen coureurs kampioen. nu zitten ze op 19 jaar zonder echte prijs en dan verwacht je als rijder dat je na bijna 7 jaar bij Ferrari ineens wel kans maakt? Zo zonde...

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 12:49
    • F1jos

      Posts: 5.319

      Die prijsloos record willen ze graag verbreken en ze staan op pole.

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 13:14
  • snailer

    Posts: 33.239

    Zinloos om een analyse te maken.
    Verstappen: Ik ga alleen naar Ferrari om te winnen...

    Met deze uitspraak heeft Verstappen onomstotelijk "No!" gezegd.
    Ferrari is al een tijdje geen winnend team.

    • + 2
    • 3 jun 2026 - 12:52
  • dutchiceman

    Posts: 5.620

    Niemand is hier van onder de indruk.

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 13:13
  • Robin

    Posts: 3.214

    “Mocht Ferrari daadwerkelijk de voorkeur aan Leclerc geven in de toekomst”

    Die voorkeur kun je niet zomaar geven…
    Hij zal Hamilton eerst zelf of flinke afstand moeten rijden en dan kun je dat gegrond doen.
    Op basis van hoe het nu is kan je Hamilton nog niet bestempelen als 2e rijder.

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 13:49
    • The Wolf

      Posts: 953

      in 2025 was Leclerc op basis van vorm eigenlijk de officieuze eerste rijder, dit seizoen zeker (vooralsnog) niet, kan nog komen mocht Lewis in gaat kakken

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 15:01
  • Snelrondje

    Posts: 9.073

    Leclerc en Ferrari is een hechte combinatie. Het zou mooi zijn als beiden minimaal 1 maal de titel zouden binnenhalen. Realistisch? Niet echt. Maar sport is emotie en hopen mag.

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 14:47

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3
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106
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57
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Bahrein
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China
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Japan
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
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Verenigde Staten van Amerika
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Spanje
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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