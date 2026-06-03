Ferrari heeft het contract met hun kroonprins Charles Leclerc voor meerdere seizoenen verlengd. De Monegask werd gelinkt aan een mogelijk vertrek bij het team waardoor hij is opgeleid, maar inmiddels is aan die speculaties een einde gemaakt. Met de contractverlenging van hun oogappeltje heeft de Italiaanse renstal een behoorlijk signaal afgegeven aan de rest van het de Formule 1-paddock.

Vanochtend kwam het grote nieuws eruit vanuit de Maranello: Leclerc heeft zijn verbintenis bij Ferrari verlengd en vertrekt dus niet naar Aston Martin, waar hij een lange tijd mee in verband werd gebracht. Hoeveel seizoenen de 28-jarige in het rood erbij plakt is niet bekend, maar duidelijk is dat Frédéric Vasseur en consorten willen voortborduren op de pijlsnelle Monegask.

Wat betekent dit voor Hamilton en Verstappen?

Vasseur maakte in een tussenzinnetje duidelijk dat Leclerc de nummer één-rijder zal blijven binnen Ferrari, al hebben zij dat zelf nooit publiekelijk uitgesproken. "We weten hoeveel dit project voor hem betekent en we zijn blij om te blijven werken aan onze gedeelde doelen", klonk het duidelijk. De Scuderia wacht sinds Kimi Räikkönen in 2007 op haar eerste wereldkampioen en lijkt die hoop te hebben gevestigd op hun junior die in 2019 overkwam van Sauber.

Het lijkt er dus sterk op dat Lewis Hamilton en ook Max Verstappen niet in dat droomscenario zullen gaan voorkomen. Daar waar de zevenvoudig wereldkampioen steeds steviger in het zadel lijkt te komen met een tweede plek in Canada en de Nederlander eveneens in verband werd gebracht met een overstap naar Ferrari, is het duidelijk dat Leclerc dé man gaat worden voor de Italiaanse renstal.

Moet Hamilton vrezen voor Ferrari-toekomst?

Mocht Ferrari daadwerkelijk de voorkeur aan Leclerc geven in de toekomst, wat ligt er dan nog in het verschiet voor Hamilton? Aangezien de man uit Stevenage maar liefst zeven wereldtitels in de F1 op zijn naam heeft, valt het te betwijfelen of een rol als tweede coureur op zijn lijf staat geschreven.

Mocht hij daadwerkelijk beslissen om te vertrekken bij de Scuderia na dit seizoen, dan hebben de Italianen al een vervanger klaarstaan. Momenteel doet Oliver Bearman, die net als Leclerc de opleiding van Ferrari heeft gevolgd, het uitstekend bij Haas.