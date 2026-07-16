Max Verstappens manager Raymond Vermeulen heeft gereageerd op alle speculatie over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. Verstappen wordt in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en het regent geruchten. Vermeulen benadrukt weer dat Verstappen zijn tijd bij Red Bull vol wil maken.

Verstappen ligt nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar het is geen geheim dat hij beschikt over exitclausules. Dit zorgt ervoor dat Verstappen eerder kan vertrekken als de resultaten van Red Bull tegenvallen. Het Oostenrijkse team heeft een matige start van het seizoen achter de rug, en bij Verstappen beginnen de frustraties toe te nemen. In Silverstone kookte hij na afloop van woede, en was hij niet blij met de gemaakte keuzes. Het zorgde ervoor dat de geruchten over een mogelijke overstap naar McLaren alsmaar luider werden.

Wat brengt de toekomst?

Verstappens manager Raymond Vermeulen heeft alle verhalen vanzelfsprekend ook meegekregen. Het Oostenrijkse medium OE24 nam contact met hem op, en vroeg Vermeulen hoe het zit met de verhalen over een mogelijke transfer: "Er wordt veel over geschreven. Maar de waarheid is dat Max zijn tijd bij Red Bull graag wil afmaken. Hij heeft een contract tot en met 2028 en wil dat graag nakomen."

Volgens de geruchten kan Verstappen zijn exitclausule nu wel activeren, aangezien hij slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap staat. Als het gaat om deze clausules, reageert Vermeulen duidelijk: "Het feit dat deze clausule bestaat, betekent niet dat we hem zullen activeren. We hadden hem in eerdere jaren ook kunnen activeren, en dat hebben we toen niet gedaan."

Waar ging het gesprek met Marko over?

Vermeulen denkt dat er dit jaar nog kansen komen voor Verstappen. Hij laat aan het medium weten dat Verstappen dit jaar nog races kan winnen: "Waarschijnlijk niet nu in Spa, maar de kansen nemen toe in Boedapest en Zandvoort."

De manager van Verstappen wordt ook gevraagd naar de veelbesproken ontmoeting met voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko. Samen met Jos Verstappen en Vermeulen werd hij vorige week gespot op een terras van een Amsterdams hotel: "Dat was een privé-ontmoeting, die al lang van tevoren was afgesproken. Bovendien is de zus van Max getrouwd."