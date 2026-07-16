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Manager Verstappen reageert op toekomstgeruchten

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Manager Verstappen reageert op toekomstgeruchten

Max Verstappens manager Raymond Vermeulen heeft gereageerd op alle speculatie over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. Verstappen wordt in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en het regent geruchten. Vermeulen benadrukt weer dat Verstappen zijn tijd bij Red Bull vol wil maken.

Verstappen ligt nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar het is geen geheim dat hij beschikt over exitclausules. Dit zorgt ervoor dat Verstappen eerder kan vertrekken als de resultaten van Red Bull tegenvallen. Het Oostenrijkse team heeft een matige start van het seizoen achter de rug, en bij Verstappen beginnen de frustraties toe te nemen. In Silverstone kookte hij na afloop van woede, en was hij niet blij met de gemaakte keuzes. Het zorgde ervoor dat de geruchten over een mogelijke overstap naar McLaren alsmaar luider werden.

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15 jul

Wat brengt de toekomst?

Verstappens manager Raymond Vermeulen heeft alle verhalen vanzelfsprekend ook meegekregen. Het Oostenrijkse medium OE24 nam contact met hem op, en vroeg Vermeulen hoe het zit met de verhalen over een mogelijke transfer: "Er wordt veel over geschreven. Maar de waarheid is dat Max zijn tijd bij Red Bull graag wil afmaken. Hij heeft een contract tot en met 2028 en wil dat graag nakomen."

Volgens de geruchten kan Verstappen zijn exitclausule nu wel activeren, aangezien hij slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap staat. Als het gaat om deze clausules, reageert Vermeulen duidelijk: "Het feit dat deze clausule bestaat, betekent niet dat we hem zullen activeren. We hadden hem in eerdere jaren ook kunnen activeren, en dat hebben we toen niet gedaan."

Waar ging het gesprek met Marko over?

Vermeulen denkt dat er dit jaar nog kansen komen voor Verstappen. Hij laat aan het medium weten dat Verstappen dit jaar nog races kan winnen: "Waarschijnlijk niet nu in Spa, maar de kansen nemen toe in Boedapest en Zandvoort."

De manager van Verstappen wordt ook gevraagd naar de veelbesproken ontmoeting met voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko. Samen met Jos Verstappen en Vermeulen werd hij vorige week gespot op een terras van een Amsterdams hotel: "Dat was een privé-ontmoeting, die al lang van tevoren was afgesproken. Bovendien is de zus van Max getrouwd."

Had ik maar

Posts: 41

Wat is er toch met jou gebeurd Rimmer?

Je was altijd één van de grootste fans van Verstappen in je commentaren maar de laatste tijd omschrijf je Verstappen in bijna elke reactie als een ordinaire geldwolf die niets geeft om racen.
Dat terwijl er niets is veranderd in zijn contracten (zover wij... [Lees verder]

  • 15
  • 16 jul 2026 - 10:22
F1 Nieuws Max Verstappen Raymond Vermeulen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (23)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.732

    Na dit verhaal zorgvuldig gelezen te hebben trek ik maar één conclusie....we weten nog steeds NIETS!!

    Max wil zijn tijd volmaken bij Redbull....maar garanties, dat willen ze bij Redbull en dat geeft Max niet.

    • + 3
    • 16 jul 2026 - 09:33
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.732

      Hetzelfde verhaal met mij en m'n vriendin.
      Laatst zei ze dat ze over 'n paar dagen verwend wil worden middels wat gepaal.
      Dus twee dagen daarna ga ik ervoor en ze zegt dat ze nu eigenlijk geen zin heeft omdat het te warm is...

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 09:36
    • Need5Speed

      Posts: 4.093

      Vermeulen bevestigt dat er exit clausules zijn en zijn geweest en dat Max die had kunnen triggeren, maar dat tot dusver niet heeft gedaan. Dus dat weet je nu.

      Max heeft die exit clausules dus, en kan elk moment besluiten weg te gaan of juist te blijven. Waarom zou hij die opgeven?

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 09:40
    • Joeppp

      Posts: 8.723

      Nouja Ouwe, dan maar wachten op volgend jaar dan komt er wel weer een nieuwe kans.

      • + 3
      • 16 jul 2026 - 09:44
    • F1jos

      Posts: 5.463

      Een niets zeggende reactie van een manager, in oktober zal Max duidelijkheid verschaffen en voor nu moeten de fans geduld opbrengen.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 10:17
  • Rimmer

    Posts: 13.380

    Vermeulen:
    “Max is verzadigd. Hij wil niet meer winnen. Het gaat nu nog slechts om financiële winst en dat gaat het best via RBR. Max wil dus gewoon blijven tot eind 2028”

    Journalist: “Belooft hij dan wel dat hij stopt met janken en klagen?”

    Vermeulen: “Zeker zeker. Voor de juiste prijs stopt Max met janken maar de gesprekken daarover zijn nog gaande”

    Journalist: “Dus Max vecht niet meer mee voor de titels?”

    Vermeulen: “Meedoen is belangrijker dan winnen. Vooral goed betaald meedoen hahaha”

    • + 9
    • 16 jul 2026 - 09:38
    • Patrace

      Posts: 6.839

      @Rimmer: wat weet jij van de motivatie van Verstappen?
      Voor hem is het nu al een enorme uitdaging om de eerste zege met de eigen Red Bull motor te halen. En dat is gewoon nog mogelijk dit seizoen. Het is niet alsof Verstappen voorafgaand aan het seizoen had verwacht dat Red Bull meteen vooraan zou meedoen. Dat is wat onrealistisch. Dat ze het qua motor zo goed hebben gedaan is echt heel knap en boven verwachting.
      En qua auto zitten ze er ook niet ver af, alleen moet alles wel werken zoals bedoeld.

      Ik kan me goed voorstellen dat Max veel voldoening haalt om met deze nieuwe reglementen weer races en wellicht zelfs kampioenschappen te winnen met Red Bull. Met daarbij diverse nieuwe mensen die zijn doorgeschoven. Hoe mooi zou dat zijn? Dat is knapper dan simpelweg overstappen naar het huidige sterkste team.

      • + 4
      • 16 jul 2026 - 10:22
    • Had ik maar

      Posts: 41

      Wat is er toch met jou gebeurd Rimmer?

      Je was altijd één van de grootste fans van Verstappen in je commentaren maar de laatste tijd omschrijf je Verstappen in bijna elke reactie als een ordinaire geldwolf die niets geeft om racen.
      Dat terwijl er niets is veranderd in zijn contracten (zover wij weten) hij nog steeds voor hetzelfde geld voor hetzelfde team rijd waar hij altijd al reed met goede en minder goede of slechte auto's.
      Volgens geruchten kon hij eerdere jaren al naar andere teams voor hetzelfde of meer geld.

      Ik wil alleen maar zeggen dat ik het jammer vind dat een fan zo als jij leek te zijn, nu zo verbitterd klinkt.

      • + 15
      • 16 jul 2026 - 10:22
    • F1jos

      Posts: 5.463

      Het leren om te gaan met teleurstellingen is best lastig,

      • + 8
      • 16 jul 2026 - 10:29
    • RonHymer

      Posts: 235

      Eigenlijk dus net als vreemdgaan, meedoen is belangrijker dan winnen.

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 10:42
    • Rimmer

      Posts: 13.380

      Ik ben nog altijd groot fan van Max en daarom ben ik onze teleurgesteld in hem.
      Ik dacht dat hij een echte racer was die meedeed om te winnen. Maar als werkelijk iedereen opstapt na de dood van Dieter en de rest wordt ontslagen en de resultaten inzakken tot het niveau van een auto die niks meer kan en alleen nog resultaten behaald dankzij Max dan vind ik het raar dat Max dat allemaal prima vind en gewoon door blijft gaan tot het punt dat hij elke race zit te janken. Ik vind dat triest en zwak.
      Trek je conclusies, zelfs Lewis durfde dat risico te nemen. Michael durfde door te gaan, Vettel waagde de sprong. Senna. Prost etc etc.
      Maar Max niet. Die blijft maar dom achter Mintzlaff en die gare slappe laffe zoon van Dieter aanrennen want ze betalen zo goed. Ik had een ander beeld van Max. Hij vergooid zijn beste jaren en roept na een handvol races al dat hij vakantie wil vieren op zijn bootje. Waar is de man die racen in de F1 in zijn hart had? Waarom durven Alonso en Vettel en Hamilton wel door te gaan en succes te zoeken?
      Het kan niet anders dan dat Max er geen zin meer in heeft.

      • + 11
      • 16 jul 2026 - 11:15
    • NicoS

      Posts: 20.997

      Rimmer kan niet met teleurstellingen om gaan.
      Terwijl dit iets is waar hijzelf geen invloed op heeft, en de beweegredenen van iemand niet snapt, of weet wat er allemaal speelt.
      Kortom een persoonlijk probleem, en dat probeert hij op deze manier van zich af te schrijven.
      Misschien is een bezoekje aan een psychiater een betere optie….;)

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 11:55
    • Larry Perkins

      Posts: 66.350

      Het is maar goed dat @Rimmer niet meer als politieagent werkzaam is, want op menselijk vlak heeft hij een gebrekkig inzicht en verminderd inschattingsvermogen, en dat zijn toch wel basiskwaliteiten voor een politieman...

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 15:05
  • Knalpijp

    Posts: 2.506

    Max is gewoon een geldwolf!!

    • + 8
    • 16 jul 2026 - 09:55
    • Patrace

      Posts: 6.839

      Want? Je denkt dat hij bij een overstap niet minimaal hetzelfde zal verdienen?

      • + 4
      • 16 jul 2026 - 10:13
    • Larry Perkins

      Posts: 66.350

      Een viervoudig Formule 1-wereldkampioen zou ik niet "gewoon" noemen...

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 15:07
    • Patrace

      Posts: 6.839

      @Larry: een exclusieve geldwolf dan?

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 18:51
    • Larry Perkins

      Posts: 66.350

      Binnen The society of Gold Diggers wordt Max met veel respect The Special One genoemd...

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 19:13
  • macarena_wing

    Posts: 7

    Dus Max is verworden tot een middenveld coureurtje in een achterhoede team!!
    Mooi, hoeven we daar ook niet meer naar te kijken.
    Scheelt een hoop geld!!
    Zit daar dus om 2 jaar lang zijn zakken te vullen.
    Zijn we in ieder geval van zijn gezeik af ieder race weekend.

    • + 4
    • 16 jul 2026 - 10:09
  • Dale U

    Posts: 1.992

    Nr 189.........

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 10:32
  • Snork

    Posts: 22.791

    Gelukkig is er Kimi.
    De hype rondom Max zie je zichtbaar afkoelen.

    • + 5
    • 16 jul 2026 - 11:04
    • Larry Perkins

      Posts: 66.350

      En volgens @Knalpijp is Kimi pas over acht jaar een geldwolf...

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 15:09
  • elflitso

    Posts: 1.954

    Dat Max nu niet scoort nix mis mee. Buiten de UK is de wereld overtuigd van zijn kwaliteiten en talent. Dat zien (toekomstige) sponsoren ook. Met Max altijd spektakel. Die gast kan wel zoveel aan sponsorgeld binnen harken voor een team dat het naast zijn talent het bijna onmogelijk is om hem te negeren. Maar dat geeft hem ook macht. Daar zit niet elk top team op te wachten.

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 21:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
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10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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