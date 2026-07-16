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Verstappen wordt spraakmakende Mercedes-transfer sterk afgeraden

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Verstappen wordt spraakmakende Mercedes-transfer sterk afgeraden

Volgens Günther Steiner is het voor Max Verstappen geen goed idee om over te stappen naar bijvoorbeeld Mercedes. De voormalig teambaas van Haas denkt dat George Russell 'gewoon' aanblijft bij Mercedes, en wijst naar mogelijke verbeteringen van Red Bull die goed kunnen uitpakken voor Verstappen.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij het team van Red Bull Racing. De prestaties vallen tegen, en hij wordt ook in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van McLaren. Zijn naam werd ook gekoppeld aan de huidige WK-leider Mercedes, maar daar lijken ze vast te willen houden aan de huidige coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli.

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Waar ligt de toekomst van Russell?

Zolang er nog geen officiële bevestiging is vanuit het team, is er echter nog niets zeker. Voormalig Haas-teambaas Steiner wordt in een interview met het Duitse Bild gevraagd of het waarschijnlijk is dat Mercedes vasthoudt aan Russell: "Ik neem aan van wel. George is een heel erg goede coureur. Elk topteam heeft een sterke tweede coureur nodig. Er kan immers maar één echte winnaar zijn."

Moet Verstappen bij Red Bull blijven?

Mercedes lijkt dan ook geen ideale werkgever te zijn voor Verstappen. Als Steiner de vraag krijgt of Mercedes volgens hem geen optie is voor de viervoudig wereldkampioen, is hij glashelder: "Nee, Red Bull is immers volledig op Max afgestemd. Zoiets kun je niet zomaar kopiëren. Bovendien kost Max ook heel erg veel geld. Bij Red Bull blijven zou voor hem de beste beslissing zijn."

Red Bull heeft in de afgelopen jaren en maanden wel veel afscheid genomen van belangrijke personeelsleden. Als Steiner dit feit voor zijn voeten krijgt geworpen, wijst hij naar de stappen die Red Bull recent heeft gezet: "Dat klopt. Maar Max is wel gewoon gebleven. En het team zag er in de afgelopen weken weer aanzienlijk sterker uit, in de Grand Prix van Oostenrijk bijvoorbeeld. Het weekend in Silverstone was daarentegen weer een stapje in de verkeerde richting."

De stand van zaken

Verstappen viel anderhalve week geleden uit in Silverstone. Hij had een probleem met zijn achtervleugel waardoor hij in de slotfase van de baan schoot. De viervoudig wereldkampioen staat momenteel op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 76 WK-punten achter zijn naam.

misstappen

Posts: 3.610

Gelukkig heeft Steiner er verstand van, hij heeft destijds zijn team ook naar grote hoogte gebracht en weet van de hoed en de rand bij RBR. Ik zou alles geloven en volgen van de heer Steiner zegt. chapeau

  • 5
  • 16 jul 2026 - 09:05
F1 Nieuws Max Verstappen Guenther Steiner Mercedes Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (6)

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  • misstappen

    Posts: 3.608

    Gelukkig heeft Steiner er verstand van, hij heeft destijds zijn team ook naar grote hoogte gebracht en weet van de hoed en de rand bij RBR. Ik zou alles geloven en volgen van de heer Steiner zegt. chapeau

    • + 5
    • 16 jul 2026 - 09:05
  • Larry Perkins

    Posts: 66.333

    "Verstappen wordt spraakmakende Mercedes-transfer sterk afgeraden."

    Het forum wordt het lezen van Steiners geleuter nog sterker afgeraden...

    • + 3
    • 16 jul 2026 - 09:14
  • Knalpijp

    Posts: 2.504

    Echt??

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 09:22
  • Knalpijp

    Posts: 2.504

    Lijkt wel de Telegraaf hier, breng eens echt nieuws hier!!

    • + 1
    • 16 jul 2026 - 09:24
  • f(1)orum

    Posts: 10.235

    " George is een heel erg goede coureur. Elk topteam heeft een sterke tweede coureur nodig."
    Ai, geen lekkere tekst voor iemand die aan het begin van het seizoen dacht met beide vingers in de neus kampioen te worden...

    • + 3
    • 16 jul 2026 - 09:48
  • Rimmer

    Posts: 13.377

    Ik zou het Max ook ten zeerste afraden. Straks gaat hij nog winnen! Daarvoor zit hij niet in de F1. Geld hebben ze bij Mercedes niet meer dus lekker bij RBR blijven. Nadat ze Marko en Horner en al hun technische personeel hebben gedumpt is er genoeg geld om Max zijn vliegtuig upgrade te bekostigen.

    • + 4
    • 16 jul 2026 - 09:49

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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