Volgens Günther Steiner is het voor Max Verstappen geen goed idee om over te stappen naar bijvoorbeeld Mercedes. De voormalig teambaas van Haas denkt dat George Russell 'gewoon' aanblijft bij Mercedes, en wijst naar mogelijke verbeteringen van Red Bull die goed kunnen uitpakken voor Verstappen.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij het team van Red Bull Racing. De prestaties vallen tegen, en hij wordt ook in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van McLaren. Zijn naam werd ook gekoppeld aan de huidige WK-leider Mercedes, maar daar lijken ze vast te willen houden aan de huidige coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli.

Waar ligt de toekomst van Russell?

Zolang er nog geen officiële bevestiging is vanuit het team, is er echter nog niets zeker. Voormalig Haas-teambaas Steiner wordt in een interview met het Duitse Bild gevraagd of het waarschijnlijk is dat Mercedes vasthoudt aan Russell: "Ik neem aan van wel. George is een heel erg goede coureur. Elk topteam heeft een sterke tweede coureur nodig. Er kan immers maar één echte winnaar zijn."

Moet Verstappen bij Red Bull blijven?

Mercedes lijkt dan ook geen ideale werkgever te zijn voor Verstappen. Als Steiner de vraag krijgt of Mercedes volgens hem geen optie is voor de viervoudig wereldkampioen, is hij glashelder: "Nee, Red Bull is immers volledig op Max afgestemd. Zoiets kun je niet zomaar kopiëren. Bovendien kost Max ook heel erg veel geld. Bij Red Bull blijven zou voor hem de beste beslissing zijn."

Red Bull heeft in de afgelopen jaren en maanden wel veel afscheid genomen van belangrijke personeelsleden. Als Steiner dit feit voor zijn voeten krijgt geworpen, wijst hij naar de stappen die Red Bull recent heeft gezet: "Dat klopt. Maar Max is wel gewoon gebleven. En het team zag er in de afgelopen weken weer aanzienlijk sterker uit, in de Grand Prix van Oostenrijk bijvoorbeeld. Het weekend in Silverstone was daarentegen weer een stapje in de verkeerde richting."

De stand van zaken

Verstappen viel anderhalve week geleden uit in Silverstone. Hij had een probleem met zijn achtervleugel waardoor hij in de slotfase van de baan schoot. De viervoudig wereldkampioen staat momenteel op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 76 WK-punten achter zijn naam.