Vasseur reageert op klachten van Hamilton: "Geen snelheidsprobleem"

Vasseur reageert op klachten van Hamilton: "Geen snelheidsprobleem"

Lewis Hamilton behaalde anderhalve week geleden in Canada zijn beste F1-resultaat voor Ferrari. Toch denkt teambaas Fred Vasseur dat het allemaal nog beter kan en dat Hamilton nog meer moet wennen aan de auto. De zevenvoudig wereldkampioen vroeg om meer vermogen tijdens de race. 

Momenteel staat Hamilton op de vierde plek in het wereldkampioenschap en hijgt hij in de nek van zijn teamgenoot Charles Leclerc. Tijdens de rechte stukken klaagde Hamilton over de snelheid van de Ferrari. Max Verstappen reed weg op het rechte stuk en tegenover zijn ingenieur Carlo Santi vertelde hij: "Hij rijdt gewoon weg op de rechte stukken."

Vasseur over de klachten van Hamilton

Fred Vasseur werd direct na de race gevraagd naar de klachten waar Hamilton mee kampt. Tegenover Sky Sports F1 vertelt de teambaas van Ferrari dat de energie meer verdeeld is en je dus niet altijd voluit kan op het rechte stuk. Dit is een probleem waar meer coureurs mee kampen. 

De teambaas van Ferrari ziet dus dat Hamilton zijn energie wat anders moest indelen vanwege de nieuwe reglementen. Hamilton is dus nog niet helemaal gewend aan de nieuwe wagens, want dit was voorheen niet het geval. De coureurs moeten hier erg aan wennen en voornamelijk de ervaren coureurs lijken te kampen met de nieuwe problemen. "Met deze reglementen wordt de energie soms iets anders verdeeld", legde Vasseur uit.

Geen snelheidsprobleem bij Ferrari

Vasseur ziet dat de Ferrari wel degelijk over een fatsoenlijke snelheid beschikt en dat daar dus geen problemen zijn. "Als je in de auto zit en tegen de concurrentie strijdt, voel je dat misschien iets meer dan de anderen. Maar over het algemeen was het tempo er wel." Door de goede vorm van Hamilton kan hij de strijd aangaan met Leclerc om de derde positie in het wereldkampioenschap. Het verschil tussen de twee teamgenoten is nog maar drie punten.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Frédéric Vasseur Ferrari GP Canada 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • TylaHunter

    Posts: 10.711

    Wie pas echt een probleem heeft is Quick Mick.

    Amerikaanse stijl van Indycar past totaal niet bij hem. Ramt m elk weekend in de muur, of t nou ovals zijn of streetcircuits.

    Staat onderaan van de fulltimers. Het is een afbreuk op het beetje dat hij had hersteld met Hypercars... en heel eerlijk. Ik zie ook gewoon liever een Illot erin.

    Mick kan een prima WEC + IMSA coureur zijn zoals een Vanthoor...

    • + 4
    • 1 jun 2026 - 13:17

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.603
  • Podiums 134
  • Grand Prix 237
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

