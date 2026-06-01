Lewis Hamilton behaalde anderhalve week geleden in Canada zijn beste F1-resultaat voor Ferrari. Toch denkt teambaas Fred Vasseur dat het allemaal nog beter kan en dat Hamilton nog meer moet wennen aan de auto. De zevenvoudig wereldkampioen vroeg om meer vermogen tijdens de race.

Momenteel staat Hamilton op de vierde plek in het wereldkampioenschap en hijgt hij in de nek van zijn teamgenoot Charles Leclerc. Tijdens de rechte stukken klaagde Hamilton over de snelheid van de Ferrari. Max Verstappen reed weg op het rechte stuk en tegenover zijn ingenieur Carlo Santi vertelde hij: "Hij rijdt gewoon weg op de rechte stukken."

Vasseur over de klachten van Hamilton

Fred Vasseur werd direct na de race gevraagd naar de klachten waar Hamilton mee kampt. Tegenover Sky Sports F1 vertelt de teambaas van Ferrari dat de energie meer verdeeld is en je dus niet altijd voluit kan op het rechte stuk. Dit is een probleem waar meer coureurs mee kampen.

De teambaas van Ferrari ziet dus dat Hamilton zijn energie wat anders moest indelen vanwege de nieuwe reglementen. Hamilton is dus nog niet helemaal gewend aan de nieuwe wagens, want dit was voorheen niet het geval. De coureurs moeten hier erg aan wennen en voornamelijk de ervaren coureurs lijken te kampen met de nieuwe problemen. "Met deze reglementen wordt de energie soms iets anders verdeeld", legde Vasseur uit.

Geen snelheidsprobleem bij Ferrari

Vasseur ziet dat de Ferrari wel degelijk over een fatsoenlijke snelheid beschikt en dat daar dus geen problemen zijn. "Als je in de auto zit en tegen de concurrentie strijdt, voel je dat misschien iets meer dan de anderen. Maar over het algemeen was het tempo er wel." Door de goede vorm van Hamilton kan hij de strijd aangaan met Leclerc om de derde positie in het wereldkampioenschap. Het verschil tussen de twee teamgenoten is nog maar drie punten.