Nico Rosberg heeft op een opvallende manier teruggekeken op de beginjaren van Max Verstappen in de Formule 1. De Duitser vocht in 2016 een aantal spannende duels met de jonge Verstappen uit, en stelt tien jaar naar dato dat de Nederlander toen 'compleet gestoord' was.

Rosberg veroverde in 2016 zijn eerste en enige wereldtitel in de Formule 1. De Duitser reed dat jaar voor Mercedes, waar hij een intens titelduel uitvocht met zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Rosberg veroverde dat jaar in de seizoensfinale de titel, waarna hij direct stopte met racen. Hij volgt de sport nog steeds op de voet, en geniet van de enorme strijdlust die Verstappen levert.

Hoe was Verstappen vroeger?

In de nieuwe aflevering van de High Performance Podcast kijkt Rosberg terug op de duels die hij in 2016 uitvocht met Verstappen. Lachend stelt hij dat het geen pretje was om de degens te kruisen met de jonge Verstappen: "Hij was toen echt compleet gestoord." Verstappen nam volgens Rosberg enorm veel risico's: "Als je de strijd met hem aanging, dan was de kans vijftig procent dat je zou crashen."

Hoe kijkt Rosberg nu naar Verstappen?

Verstappen is in de jaren daarna uitgegroeid tot een viervoudig wereldkampioen, en Rosberg is nog altijd enorm onder de indruk van de prestaties van de Nederlander. Hij is lovend over de groei die Verstappen heeft doorgemaakt: "Hij is nu heel erg veel veranderd. Hij is veel bedachtzamer geworden en rijdt mee voor het kampioenschap."

Voor altijd dankbaar

Dat kampioenschap is voor Verstappen nu wel uit zicht, maar Rosberg is hem nog altijd dankbaar voor het feit dat hij hem in 2016 in leven liet in de seizoensfinale: "Ik zal hem altijd dankbaar blijven dat hij toen wat ruimte overliet en dat we niet met elkaar in botsing kwamen!"

De groei van Verstappen

Na Rosbergs pensioen nam Hamilton de macht over, waarna Verstappen de handschoen oppakte en record na record brak. Verstappen is vandaag de dag een viervoudig wereldkampioen, maar een vijfde titel is voorlopig nog uit zicht.

Verstappen heeft een tegenvallende start van het seizoen achter de rug, en stond anderhalve week geleden in Canada voor het eerst op het podium. Na vijf raceweekenden staat Verstappen op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 43 WK-punten achter zijn naam.