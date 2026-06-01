Rosberg lacht om Verstappen: "Hij was compleet gestoord"

Rosberg lacht om Verstappen: "Hij was compleet gestoord"

Nico Rosberg heeft op een opvallende manier teruggekeken op de beginjaren van Max Verstappen in de Formule 1. De Duitser vocht in 2016 een aantal spannende duels met de jonge Verstappen uit, en stelt tien jaar naar dato dat de Nederlander toen 'compleet gestoord' was.

Rosberg veroverde in 2016 zijn eerste en enige wereldtitel in de Formule 1. De Duitser reed dat jaar voor Mercedes, waar hij een intens titelduel uitvocht met zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Rosberg veroverde dat jaar in de seizoensfinale de titel, waarna hij direct stopte met racen. Hij volgt de sport nog steeds op de voet, en geniet van de enorme strijdlust die Verstappen levert.

Hoe was Verstappen vroeger?

In de nieuwe aflevering van de High Performance Podcast kijkt Rosberg terug op de duels die hij in 2016 uitvocht met Verstappen. Lachend stelt hij dat het geen pretje was om de degens te kruisen met de jonge Verstappen: "Hij was toen echt compleet gestoord." Verstappen nam volgens Rosberg enorm veel risico's: "Als je de strijd met hem aanging, dan was de kans vijftig procent dat je zou crashen."

Hoe kijkt Rosberg nu naar Verstappen?

 Verstappen is in de jaren daarna uitgegroeid tot een viervoudig wereldkampioen, en Rosberg is nog altijd enorm onder de indruk van de prestaties van de Nederlander. Hij is lovend over de groei die Verstappen heeft doorgemaakt: "Hij is nu heel erg veel veranderd. Hij is veel bedachtzamer geworden en rijdt mee voor het kampioenschap."

Voor altijd dankbaar

Dat kampioenschap is voor Verstappen nu wel uit zicht, maar Rosberg is hem nog altijd dankbaar voor het feit dat hij hem in 2016 in leven liet in de seizoensfinale: "Ik zal hem altijd dankbaar blijven dat hij toen wat ruimte overliet en dat we niet met elkaar in botsing kwamen!"

De groei van Verstappen

Na Rosbergs pensioen nam Hamilton de macht over, waarna Verstappen de handschoen oppakte en record na record brak. Verstappen is vandaag de dag een viervoudig wereldkampioen, maar een vijfde titel is voorlopig nog uit zicht. 

Verstappen heeft een tegenvallende start van het seizoen achter de rug, en stond anderhalve week geleden in Canada voor het eerst op het podium. Na vijf raceweekenden staat Verstappen op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 43 WK-punten achter zijn naam.

F1 Nieuws Max Verstappen Nico Rosberg Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Joeppp

    Posts: 8.618

    Dat interview na zijn wk in AD blijft geweldig hoe hij over het gevecht met Max sprak. Crazy Max haha.

    • + 1
    • 1 jun 2026 - 11:30
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.344

    Is dat gestoord....nee, ik denk dat Max dat agressieve afdwong en daar nog steeds de vruchten van plukt.
    Je weet als coureur dat Max niet zomaar opzij ging of gaat.

    • + 5
    • 1 jun 2026 - 11:37
  • The Wolf

    Posts: 928

    'Lachende Rosberg fileert Verstappen'

    • + 1
    • 1 jun 2026 - 12:05
  • Pietje Bell

    Posts: 35.036

    Kelly's broer Nelson is al sinds 19 mei in Europa. Ze blijven hier tot 19 juli.
    Kelly's moeder logeert al sinds 22 april bij Kelly en Max om op de kinderen te passen.
    Tot gisteren waren Nelson en zijn gezin in Monaco en logeerden ze in de woning van
    Christine de Massi, vriendin van M&K.
    Gisteren zijn ze vertrokken naar .................... ??? Waarom daar?

    ibb.co/DPpk41Ck

    ibb.co/PZkpPmFB

    ibb.co/FkQ9vpGF

    • + 0
    • 1 jun 2026 - 12:14
  • Need5Speed

    Posts: 3.888

    De blik van Rosberg toen hij in de cool down room in Interlagos 2016 de beelden zag van de inhaalacties van Max zal ik niet gauw vergeten. Een combinatie van respect en ontgoocheling.

    • + 0
    • 1 jun 2026 - 12:34

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

