VeeKay haalt opgelucht adem na chaos in Detroit: "Zeker niet verkeerd"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is relatief goed uit de chaotische IndyCar-race in Detroit gekomen. De Nederlandse coureur van Juncos Hollinger Racing knokte zich door de chaos heen naar voren, en pakte de twaalfde plaats. Hij stelt dat ze het maximale eruit hebben gehaald.

Eén week na de Indianapolis 500 barstte het IndyCar-spektakel alweer los, en ditmaal werd er gereden in de straten van Detroit. VeeKay beleefde een valse start en kampte met motorproblemen in de trainingen. Hij had in de kwalificatie pech met een rode vlag, waardoor hij als achttiende moest starten in de race. Hij vocht zich aardig naar voren, maar werd aangetikt door Santino Ferrucci. De Amerikaan kreeg een straf, en VeeKay wist zich op te werken naar de twaalfde plaats.

Wat was er aan de hand?

Na afloop haalde VeeKay even opgelucht adem: "Een chaotische race, wat eigenlijk vanzelfsprekend is hier. Helaas hadden zowel mijn teamgenoot als ik te kampen met een motorprobleem tijdens de training, wat ons ook veel tijd kostte. Tijdens de kwalificatie werd tot overmaat van ramp met de rode vlag gezwaaid toen ik net een snelle ronde reed, dus dat was balen. Ik moest als achttiende starten en hen daarvandaan alles geprobeerd om naar voren te komen."

Hoe verliep de race?

In de race moest VeeKay hard werken: "Strategisch verliep de race niet in ons voordeel. Verderop in de wedstrijd had ik moeite om de grip te vinden en we kwamen snelheid te kort om verder naar voren te komen. Het werd meer een kwestie van ervoor zorgen dat de auto heel bleef. Ik kreeg een tik van Ferrucci en stond even achterstevoren, maar gelukkig was de auto niet heel erg beschadigd. De race was een ongelooflijke chaos, en ik ben blij dat ik toch nog wat plaatsen heb goedgemaakt vanaf de achttiende plaats."

Toch tevreden?

VeeKay neemt genoegen met deze uitslag: "Natuurlijk, ik wil altijd meer, maar als je het weekend onder de loep neemt, dan hebben we er echt het maximale uitgehaald. Een zesde plaats in Indianapolis en een twaalfde in Detroit is zeker niet verkeerd. De volgende race is op de oval van Gateway, en dat is een baan die mij en Juncos goed ligt. Zondag mogen we alweer aan de bak, en ik kan haast niet wachten."

Palou wint wéér

De race in Detroit zat, zoals VeeKay al aangaf, vol met chaos. Er waren zeer veel neutralisaties en dat zorgde ervoor dat de race een soort loterij werd. Regerend kampioen Alex Palou bleef echter ijzig kalm, en wist weer te winnen. De Spaanse Ganassi-coureur wist Kyle Kirkwood en Graham Rahal achter zich te houden.

NicoS

Posts: 20.771

Strategie is sowieso niet te volgen daar, en met al die neutralisaties vind ik het erg gemaakt allemaal. Waarom een saftycar als een auto spint, maar vervolgens gewoon verder kan? Dit gebeurde twee keer, na de tweede keer heb ik niet verder gekeken…., was er klaar mee.

  • 1 jun 2026 - 15:12
IndyCar Nieuws Rinus van Kalmthout

Reacties (3)

  • koppie toe

    Posts: 5.347

    Chaotisch was het zeker, neemt niet weg dat ik niets van zijn strategie begreep.

    • 1 jun 2026 - 14:08
    • NicoS

      Posts: 20.771

      • 1 jun 2026 - 15:12
    • TylaHunter

      Posts: 10.713

      NicoS@ ik begrijp eigenlijk niet waarom al die formule racing sowieso niet de slowzone techniek gebruiken van endurance.

      Elke sector bestaat dacht ik uit 4 minisectoren. En dan een slowzone van -2 t/m +2 minisectoren. Als een crash gebeurd in minisector 12 (einde sector 3) dan slowzone minisector 10 t/m 2.

      Staat 1 auto in mini sector 10 en de ander in 12... dan slowzone 8 t/m 2.

      Kan er gewoon meer geracet worden.

      • 1 jun 2026 - 16:25

