Kimi Antonelli heeft zich uitgesproken over zijn toekomst in de Formule 1. De jonge Mercedes-coureur erkent dat Ferrari een bijzondere aantrekkingskracht heeft, maar benadrukt dat zijn volledige focus momenteel bij Mercedes ligt. Daarnaast ging hij in op zijn rivaliteit met George Russell, de kracht van Mercedes en zijn goede band met Max Verstappen.

Antonelli geldt als één van de grootste talenten van zijn generatie en wordt steeds vaker gelinkt aan een glansrijke toekomst in de Formule 1. Toch wil de Italiaan voorlopig niets weten van een overstap naar Ferrari, ondanks de rijke geschiedenis van het iconische team uit Maranello.

Antonelli loyaal aan Mercedes

Volgens Antonelli heeft Mercedes hem vanaf jonge leeftijd gesteund en voelt hij zich verplicht om dat vertrouwen terug te betalen. "Ferrari blijft een gigantisch team met een ongelooflijke geschiedenis en een enorme fanbasis, maar ik ben vandaag Mercedes-coureur en daar ben ik heel gelukkig mee. Mercedes heeft mij al vroeg een kans gegeven en heeft mij gedurende mijn hele ontwikkeling begeleid."

De Italiaan maakt dan ook duidelijk waar zijn prioriteiten liggen. "Ik voel dat ik iets verschuldigd ben aan dit team. Mijn doel is om zoveel mogelijk races en titels te winnen met Mercedes. Wat er in de verre toekomst gebeurt, zien we dan wel."

Strijd met Russell en band met Verstappen

Ook de interne titelstrijd met teamgenoot George Russell kwam aan bod. Antonelli beseft dat beide coureurs in een uitstekende positie zitten, maar wil voorkomen dat de gezonde sfeer binnen het team verloren gaat. "De sleutel tot een wereldtitel is consistentie. Je moet elk weekend het maximale resultaat behalen en agressief rijden, maar wel met verstand. George en ik kunnen voor grote prijzen vechten, maar we willen de sterke samenwerking binnen het team niet beschadigen."

Daarnaast sprak Antonelli zich uit over zijn relatie met Max Verstappen. Volgens de Mercedes-coureur draait hun contact niet alleen om Formule 1. "We delen een enorme passie voor autosport in de breedste zin van het woord. In Montréal hadden we het nog over de virtuele 24-uursrace, maar ook over ons leven buiten het circuit, raceweekenden en auto's in het algemeen. Het zijn altijd aangename gesprekken."

Antonelli was bovendien lovend over de huidige prestaties van Mercedes. Hoewel vaak vooral naar de krachtbron wordt gekeken, benadrukt hij dat het team op meerdere vlakken uitblinkt. "Ferrari staat er goed voor, maar mensen praten bij Mercedes vaak alleen over de motor. We zijn ook sterk in snelle bochten, gaan uitstekend om met de banden en beschikken over een fantastisch chassis."