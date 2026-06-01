Kimi Antonelli heeft zich uitgesproken over zijn toekomst in de Formule 1. De jonge Mercedes-coureur erkent dat Ferrari een bijzondere aantrekkingskracht heeft, maar benadrukt dat zijn volledige focus momenteel bij Mercedes ligt. Daarnaast ging hij in op zijn rivaliteit met George Russell, de kracht van Mercedes en zijn goede band met Max Verstappen.

Antonelli geldt als één van de grootste talenten van zijn generatie en wordt steeds vaker gelinkt aan een glansrijke toekomst in de Formule 1. Toch wil de Italiaan voorlopig niets weten van een overstap naar Ferrari, ondanks de rijke geschiedenis van het iconische team uit Maranello.

Antonelli loyaal aan Mercedes

Volgens Antonelli heeft Mercedes hem vanaf jonge leeftijd gesteund en voelt hij zich verplicht om dat vertrouwen terug te betalen. "Ferrari blijft een gigantisch team met een ongelooflijke geschiedenis en een enorme fanbasis, maar ik ben vandaag Mercedes-coureur en daar ben ik heel gelukkig mee. Mercedes heeft mij al vroeg een kans gegeven en heeft mij gedurende mijn hele ontwikkeling begeleid."

De Italiaan maakt dan ook duidelijk waar zijn prioriteiten liggen. "Ik voel dat ik iets verschuldigd ben aan dit team. Mijn doel is om zoveel mogelijk races en titels te winnen met Mercedes. Wat er in de verre toekomst gebeurt, zien we dan wel."

Strijd met Russell en band met Verstappen

Ook de interne titelstrijd met teamgenoot George Russell kwam aan bod. Antonelli beseft dat beide coureurs in een uitstekende positie zitten, maar wil voorkomen dat de gezonde sfeer binnen het team verloren gaat. "De sleutel tot een wereldtitel is consistentie. Je moet elk weekend het maximale resultaat behalen en agressief rijden, maar wel met verstand. George en ik kunnen voor grote prijzen vechten, maar we willen de sterke samenwerking binnen het team niet beschadigen."

Daarnaast sprak Antonelli zich uit over zijn relatie met Max Verstappen. Volgens de Mercedes-coureur draait hun contact niet alleen om Formule 1. "We delen een enorme passie voor autosport in de breedste zin van het woord. In Montréal hadden we het nog over de virtuele 24-uursrace, maar ook over ons leven buiten het circuit, raceweekenden en auto's in het algemeen. Het zijn altijd aangename gesprekken."

Antonelli was bovendien lovend over de huidige prestaties van Mercedes. Hoewel vaak vooral naar de krachtbron wordt gekeken, benadrukt hij dat het team op meerdere vlakken uitblinkt. "Ferrari staat er goed voor, maar mensen praten bij Mercedes vaak alleen over de motor. We zijn ook sterk in snelle bochten, gaan uitstekend om met de banden en beschikken over een fantastisch chassis."

 

The Wolf

Posts: 928

'Lovende Antonelli fileert Verstappen'

  • 1 jun 2026 - 12:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes

Reacties (3)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 928

    'Lovende Antonelli fileert Verstappen'

    • 1 jun 2026 - 12:07
  • shakedown

    Posts: 1.810

    uiteraard. Als Antonelli nu gaat roepen: Ja ik wil graag naar Ferrari! dan kan hij de wereldtitel op zijn buik schrijven. Mercedes laat hem direct vallen en alles gaat op Russell... Logisch.

    Nu denk ik dat Antonelli veel beter bij Mercedes past dan nu bij Ferrari. Geef hem een paar jaar (4 a 5 jaar) om een complete coureur te worden, en dan kan hij misschien een teams als Ferrari dragen. Op dit moment absoluut niet, in geen velden of wegen zou hij nu kunnen renderen bij Ferrari of welk ander team dan Mercedes.

    • 1 jun 2026 - 12:26
  • Pietje Bell

    Posts: 35.037

    STEL Kimi wordt dit jaar WK of runner-up. STEL Lewis stopt er na dit seizoen mee,
    dan nòg moet Kimi wel gek zijn om naar Ferrari te gaan. Die leveren hem geen
    kampioenswaardige wagen.
    Lijkt me logisch dat hij erg graag voor Ferrari wil rijden, maar hij heeft de tijd nog wel.
    Hij zit voorlopig goed bij Mercedes.

    • 1 jun 2026 - 12:36

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

