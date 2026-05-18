Szafnauer waarschuwt het veld: het beste van Antonelli moet nog komen

Kimi Antonelli is op zijn negentiende al de WK-leider, maar volgens voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer zien zijn rivalen nog maar een fractie van wat de Italiaan in huis heeft. In een aflevering van de High Performance Racing-podcast na de GP van Miami stelde Szafnauer dat Antonelli pas écht gevaarlijk wordt als hij zijn mid-twintigers bereikt. Een directe waarschuwing aan iedereen die hoopt hem dit seizoen nog bij te halen, inclusief Max Verstappen.

Fysiologie als troefkaart

Szafnauer baseerde zijn voorspelling op neurologische groei, niet op rijstijl of techniek. "Hij is een tiener en met de tijd zal hij mentaal sterker worden, omdat alle onderdelen en gebieden van je hersenen met elkaar verbinden", zei de voormalig teambaas van onder meer Force India, Aston Martin en Alpine op de podcast. "Ik weet niet zeker of die verbindingen een shortcut kunnen nemen. Dat kost gewoon tijd. Dus tegen de tijd dat hij 25 of 26 wordt, zie je een nog betere Kimi Antonelli."

Mercedes in de problemen: "Red Bull-motor heeft meer potentie"

9 mei
 Szafnauer kiest ondanks achterstand voor Russell: "Zou mijn huis erop zetten"

Szafnauer kiest ondanks achterstand voor Russell: "Zou mijn huis erop zetten"

11 mei

Die uitspraken komen op een moment dat Antonelli al recordhouder is. Na zijn zege in Japan in maart werd hij de jongste coureur ooit die het wereldkampioenschap aanvoerde. Zijn overwinning bij de GP van Miami begin mei vergrootte zijn voorsprong op teamgenoot George Russell tot 20 punten. Daarvoor won hij ook al in China. Drie opeenvolgende GP-zeges, dat alles op zijn negentiende.

Russell als tegenwicht

Opvallend genoeg is Szafnauer zeker niet uitsluitend enthousiast over Antonelli. Diezelfde podcast bevatte ook een opmerkelijke weddenschap: hij gelooft dat Russell dit seizoen nog kampioen wordt. Zijn redenering is gebaseerd op het sprintweekend in Miami, waar Russell Antonelli inhaalde en de sprint won, waarna Antonelli vervolgens de hoofdrace pakte. "Omdat George hem versloeg in de sprint, kun je niet zeggen dat Kimi Antonelli gaat winnen", aldus Szafnauer. Rob Smedley, voormalig Ferrari-ingenieur en medehost van de podcast, noemde Antonelli op zijn beurt "een enorm talent", maar hield een slag om de arm wat betreft toekomstige wereldtitels.

Dat Russell in Montreal, de volgende race van 22 tot 24 mei, extra gemotiveerd zal zijn, staat vast. De Brit won hier vorig jaar, in 2025, en Circuit Gilles Villeneuve ligt hem traditioneel goed. Szafnauer signaleerde ook die spanning nadrukkelijk: "George is een geweldige coureur en kan ook wereldkampioen worden."

Relevant voor Verstappen

Voor Verstappen is de analyse van Szafnauer bijzonder relevant. De Nederlander staat vooralsnog ver verwijderd van de top van het kampioenschap na een seizoensstart vol pech, terwijl Mercedes dominant is in zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap. Mercedes leidt het constructeurskampioenschap met 70 punten voorsprong op Ferrari. Als Antonelli op zijn 25e inderdaad het niveau bereikt dat Szafnauer voorspelt, heeft Verstappen de komende jaren een structureel gevaarlijkere concurrent naast de coureurs die al nu op hem drukken.

Szafnauer heeft in het verleden laten zien dat zijn voorspellingen het waard zijn om serieus te nemen. Hij voorspelde in 2025, toen vrijwel niemand het geloofde, dat Lando Norris wereldkampioen zou worden. Norris won dat jaar inderdaad de titel, op twee punten van Verstappen.

Antonelli leidt het kampioenschap met 20 punten voorsprong op Russell. Canada is over vier dagen.

F1 Nieuws Otmar Szafnauer Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 379

    Denk eerder anders om.

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 19:56
    • Patrace

      Posts: 6.714

      Het beste van Szafnauer moet nog komen, denk je?!

      • + 0
      • 18 mei 2026 - 20:56
  • Larry Perkins

    Posts: 65.070

    Briljant!
    Een coureur en een adolescent in ontwikkeling en op weg naar volwassenheid zal op zijn 25e beter zijn. Dat kunnen alleen echte zieners als Szafnauer en Otmar voorspellen...

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 20:56
    • Patrace

      Posts: 6.714

      Haha, echt hè. Dat was me een open deur, inderdaad.

      • + 0
      • 18 mei 2026 - 20:57
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.639

    Waarschijnlijk heeft Szafnauer net zoals ik een zoon van pas 25 en is hij net als ik bijzonder hoopvol en misschien zelfs opgelucht daar de literatuur ons beloofd heeft dat de prefrontale cortex onzer zoons tegen die leeftijd ontwikkeld en dus klaar is voor verder gebruik.

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 21:16
  • Skoda F1

    Posts: 793

    Wie waarschuwd Kimi. Dat Szafnauer en Ralf achter zijn rug om over hem lullen?

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 21:42

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

