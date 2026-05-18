Kimi Antonelli is op zijn negentiende al de WK-leider, maar volgens voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer zien zijn rivalen nog maar een fractie van wat de Italiaan in huis heeft. In een aflevering van de High Performance Racing-podcast na de GP van Miami stelde Szafnauer dat Antonelli pas écht gevaarlijk wordt als hij zijn mid-twintigers bereikt. Een directe waarschuwing aan iedereen die hoopt hem dit seizoen nog bij te halen, inclusief Max Verstappen.

Fysiologie als troefkaart

Szafnauer baseerde zijn voorspelling op neurologische groei, niet op rijstijl of techniek. "Hij is een tiener en met de tijd zal hij mentaal sterker worden, omdat alle onderdelen en gebieden van je hersenen met elkaar verbinden", zei de voormalig teambaas van onder meer Force India, Aston Martin en Alpine op de podcast. "Ik weet niet zeker of die verbindingen een shortcut kunnen nemen. Dat kost gewoon tijd. Dus tegen de tijd dat hij 25 of 26 wordt, zie je een nog betere Kimi Antonelli."

Die uitspraken komen op een moment dat Antonelli al recordhouder is. Na zijn zege in Japan in maart werd hij de jongste coureur ooit die het wereldkampioenschap aanvoerde. Zijn overwinning bij de GP van Miami begin mei vergrootte zijn voorsprong op teamgenoot George Russell tot 20 punten. Daarvoor won hij ook al in China. Drie opeenvolgende GP-zeges, dat alles op zijn negentiende.

Russell als tegenwicht

Opvallend genoeg is Szafnauer zeker niet uitsluitend enthousiast over Antonelli. Diezelfde podcast bevatte ook een opmerkelijke weddenschap: hij gelooft dat Russell dit seizoen nog kampioen wordt. Zijn redenering is gebaseerd op het sprintweekend in Miami, waar Russell Antonelli inhaalde en de sprint won, waarna Antonelli vervolgens de hoofdrace pakte. "Omdat George hem versloeg in de sprint, kun je niet zeggen dat Kimi Antonelli gaat winnen", aldus Szafnauer. Rob Smedley, voormalig Ferrari-ingenieur en medehost van de podcast, noemde Antonelli op zijn beurt "een enorm talent", maar hield een slag om de arm wat betreft toekomstige wereldtitels.

Dat Russell in Montreal, de volgende race van 22 tot 24 mei, extra gemotiveerd zal zijn, staat vast. De Brit won hier vorig jaar, in 2025, en Circuit Gilles Villeneuve ligt hem traditioneel goed. Szafnauer signaleerde ook die spanning nadrukkelijk: "George is een geweldige coureur en kan ook wereldkampioen worden."

Relevant voor Verstappen

Voor Verstappen is de analyse van Szafnauer bijzonder relevant. De Nederlander staat vooralsnog ver verwijderd van de top van het kampioenschap na een seizoensstart vol pech, terwijl Mercedes dominant is in zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap. Mercedes leidt het constructeurskampioenschap met 70 punten voorsprong op Ferrari. Als Antonelli op zijn 25e inderdaad het niveau bereikt dat Szafnauer voorspelt, heeft Verstappen de komende jaren een structureel gevaarlijkere concurrent naast de coureurs die al nu op hem drukken.

Szafnauer heeft in het verleden laten zien dat zijn voorspellingen het waard zijn om serieus te nemen. Hij voorspelde in 2025, toen vrijwel niemand het geloofde, dat Lando Norris wereldkampioen zou worden. Norris won dat jaar inderdaad de titel, op twee punten van Verstappen.

Antonelli leidt het kampioenschap met 20 punten voorsprong op Russell. Canada is over vier dagen.