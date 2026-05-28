user icon
icon

Antonelli weigert aan wereldtitel te denken: "Het is nog te vroeg dit seizoen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Antonelli weigert aan wereldtitel te denken: "Het is nog te vroeg dit seizoen"

Kimi Antonelli heeft na de Grand Prix van Canada zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verder uitgebouwd, maar van opluchting of ontspanning wil de jonge Mercedes-coureur niets weten. Ondanks een gat van liefst 43 punten op de concurrentie weigert Antonelli zich al bezig te houden met de titelstrijd.

Antonelli zag zijn voorsprong nadrukkelijk uitgebreid worden nadat hij als eerste over de streep kwam in Montréal en George Russell uitviel met een mankement aan zijn Mercedes. Na opnieuw een sterk weekend in Canada werd Antonelli geconfronteerd met de cijfers: zijn voorsprong is inmiddels groter dan die tussen Lando Norris en Oscar Piastri op hetzelfde moment vorig seizoen. Toch houdt de Italiaan de boot nadrukkelijk af als het over het kampioenschap gaat.

Meer over Andrea Kimi Antonelli Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

17 mei
 Zilveren oorlog is begonnen: "Russell en Antonelli praatten niet meer met elkaar"

Zilveren oorlog is begonnen: "Russell en Antonelli praatten niet meer met elkaar"

27 mei

Antonelli wil niet praten over titelstrijd

Volgens Antonelli is het simpelweg nog veel te vroeg om conclusies te trekken. De Mercedes-coureur benadrukt dat hij zich volledig richt op het maximaliseren van ieder raceweekend, zonder zich te laten afleiden door de stand in het WK.

“Eerlijk gezegd denk ik nog helemaal niet aan het kampioenschap”, stelt Antonelli resoluut. “We zijn nog vroeg in het seizoen en zo’n voorsprong betekent niet dat ik achterover kan leunen. Integendeel: ik moet mezelf blijven verbeteren en de lat telkens hoger leggen.”

Waarschuwing voor concurrentie en Russell

De jonge leider in het klassement beseft bovendien dat de concurrentie niet stilzit. Zeker na de Grand Prix van Canada, waarin Mercedes opnieuw snelheid toonde, verwacht Antonelli dat de druk alleen maar zal toenemen.

“Het wordt absoluut niet makkelijk”, vervolgt hij. “De concurrenten komen dichterbij en ook George Russell is ontzettend snel. Daarom focus ik me vooral op mezelf, probeer ik te genieten van het rijden en wil ik simpelweg zo snel mogelijk blijven gaan.”

Volgende week hervat het Formule 1-circus zich in Monaco. Antonelli schoof zelf - slim genoeg - Ferrari naar voren als torenhoge favoriet in het prinsdom. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Canada 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.317

    Twee slechte weekenden met een uitval en P10 ofzo en het hele sprookje is weer weg. Natuurlijk, de stieren en de paarden doen niet meer mee voor de titel maar misschien Mckaren nog wel en Russell sowieso.
    Kimi kan voorlopig echt nog niet dromen van een titel en moet nu gewoon race na race presteren. Te beginnen met Monaco waar ik de jonge Italiaan nog wel cruciale foutjes zie maken. Maar wie weet verbaast hij wederom.

    • + 0
    • 28 mei 2026 - 20:12

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 157
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar