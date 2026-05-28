Kimi Antonelli heeft na de Grand Prix van Canada zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verder uitgebouwd, maar van opluchting of ontspanning wil de jonge Mercedes-coureur niets weten. Ondanks een gat van liefst 43 punten op de concurrentie weigert Antonelli zich al bezig te houden met de titelstrijd.

Antonelli zag zijn voorsprong nadrukkelijk uitgebreid worden nadat hij als eerste over de streep kwam in Montréal en George Russell uitviel met een mankement aan zijn Mercedes. Na opnieuw een sterk weekend in Canada werd Antonelli geconfronteerd met de cijfers: zijn voorsprong is inmiddels groter dan die tussen Lando Norris en Oscar Piastri op hetzelfde moment vorig seizoen. Toch houdt de Italiaan de boot nadrukkelijk af als het over het kampioenschap gaat.

Antonelli wil niet praten over titelstrijd

Volgens Antonelli is het simpelweg nog veel te vroeg om conclusies te trekken. De Mercedes-coureur benadrukt dat hij zich volledig richt op het maximaliseren van ieder raceweekend, zonder zich te laten afleiden door de stand in het WK.

“Eerlijk gezegd denk ik nog helemaal niet aan het kampioenschap”, stelt Antonelli resoluut. “We zijn nog vroeg in het seizoen en zo’n voorsprong betekent niet dat ik achterover kan leunen. Integendeel: ik moet mezelf blijven verbeteren en de lat telkens hoger leggen.”

Waarschuwing voor concurrentie en Russell

De jonge leider in het klassement beseft bovendien dat de concurrentie niet stilzit. Zeker na de Grand Prix van Canada, waarin Mercedes opnieuw snelheid toonde, verwacht Antonelli dat de druk alleen maar zal toenemen.

“Het wordt absoluut niet makkelijk”, vervolgt hij. “De concurrenten komen dichterbij en ook George Russell is ontzettend snel. Daarom focus ik me vooral op mezelf, probeer ik te genieten van het rijden en wil ik simpelweg zo snel mogelijk blijven gaan.”

Volgende week hervat het Formule 1-circus zich in Monaco. Antonelli schoof zelf - slim genoeg - Ferrari naar voren als torenhoge favoriet in het prinsdom.