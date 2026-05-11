user icon
icon

Szafnauer kiest ondanks achterstand voor Russell: "Zou mijn huis erop zetten"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Szafnauer kiest ondanks achterstand voor Russell: "Zou mijn huis erop zetten"

Otmar Szafnauer heeft uitgelegd waarom hij denkt dat George Russell de titelstrijd gaat winnen van zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De ervaren Brit staat momenteel twintig punten achter Antonelli in het wereldkampioenschap. Toch weet Szafnauer het zeker: Russell verslaat Antonelli. 

Het verschil tussen Russell en Antonelli is niet zo heel groot. De Mercedes-coureurs hebben dit seizoen allebei races gewonnen. Russell wist de openingsrace naar zich toe te trekken en Antonelli schreef de drie races daarna op zijn naam. 

Meer over George Russell Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei
 Mercedes-contract lijkt Russell problemen te bezorgen: "Lastige situatie"

Mercedes-contract lijkt Russell problemen te bezorgen: "Lastige situatie"

8 mei

Szafnauer heeft er vertrouwen in

Vorig seizoen had Szafnauer juist voorspeld dat Norris de wereldkampioen van 2025 zou worden. In de High Performance Racing Podcast vertelt Szafnauer er meer over. "Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten. Vorig jaar dacht ik na de wintertests: ik zet alles op Lando in. Halverwege het seizoen moest ik mijn vrouw vertellen dat we misschien zouden verhuizen, omdat Oscar zou winnen. De hele wereld dacht dat Oscar zou winnen, en uiteindelijk? Lando won."

Antonelli is fantastisch begonnen aan het nieuwe seizoen, maar dat is buiten de verwachtingen om, stelt de voormalig teambaas van Alpine. "Het is veel te vroeg om te voorspellen wie er uiteindelijk gaat winnen. Kimi heeft het naar mijn mening fantastisch gedaan, maar om de een of andere reden, en ik weet niet waarom, doet Kimi het daar goed."

Russell won in de sprintrace

Russell heeft van Antonelli gewonnen in de sprintrace van Miami en dat is volgens Szafnauer een teken om te vertrouwen op de Britse Mercedes-coureur. "Heeft George hem verslagen in de sprintrace? Ja, dat heeft hij gedaan. In deze sprintrace heeft George hem verslagen. Hij heeft hem ingehaald en verslagen. Kimi wint de hoofdrace. Hij heeft het zeker goed gedaan, maar door die wisselvalligheid kun je niet zeggen dat Kimi Antonelli gaat winnen. Hoewel ik denk dat hij een talent van de buitengewone soort zou kunnen zijn."

Szafnauer weet het zeker: George Russell is de wereldkampioen van 2026. "Als ik vandaag mijn hele huis zou moeten verwedden, zou ik dat doen, ook al staat George Russell 20 punten achter Kimi. Ik zou mijn geld nog steeds op George zetten."

TylaHunter

Posts: 10.662

Otmar heeft dan ook meerdere huizen. Een van die huizen zal hem wel niet bevallen.

  • 1
  • 11 mei 2026 - 17:13
F1 Nieuws George Russell Otmar Szafnauer Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (4)

Login om te reageren
  • TylaHunter

    Posts: 10.662

    Otmar heeft dan ook meerdere huizen. Een van die huizen zal hem wel niet bevallen.

    • + 1
    • 11 mei 2026 - 17:13
    • HarryLam

      Posts: 5.434

      Nou, ik heb geen zin om dakloos te worden...

      • + 1
      • 11 mei 2026 - 17:37
  • hupholland

    Posts: 9.883

    George haalde Kimi weliswaar in, maar niet veel later ging Kimi hem weer voorbij. Door een tijdstraf voor Kimi staat Russell boven Antonelli in de einduitslag van de sprintrace. Russell was in het begin de grote favoriet, nog steeds een goede kanshebber, maar met Antonelli heeft ie er toch wel een wat onverwachte concurrent bijgekregen. En zoals het nu lijkt gaat er nog veel meer aansluiten. Antonelli kan ie nog makkelijk terug pakken, maar misschien krijgt hij nog spijt dat hij de eerste races niet genoeg afstand heeft genomen van de andere concurrenten. Je moet wel het ijzer smeden als het heet is en hij heeft nu al 3 vd 4 kansen op een overwinning laten liggen.

    • + 1
    • 11 mei 2026 - 17:49
  • Joeppp

    Posts: 8.556

    Is Otmar niet de nieuwe baas van Van Amersfoort racing?

    • + 1
    • 11 mei 2026 - 18:16

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar