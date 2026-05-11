Otmar Szafnauer heeft uitgelegd waarom hij denkt dat George Russell de titelstrijd gaat winnen van zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De ervaren Brit staat momenteel twintig punten achter Antonelli in het wereldkampioenschap. Toch weet Szafnauer het zeker: Russell verslaat Antonelli.

Het verschil tussen Russell en Antonelli is niet zo heel groot. De Mercedes-coureurs hebben dit seizoen allebei races gewonnen. Russell wist de openingsrace naar zich toe te trekken en Antonelli schreef de drie races daarna op zijn naam.

Szafnauer heeft er vertrouwen in

Vorig seizoen had Szafnauer juist voorspeld dat Norris de wereldkampioen van 2025 zou worden. In de High Performance Racing Podcast vertelt Szafnauer er meer over. "Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten. Vorig jaar dacht ik na de wintertests: ik zet alles op Lando in. Halverwege het seizoen moest ik mijn vrouw vertellen dat we misschien zouden verhuizen, omdat Oscar zou winnen. De hele wereld dacht dat Oscar zou winnen, en uiteindelijk? Lando won."

Antonelli is fantastisch begonnen aan het nieuwe seizoen, maar dat is buiten de verwachtingen om, stelt de voormalig teambaas van Alpine. "Het is veel te vroeg om te voorspellen wie er uiteindelijk gaat winnen. Kimi heeft het naar mijn mening fantastisch gedaan, maar om de een of andere reden, en ik weet niet waarom, doet Kimi het daar goed."

Russell won in de sprintrace

Russell heeft van Antonelli gewonnen in de sprintrace van Miami en dat is volgens Szafnauer een teken om te vertrouwen op de Britse Mercedes-coureur. "Heeft George hem verslagen in de sprintrace? Ja, dat heeft hij gedaan. In deze sprintrace heeft George hem verslagen. Hij heeft hem ingehaald en verslagen. Kimi wint de hoofdrace. Hij heeft het zeker goed gedaan, maar door die wisselvalligheid kun je niet zeggen dat Kimi Antonelli gaat winnen. Hoewel ik denk dat hij een talent van de buitengewone soort zou kunnen zijn."

Szafnauer weet het zeker: George Russell is de wereldkampioen van 2026. "Als ik vandaag mijn hele huis zou moeten verwedden, zou ik dat doen, ook al staat George Russell 20 punten achter Kimi. Ik zou mijn geld nog steeds op George zetten."