Sky Sports-commentator vreest voor F1-toekomst Verstappen

Max Verstappen zette de Formule 1-top afgelopen weekend in Canada weer onder druk. Hij stelde dat hij zomaar kan gaan stoppen, als de voorgestelde veranderingen aan het motorreglement toch niet doorgaan. Sky Sports-commentator David Croft maakt zich zorgen, en stelt dat Verstappen hier geen politieke spelletjes speelt.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de huidige motorregels. Het zorgde voor frustratie bij Verstappen, die al meerdere keren liet weten dat hij hierdoor mogelijk sneller gaat stoppen dan verwacht. Na de Grand Prix van Miami werd duidelijk dat de FIA af wil van de gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten, en dat klonk Verstappen als muziek in de oren. Toen in Canada duidelijk werd dat een aantal fabrikanten tegen zijn, stelde Verstappen dat zijn toekomst hierdoor onzeker kan worden.

Speelt Verstappen politieke spelletjes?

Verstappens 'dreigementen' werden ook besproken in de podcast van Sky Sports F1. Daar stelde commentator David Croft dat hij niet gelooft dat Verstappen politieke spelletjes speelt om de hoge heren onder druk te zetten: "Wat betreft Max: ik denk niet dat dit een soort loze dreigementen zijn voor politieke doeleinden. Hij is namelijk al 2,5 tot 3 jaar heel erg consistent van mening over deze Formule 1-regels."

'Hij is geen millimeter veranderd'

Volgens Croft is het echt zo dat Verstappen zich niet kan vinden in de huidige regelgeving. De Nederlander is heel serieus, en Croft stelt dat Verstappen heel standvastig is: "Hij is het er gewoon niet mee eens, en hij vindt het niet goed en hij dacht ook al dat het niet zou gaan werken. Daarin is hij gewoon geen millimeter veranderd."

Zijn deze zorgen nieuw?

Verstappen uitte een aantal jaren geleden al zijn zorgen over de motoren toen hij tijdens een persconferentie werd gevraagd naar zijn eerste indrukken op de simulator. Die zorgen werden werkelijkheid en al sinds de wintertest in Bahrein maakt Verstappen er geen geheim van dat deze nieuwe regels hem niet kunnen bekoren.

Podiumscore in Canada

Verstappen heeft dan ook al meerdere keren gedreigd om te stoppen met de Formule 1, en deed dat in Canada ook weer. Op het Circuit Gilles Villeneuve kwam Verstappen afgelopen weekend wel voor het eerst dit seizoen op een podiumpositie over de streep. Achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton werd hij derde.

Mr.Rofl

Posts: 910

Ik kan niet wachten totdat Max zijn formule 1 helm aan de wilgen hangt. Ik kijk uit naar het moment dat hij een heel seizoen NLS en WEC gaat doen.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

