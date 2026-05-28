Bearman zet in op overstap richting Ferrari: "Maar ik focus op Haas"

Oliver Bearman heeft zich openlijk uitgesproken over zijn toekomst in de Formule 1 — en vooral over zijn grote droom. De jonge Brit, die al jarenlang deel uitmaakt van de Ferrari-familie, maakt er geen geheim van dat een zitje bij de Scuderia uiteindelijk het einddoel blijft. Toch wil Bearman voorlopig niets forceren.

De Haas-coureur geldt al langer als een serieuze kandidaat voor een toekomstig Ferrari-stoeltje, zeker nu meerdere contracten op de grid stilaan richting hun einde lopen. Maar ondanks de toenemende speculaties houdt Bearman voorlopig de voeten stevig op de grond.

FIA opent onderzoek naar Hamilton

Ferrari incasseert financiële dreun na veelbesproken onthulling

Bearman wil Ferrari, maar niet ten koste van alles

In gesprek met de media benadrukte Bearman dat zijn band met Ferrari nog altijd bijzonder sterk is. De Italiaanse renstal begeleidt hem al sinds zijn eerste stappen in de autosport en dat vergeet hij niet snel. “Ik heb een contract bij Ferrari, zij hebben vanaf het allereerste moment vertrouwen in mij gehad”, vertelde Bearman. “Het is dan ook logisch dat een plek bij hen uiteindelijk mijn grote doel blijft.”

Toch voelt de Brit geen enkele haast om die stap meteen te zetten. Volgens Bearman zit hij momenteel perfect op zijn plaats bij Haas. “Op dit moment draait alles om verder bouwen met Haas”, legde hij uit. “Ik ben enorm tevreden met de richting die we uitgaan en hoe alles zich ontwikkelt.”

Bearman verwacht grote stoelendans op de grid

Met meerdere coureurs die eind dit seizoen uit contract lopen, verwacht Bearman bovendien flink wat beweging op de transfermarkt. Volgens hem wordt de komende maanden duidelijk hoe de kaarten voor 2027 geschud zullen worden.

“Ik denk dat het einde van dit seizoen bijzonder belangrijk wordt”, voorspelde hij. “Veel contracten lopen af en teams willen eerst zien hoe de krachtsverhoudingen onder de nieuwe regels eruitzien.”

De Brit maakt zich in ieder geval geen zorgen over een strak carrièreplan. “Ik werk niet met een vaste deadline”, besloot hij rustig. “Geen tijdslijn, geen stress. Uiteindelijk zal alles wel op zijn plaats vallen.”

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Oliver Bearman -
  • Team Haas F1
  • Punten 66
  • Podiums 0
  • Grand Prix 32
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 8 mei 2005 (21)
  • Geb. plaats Chelmsford, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

