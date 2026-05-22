Kimi Antonelli beleeft een sensationele start van het Formule 1-seizoen, maar de jonge Italiaan blijft opvallend nuchter onder zijn succes. De negentienjarige Mercedes-coureur reist als WK-leider af naar de Grand Prix van Canada, maar geeft toe dat het voor hemzelf nog onzeker is of hij zijn indrukwekkende vorm het hele seizoen kan vasthouden.

Antonelli heeft tot dusver indruk gemaakt met drie polepositions en evenveel Grand Prix-zeges, waardoor hij met een voorsprong van twintig punten op teamgenoot George Russell bovenaan het kampioenschap staat. Toch beseft de Italiaan dat de grootste test misschien nog moet komen.

Antonelli blijft voorzichtig ondanks droomstart

Voorafgaand aan het raceweekend in Montréal kreeg Antonelli de vraag of hij denkt zijn sterke prestaties de rest van het seizoen te kunnen doortrekken. De Mercedes-coureur gaf eerlijk toe dat hij daar zelf nog geen sluitend antwoord op heeft.

“Dat is eerlijk gezegd zelfs voor mij nog een groot vraagteken”, vertelde Antonelli. “Ik denk wel dat het jaar ervaring van vorig seizoen me enorm helpt. Vooral de moeilijke momenten die ik toen heb meegemaakt, hebben me sterker gemaakt.”

Volgens Antonelli voelt hij zich inmiddels veel comfortabeler in de Formule 1-omgeving. “Ik heb nu meer controle over de situatie en weet beter wat wel en niet voor me werkt”, legde hij uit. “Tot nu toe loopt het goed en het doel is simpel: doorgaan waar we in Miami gebleven zijn en die positieve lijn vasthouden. Natuurlijk weet je nooit wat er gebeurt, maar ik sluit niet uit dat dit het hele seizoen kan blijven doorgaan.”

Mercedes hoopt op succes met upgrades in Canada

Mercedes verschijnt in Canada met het eerste grote upgradepakket van het seizoen, op een circuit dat bijzondere herinneringen oproept voor Antonelli. De Italiaan pakte vorig jaar in Montréal immers zijn eerste Formule 1-podium.

“Dit circuit betekent veel voor me”, aldus Antonelli. “Hier stond ik vorig jaar voor het eerst op het podium, dus hopelijk kunnen we daar dit weekend nog mooiere herinneringen aan toevoegen. Het doel is natuurlijk de overwinning, al weten we dat het niet makkelijk wordt.”

De Mercedes-coureur verwacht stevige concurrentie, zeker van teamgenoot Russell, die traditioneel sterk presteert in Canada. Toch heeft Antonelli vertrouwen in de updates. “George is hier altijd snel geweest, dus het wordt lastig”, zei hij. “Maar we brengen ook nieuwe onderdelen mee die er in de simulator positief uitzagen. Daarnaast hebben we iets aangepast aan mijn koppeling voor de starts. Hopelijk helpt dat me om constanter weg te komen en geen plaatsen meer te verliezen bij de start.”