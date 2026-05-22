user icon
icon

Antonelli verwacht ijzersterke Russell: "George is altijd snel in Canada"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Antonelli verwacht ijzersterke Russell: "George is altijd snel in Canada"

Kimi Antonelli beleeft een sensationele start van het Formule 1-seizoen, maar de jonge Italiaan blijft opvallend nuchter onder zijn succes. De negentienjarige Mercedes-coureur reist als WK-leider af naar de Grand Prix van Canada, maar geeft toe dat het voor hemzelf nog onzeker is of hij zijn indrukwekkende vorm het hele seizoen kan vasthouden.

Antonelli heeft tot dusver indruk gemaakt met drie polepositions en evenveel Grand Prix-zeges, waardoor hij met een voorsprong van twintig punten op teamgenoot George Russell bovenaan het kampioenschap staat. Toch beseft de Italiaan dat de grootste test misschien nog moet komen.

Meer over Andrea Kimi Antonelli Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

17 mei
 Verstappen trots op Antonelli: "Hoop dat hij voor de titel kan gaan"

Verstappen trots op Antonelli: "Hoop dat hij voor de titel kan gaan"

22 mei

Antonelli blijft voorzichtig ondanks droomstart

Voorafgaand aan het raceweekend in Montréal kreeg Antonelli de vraag of hij denkt zijn sterke prestaties de rest van het seizoen te kunnen doortrekken. De Mercedes-coureur gaf eerlijk toe dat hij daar zelf nog geen sluitend antwoord op heeft.

“Dat is eerlijk gezegd zelfs voor mij nog een groot vraagteken”, vertelde Antonelli. “Ik denk wel dat het jaar ervaring van vorig seizoen me enorm helpt. Vooral de moeilijke momenten die ik toen heb meegemaakt, hebben me sterker gemaakt.”

Volgens Antonelli voelt hij zich inmiddels veel comfortabeler in de Formule 1-omgeving. “Ik heb nu meer controle over de situatie en weet beter wat wel en niet voor me werkt”, legde hij uit. “Tot nu toe loopt het goed en het doel is simpel: doorgaan waar we in Miami gebleven zijn en die positieve lijn vasthouden. Natuurlijk weet je nooit wat er gebeurt, maar ik sluit niet uit dat dit het hele seizoen kan blijven doorgaan.”

Mercedes hoopt op succes met upgrades in Canada

Mercedes verschijnt in Canada met het eerste grote upgradepakket van het seizoen, op een circuit dat bijzondere herinneringen oproept voor Antonelli. De Italiaan pakte vorig jaar in Montréal immers zijn eerste Formule 1-podium.

“Dit circuit betekent veel voor me”, aldus Antonelli. “Hier stond ik vorig jaar voor het eerst op het podium, dus hopelijk kunnen we daar dit weekend nog mooiere herinneringen aan toevoegen. Het doel is natuurlijk de overwinning, al weten we dat het niet makkelijk wordt.”

De Mercedes-coureur verwacht stevige concurrentie, zeker van teamgenoot Russell, die traditioneel sterk presteert in Canada. Toch heeft Antonelli vertrouwen in de updates. “George is hier altijd snel geweest, dus het wordt lastig”, zei hij. “Maar we brengen ook nieuwe onderdelen mee die er in de simulator positief uitzagen. Daarnaast hebben we iets aangepast aan mijn koppeling voor de starts. Hopelijk helpt dat me om constanter weg te komen en geen plaatsen meer te verliezen bij de start.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Canada 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Snelrondje

    Posts: 9.064

    Slim. Als George ( ik mag George zeggen van @Ouw) wint is dat acceptabel. Als Kimi wint zakt George verder in de shit.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 22:15

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 250
  • Podiums 7
  • Grand Prix 28
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar