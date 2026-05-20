Russell moet psychologische slag slaan in strijd met Antonelli

In Canada gaat aankomend weekend de strijd tussen Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell verder. De jonge Antonelli heeft momenteel een kleine voorsprong, en Russell moet aan de bak. Volgens Martin Brundle kan Russell het gat wel dichten, maar is het meer een psychologisch verschil dan een cijfermatig verschil.

Russell gold voorafgaand aan het seizoen als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel. De Brit maakte die favorietenrol waar door te winnen in Australië, maar zag daarna hoe zijn jongere Italiaanse teamgenoot in China, Japan en Miami won. Antonelli staat momenteel in het middelpunt van de aandacht, en wordt de hemel in geprezen door veel Italianen. Russell staat onder druk, en hij zal aankomend weekend in Canada moeten toeslaan.

Hoe kijkt Brundle naar deze zaak?

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle heeft vertrouwen in Russell. De Brit bespreekt de strijd tussen de Mercedessen met Sky Sports: "Er is nog een lange weg te gaan. Er zijn nog 482 punten te verdienen in dit kampioenschap."

Alles is nog mogelijk

Brundle heeft er alle vertrouwen in dat Russell het nog kan omdraaien: "Ik denk dat het puntenverschil niet zozeer een probleem is voor George. Kijk bijvoorbeeld naar Canada vorig jaar. Toen had Lando Norris een onhandig incident met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, en het leek erop dat dat zijn titelkansen pijn deed. En uiteindelijk werd hij wereldkampioen."

In Canada, waar Russell vorig jaar won, kan het volgens Brundle een zeer spannende strijd worden: "Dit is nog maar de vijfde Grand Prix van het jaar, en het wordt een uitdagende. Het is de eerste sprint ooit in Canada, en het wordt koud. Mogelijk gaat het ook regenen op raceday, dus het wordt een aardige uitdaging."

Wat moet Russell doen?

Russell moet dus voor gaan zorgen dat hij Antonelli onder druk kan zetten: "George moet Antonelli gaan tegenhouden en hem een paar puntjes afsnoepen, al denk ik dat het hier meer psychologisch is dan mathematisch."

Antonelli heeft tot nu toe honderd WK-punten bij elkaar gereden, terwijl Russell op de tweede plaats staat met tachtig punten achter zijn naam.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

