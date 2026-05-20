In Canada gaat aankomend weekend de strijd tussen Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell verder. De jonge Antonelli heeft momenteel een kleine voorsprong, en Russell moet aan de bak. Volgens Martin Brundle kan Russell het gat wel dichten, maar is het meer een psychologisch verschil dan een cijfermatig verschil.

Russell gold voorafgaand aan het seizoen als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel. De Brit maakte die favorietenrol waar door te winnen in Australië, maar zag daarna hoe zijn jongere Italiaanse teamgenoot in China, Japan en Miami won. Antonelli staat momenteel in het middelpunt van de aandacht, en wordt de hemel in geprezen door veel Italianen. Russell staat onder druk, en hij zal aankomend weekend in Canada moeten toeslaan.

Hoe kijkt Brundle naar deze zaak?

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle heeft vertrouwen in Russell. De Brit bespreekt de strijd tussen de Mercedessen met Sky Sports: "Er is nog een lange weg te gaan. Er zijn nog 482 punten te verdienen in dit kampioenschap."

Alles is nog mogelijk

Brundle heeft er alle vertrouwen in dat Russell het nog kan omdraaien: "Ik denk dat het puntenverschil niet zozeer een probleem is voor George. Kijk bijvoorbeeld naar Canada vorig jaar. Toen had Lando Norris een onhandig incident met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, en het leek erop dat dat zijn titelkansen pijn deed. En uiteindelijk werd hij wereldkampioen."

In Canada, waar Russell vorig jaar won, kan het volgens Brundle een zeer spannende strijd worden: "Dit is nog maar de vijfde Grand Prix van het jaar, en het wordt een uitdagende. Het is de eerste sprint ooit in Canada, en het wordt koud. Mogelijk gaat het ook regenen op raceday, dus het wordt een aardige uitdaging."

Wat moet Russell doen?

Russell moet dus voor gaan zorgen dat hij Antonelli onder druk kan zetten: "George moet Antonelli gaan tegenhouden en hem een paar puntjes afsnoepen, al denk ik dat het hier meer psychologisch is dan mathematisch."

Antonelli heeft tot nu toe honderd WK-punten bij elkaar gereden, terwijl Russell op de tweede plaats staat met tachtig punten achter zijn naam.