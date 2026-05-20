Doornbos fileert klagende Russell: "Het slechtste excuus ooit"

George Russell krijgt stevige kritiek na een teleurstellend raceweekend in Miami. De Brit moet voorlopig zijn meerdere erkennen in Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die met drie opeenvolgende zeges stevig aan de leiding staat binnen het team. Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos ziet bovendien een verkeerde mentaliteit bij Russell en spaart zijn kritiek niet.

Russell begon nochtans sterk aan het seizoen met winst in de openingsrace in Melbourne, maar sindsdien volgde slechts één extra podiumplaats. Antonelli daarentegen verkeert in bloedvorm: de jonge Italiaan pakte poleposition én won de laatste drie races op rij, waardoor hij inmiddels twintig punten voorsprong heeft op zijn ervaren teamgenoot.

Doornbos begrijpt niets van uitspraken Russell

Na de Grand Prix van Miami verklaarde Russell dat het circuit hem niet goed lag vanwege het lage gripniveau, iets wat volgens hem niet bij zijn rijstijl past. Die uitleg valt echter bijzonder slecht bij Doornbos, die zich stoorde aan de houding van de Mercedes-coureur.

"Eerlijk? Hij was dit weekend compleet onzichtbaar", stelt Doornbos in The Pit Talk Podcast. "En toen hij wél in beeld kwam, volgde misschien wel de slechtste quote die je als coureur kan geven: dat zulke circuits niet bij je rijstijl passen."

De Nederlander begrijpt weinig van die redenering, zeker omdat er volgens hem nog meerdere circuits op de kalender staan waar Russell dezelfde problemen dreigt te ondervinden. "Dan heb je straks Singapore, Baku of misschien Las Vegas, ook banen met weinig grip. Wat wil je daarmee zeggen? Dat je nog eens vier of vijf weekends cadeau gaat doen aan een ploegmaat die je momenteel compleet overvleugelt?"

‘Russell moet stoppen met excuses zoeken’

Volgens Doornbos had Russell een totaal andere boodschap moeten brengen na zijn moeilijke weekend in Miami. De voormalig Red Bull-coureur vindt dat een titelkandidaat verantwoordelijkheid moet nemen en publiekelijk moet tonen dat hij wil terugslaan.

"Hij had moeten zeggen: ‘Ik ben teleurgesteld, ik vond de juiste balans niet, maar ik kom sterker terug.’ Dát wil je horen van iemand die voor de titel vecht", klinkt het scherp. "In plaats daarvan was hij deze week gewoon een beetje onzichtbaar."

Voor Russell dreigt het momentum intussen volledig naar Antonelli over te hellen. De jonge Italiaan versloeg zijn teamgenoot overtuigend in Miami en lijkt ook op andere circuits met weinig grip een voordeel te hebben. Wil Russell nog een rol spelen in de titelstrijd, dan zal hij volgens critici snel een antwoord moeten vinden.

The Wolf

Posts: 849

"Nederlandse Dildokoning fileert Britse Glibbervriend"

  • 3
  • 20 mei 2026 - 16:52
  • The Wolf

    Posts: 850

    "Nederlandse Dildokoning fileert Britse Glibbervriend"

    • + 3
    • 20 mei 2026 - 16:52
  • Larry Perkins

    Posts: 65.124

    Rrrrrobert dacht ik wacht een paar weken met mijn mening en dan als niemand het meer verwacht knal ik 'm op de social media...

    • + 0
    • 20 mei 2026 - 17:15
  • schwantz34

    Posts: 42.010

    Russell moet niet zeiken, en moet zich de ogen uit de kop schamen. Want met al zijn ervaring had hij de onervaren Raketonelli gewoon simply lovely dik de baas moeten zijn!

    Ps Dat ik heel blij ben dat dat totaal niet het geval is staat hier natuurlijk volledig los van! ;)

    • + 2
    • 20 mei 2026 - 18:02

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

