Max Verstappen en Maro Engel vochten afgelopen weekend tijdens de 24 uur van de Nürburgring een aantal felle duels uit. De fans smulden ervan, want de twee coureurs hadden vorig jaar 'ruzie' op sociale media. Engel stelt echter dat er nooit sprake is geweest van ruzie, en dat hij graag vaker met Verstappen wil praten.

Verstappen deelde afgelopen weekend de Mercedes-AMG GT3 #3 met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer. Ze vochten met de zusterauto #80 een aantal spannende duels uit, en bij deze wagen zat Engel achter het stuur op de momenten dat Verstappen ging aanvallen. Diep in de nacht jaagden de twee elkaar over de Nordschleife, en dat resulteerde in een opvallend moment waarbij Engel op het gras belandde.

Hebben ze nog ruzie?

Fans smulden ervan, want de twee coureurs hadden het precies een jaar eerder met elkaar aan de stok op X. Engel beweerde daar dat Verstappen met een andere BoP had gereden tijdens een testdag, waarna de Nederlander van zich afbeet. Bij Motorsport Magazin ontkent Engel dat er ooit sprake was van een ruzie: "Dat is vooral iets wat de media en buitenstaanders zeggen. Max en ik hebben echt een fantastische relatie."

Uiteindelijk ging de hele discussie nergens over, zo benadrukt Engel nu nog maar een keertje: "Ik hoorde erover van een teamlid en ik wilde niet afgaan op de geruchten. Helaas was dat teamlid verkeerd geïnformeerd, en daarmee is de zaak afgesloten."

Samen naar de speeltuin

Engel heeft enorm genoten van de duels die hij afgelopen weekend uitvocht met Verstappen. De Duitser is dolenthousiast, en hoopt Verstappen ook buiten de circuits te kunnen spreken: "Ik hoop dat we binnenkort in Monaco de gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten voor een kopje koffie of om met de kinderen naar de speeltuin te gaan. En dat we dan wat uitgebreider kunnen praten over ons duel."

Hoe liep het af?

Verstappen en zijn team leken lange tijd op weg te zijn naar de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Op zondagochtend liepen ze echter tegen technische problemen aan, waardoor ze ver terugvielen. Engel en zijn teamgenoten Maxime Martin, Luca Stolz en Fabian Schiller kregen de zege hierdoor in de schoot geworpen.