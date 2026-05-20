user icon
icon

Engel prijst Verstappen na 'ruzie': "Samen naar de speeltuin"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Engel prijst Verstappen na 'ruzie': "Samen naar de speeltuin"

Max Verstappen en Maro Engel vochten afgelopen weekend tijdens de 24 uur van de Nürburgring een aantal felle duels uit. De fans smulden ervan, want de twee coureurs hadden vorig jaar 'ruzie' op sociale media. Engel stelt echter dat er nooit sprake is geweest van ruzie, en dat hij graag vaker met Verstappen wil praten.

Verstappen deelde afgelopen weekend de Mercedes-AMG GT3 #3 met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer. Ze vochten met de zusterauto #80 een aantal spannende duels uit, en bij deze wagen zat Engel achter het stuur op de momenten dat Verstappen ging aanvallen. Diep in de nacht jaagden de twee elkaar over de Nordschleife, en dat resulteerde in een opvallend moment waarbij Engel op het gras belandde.

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei

Hebben ze nog ruzie?

Fans smulden ervan, want de twee coureurs hadden het precies een jaar eerder met elkaar aan de stok op X. Engel beweerde daar dat Verstappen met een andere BoP had gereden tijdens een testdag, waarna de Nederlander van zich afbeet. Bij Motorsport Magazin ontkent Engel dat er ooit sprake was van een ruzie: "Dat is vooral iets wat de media en buitenstaanders zeggen. Max en ik hebben echt een fantastische relatie."

Uiteindelijk ging de hele discussie nergens over, zo benadrukt Engel nu nog maar een keertje: "Ik hoorde erover van een teamlid en ik wilde niet afgaan op de geruchten. Helaas was dat teamlid verkeerd geïnformeerd, en daarmee is de zaak afgesloten."

Samen naar de speeltuin

Engel heeft enorm genoten van de duels die hij afgelopen weekend uitvocht met Verstappen. De Duitser is dolenthousiast, en hoopt Verstappen ook buiten de circuits te kunnen spreken: "Ik hoop dat we binnenkort in Monaco de gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten voor een kopje koffie of om met de kinderen naar de speeltuin te gaan. En dat we dan wat uitgebreider kunnen praten over ons duel."

Hoe liep het af?

Verstappen en zijn team leken lange tijd op weg te zijn naar de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Op zondagochtend liepen ze echter tegen technische problemen aan, waardoor ze ver terugvielen. Engel en zijn teamgenoten Maxime Martin, Luca Stolz en Fabian Schiller kregen de zege hierdoor in de schoot geworpen.

koppie toe

Posts: 5.325

Wel een beetje klaar nu met de 24uur, kan er wat meer focus naar Canada, Indy en Dtm die eraan zitten te komen a.u.b?

  • 1
  • 20 mei 2026 - 13:32
Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes Nürburgring Nordschleife

Reacties (3)

Login om te reageren
  • koppie toe

    Posts: 5.326

    Wel een beetje klaar nu met de 24uur, kan er wat meer focus naar Canada, Indy en Dtm die eraan zitten te komen a.u.b?

    • + 1
    • 20 mei 2026 - 13:32
    • Pietje Bell

      Posts: 34.856

      Is nog weinig nieuws over Canada. Staan alleen video's online van gisteren waar de coureurs handtekeningen uitdelen voor hun hotel. Nou, wat spannend. Verder is Max vanmorgen pas om half 11 naar Montreal vertrokken, maar ook die zal daarginds weer de nodige vragen over de N24 uur krijgen. Lol.

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 13:38
    • koppie toe

      Posts: 5.326

      Ik heb zo'n vermoeden dat Max weer genegeerd wordt voor de persco!

      Amper wat over afgelopen week gelezen van de Indy en zelfs bar weinig over het bizarre weekend in Barcelona.
      Er is altijd wel iets leuks te vinden.
      Of zou ik gewoon een beetje Max moe zijn?

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 13:43

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar