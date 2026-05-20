Ferrari begint plank weer mis te slaan: "Frustrerende situatie"

Ferrari krijgt stevige kritiek te verwerken na een wisselvallige start van het Formule 1-seizoen 2026. Volgens voormalig F1-coureur Johnny Herbert heeft de Italiaanse renstal haar volledige potentieel al veel te vroeg getoond, terwijl concurrenten als McLaren sindsdien grote stappen hebben gezet. De Brit gelooft zelfs dat Ferrari intussen geen echte titelkandidaat meer is.

Aan het begin van het seizoen leek Ferrari nochtans uitstekend uit de startblokken te schieten. De SF-26 maakte indruk tijdens meerdere raceweekends en toonde al vroeg sterke snelheid. Maar volgens Herbert heeft Ferrari zichzelf daarmee in de voet geschoten, omdat rivalen sneller reageerden op de eerste ontwikkelingen.

Herbert ziet Ferrari terrein verliezen tegenover rivalen

Volgens Herbert heeft Ferrari haar kaarten te vroeg op tafel gelegd, waarna andere teams beter hebben gereageerd op de eerste upgrades. Vooral McLaren slaagde erin om zich sneller te ontwikkelen en het verschil te maken.

"In het begin van het seizoen zag Ferrari er echt sterk uit", stelt Herbert tegenover Jackpot City Casino. "Er waren verschillende weekends waarin de SF-26 vanaf de eerste sessies meteen competitief was. Maar misschien hebben ze zichzelf iets te vroeg blootgegeven. Na de eerste updates van de concurrentie lijkt Ferrari plots geen echte bedreiging meer."

De voormalig F1-coureur ziet daarin vooral een structureel probleem binnen de Scuderia. "Het frustrerende is dat dit opnieuw aantoont dat Ferrari op technisch vlak simpelweg niet op hetzelfde niveau zit als sommige concurrenten, zeker niet als McLaren. Zij lijken altijd beter te worden naarmate het seizoen vordert, terwijl Ferrari net trager of minder efficiënt ontwikkelt."

Canada dreigt nieuw zorgenkind te worden voor Ferrari

Alsof de situatie nog niet moeilijk genoeg is, vreest Herbert ook voor extra problemen tijdens de Grand Prix van Canada. Het circuit in Montréal staat bekend om de nadruk op motorvermogen, een domein waarin Ferrari volgens verschillende signalen momenteel tekortschiet.

Daarbij kijkt de Italiaanse renstal nadrukkelijk naar de uitkomst van het zogenaamde ADUO-oordeel, dat mogelijk moet bepalen of Ferrari nog technische aanpassingen aan de krachtbron kan doorvoeren. Mocht daar geen ruimte voor komen, dan dreigt Canada opnieuw een lastig weekend te worden voor de Scuderia.

  fdorp

    Posts: 103

    Ferrari is nou eenmaal Ferrari. Die slaan de plank niet mis want ze zijn altijd al zo (uitgezonderd Schumi tijd). Dus af en toe slaan ze een keertje raak maar normaal gesproken gaat het altijd zo en dus mis.

    Het wordt dus tijd dat het weer als standaard gezien wordt dat Ferrari altijd achter de feiten aan loopt.

    20 mei 2026 - 19:19

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Johnny Herbert
  Team -
  Punten -
  Podiums -
  Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 25 jun 1964 (61)
  • Geb. plaats Brentwood, Essex, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,67 m
Bekijk volledig profiel

