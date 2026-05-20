Ferrari krijgt stevige kritiek te verwerken na een wisselvallige start van het Formule 1-seizoen 2026. Volgens voormalig F1-coureur Johnny Herbert heeft de Italiaanse renstal haar volledige potentieel al veel te vroeg getoond, terwijl concurrenten als McLaren sindsdien grote stappen hebben gezet. De Brit gelooft zelfs dat Ferrari intussen geen echte titelkandidaat meer is.

Aan het begin van het seizoen leek Ferrari nochtans uitstekend uit de startblokken te schieten. De SF-26 maakte indruk tijdens meerdere raceweekends en toonde al vroeg sterke snelheid. Maar volgens Herbert heeft Ferrari zichzelf daarmee in de voet geschoten, omdat rivalen sneller reageerden op de eerste ontwikkelingen.

Herbert ziet Ferrari terrein verliezen tegenover rivalen

Volgens Herbert heeft Ferrari haar kaarten te vroeg op tafel gelegd, waarna andere teams beter hebben gereageerd op de eerste upgrades. Vooral McLaren slaagde erin om zich sneller te ontwikkelen en het verschil te maken.

"In het begin van het seizoen zag Ferrari er echt sterk uit", stelt Herbert tegenover Jackpot City Casino. "Er waren verschillende weekends waarin de SF-26 vanaf de eerste sessies meteen competitief was. Maar misschien hebben ze zichzelf iets te vroeg blootgegeven. Na de eerste updates van de concurrentie lijkt Ferrari plots geen echte bedreiging meer."

De voormalig F1-coureur ziet daarin vooral een structureel probleem binnen de Scuderia. "Het frustrerende is dat dit opnieuw aantoont dat Ferrari op technisch vlak simpelweg niet op hetzelfde niveau zit als sommige concurrenten, zeker niet als McLaren. Zij lijken altijd beter te worden naarmate het seizoen vordert, terwijl Ferrari net trager of minder efficiënt ontwikkelt."

Canada dreigt nieuw zorgenkind te worden voor Ferrari

Alsof de situatie nog niet moeilijk genoeg is, vreest Herbert ook voor extra problemen tijdens de Grand Prix van Canada. Het circuit in Montréal staat bekend om de nadruk op motorvermogen, een domein waarin Ferrari volgens verschillende signalen momenteel tekortschiet.

Daarbij kijkt de Italiaanse renstal nadrukkelijk naar de uitkomst van het zogenaamde ADUO-oordeel, dat mogelijk moet bepalen of Ferrari nog technische aanpassingen aan de krachtbron kan doorvoeren. Mocht daar geen ruimte voor komen, dan dreigt Canada opnieuw een lastig weekend te worden voor de Scuderia.