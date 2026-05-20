Norris verwacht ijzersterk McLaren in Canada: "Dit circuit past bij ons"

Lando Norris trekt met vertrouwen richting de Grand Prix van Canada. De McLaren-coureur zag zijn team in Miami eindelijk een stevige stap vooruit zetten en gelooft dat die positieve lijn zich kan doorzetten in Montréal, een circuit dat volgens hem beter bij de wagen past. Toch houdt de Brit voorlopig nog een slag om de arm.

McLaren kende een bijzonder moeizame start van het seizoen 2026. Oscar Piastri crashte tijdens de installatieronde van zijn thuisrace in Australië, in China volgde een opvallende dubbele DNS en bovendien kwam de renstal snelheid tekort tegenover Mercedes. Na de GP van Japan kreeg het team echter vijf weken de tijd om de grootste problemen aan te pakken, waarna in Miami de eerste upgrades hun intrede deden.

Norris ziet directe impact van upgrades in Miami

Die verbeteringen leken meteen effect te hebben. Norris zette poleposition om in winst tijdens de sprintrace, terwijl Piastri als tweede eindigde. Ook in de Grand Prix zelf liet McLaren zich opnieuw vooraan zien met een dubbele podiumfinish, ondanks de snelheid van Mercedes-rijder Andrea Kimi Antonelli.

"Je zou jezelf voor gek verklaren als je na zo’n weekend geen vertrouwen hebt in wat nog komt", vertelt Norris. "We hebben dit weekend enorme stappen gezet en bovendien trekken we nu naar een circuit dat ons normaal gezien goed ligt."

Toch blijft Norris voorzichtig optimistisch. "Ik ben meestal iemand die liever wat kritisch blijft, maar Montréal zou beter bij onze wagen moeten passen. In het verleden lag dit circuit Mercedes iets minder, al waren ze in Miami nog altijd erg sterk. We moeten dus afwachten hoe het zich ontwikkelt."

Norris wil verwachtingen temperen ondanks progressie

Hoewel McLaren met een positief gevoel afreist naar Canada, wil Norris vermijden dat het team zich rijk rekent na één sterk weekend. De Brit benadrukt dat upgrades pas echt beoordeeld kunnen worden wanneer ze op verschillende soorten circuits getest zijn.

"In de Formule 1 is het veel te makkelijk om conclusies te trekken op basis van één race", aldus Norris. "Je moet zien hoe competitief je bent op verschillende banen: stratencircuits, warme en koude omstandigheden, snelle circuits of net technische layouts."

Daarom wil Norris de verwachtingen voorlopig onder controle houden. "We hebben een heel sterk weekend achter de rug en ik ben enorm trots op het team, maar tegelijk moeten we blijven pushen. We zijn er nog niet en moeten blijven zoeken naar verbeteringen."

 

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.481
  • Podiums 45
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

