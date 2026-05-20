Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van Miami opgeroepen tot een fundamentele verschuiving in de manier waarop de Formule 1 zijn eigen regels bepaalt. De zevenvoudig kampioen eist een permanente, formele vertegenwoordiging van coureurs in de F1 Commission, het orgaan dat over technische en sportieve reglementen beslist. Ferrari-teambaas Fred Vasseur en Williams-teambaas James Vowles hebben die eis direct van tafel geveegd. De vraag die overblijft, raakt de kern van hoe de sport zichzelf bestuurt: wie mag meepraten, en wie moet gewoon rijden?

Niet als stakeholder erkend

Het conflict draait om een juridisch en politiek onderscheid. Coureurs zijn, hoe vreemd het ook klinkt, geen officiële stakeholders binnen de F1 Commission. Die status is voorbehouden aan de FIA, FOM, de teams, de circuitpromotors en de motorleveranciers. Omdat ze geen stakeholder zijn, hebben coureurs ook geen stemrecht. Hamilton hekelde dit na de race in Miami tegenover internationale media: "We hebben geen plek aan de tafel. We zijn geen stakeholders, en dat moet veranderen." Hij voegde eraan toe dat coureurs wel bereid zijn samen te werken, maar dat het contact met de FIA aanvoelt als een kapotte plaat: "Kleine stapjes, telkens weer."

De timing van zijn oproep is niet toevallig. Tijdens de aprilvakantie kwamen de FIA, FOM, teambazen en motorleveranciers bijeen om de 2026-regelgeving te herzien. De coureurs werden informeel geraadpleegd, maar mochten niet aanschuiven bij de besluitvormende vergaderingen die op maandag 21 april plaatsvonden. Pas op de vrijdag daarvoor had de FIA een aparte bijeenkomst met de coureurs belegd. Dat onderscheid, consulteren versus beslissen, is precies wat Hamilton wil opheffen.

Vasseur en Vowles: consulteren is genoeg

Vasseur, die Hamilton als zijn eigen coureur bij Ferrari heeft, probeert het beeld van een buitengesloten peloton bij te stellen. Hij wees tijdens het Miami-weekend op de recente onderhandelingen over de motorreglementen als bewijs dat coureursinput wel degelijk wordt meegenomen. "Ze waren onderdeel van de discussie over de motoraanpassingen in de afgelopen weken, dat is goed gegaan", zei hij tegenover internationale media. Zijn redenering: coureurs zijn waardevolle consultants, maar geen politieke stemgerechtigden. Het bestaande kanaal, van de cockpit via de teambaas naar de FIA, werkt volgens hem afdoende.

Vowles formuleerde het pragmatischer. Hij erkende de logica achter Hamiltons punt, maar wees op een praktisch obstakel: de F1 Commission telt al zoveel partijen dat vergaderingen snel in cirkels draaien. "We zitten waarschijnlijk al met te veel mensen aan tafel", zei de Williams-teambaas tegenover de internationale pers. "Nog vijf coureurs toevoegen helpt niet." Hij verwees wel naar de betrokkenheid van Carlos Sainz, in zijn hoedanigheid als directeur van de Grand Prix Drivers' Association, bij recente technische besprekingen met de FIA. Sainz werd door Nikolas Tombazis, de technisch directeur voor enkelpersoons racewagens bij de FIA, actief in het proces betrokken voor de regelwijzigingen werden doorgevoerd. Dat beschouwt Vowles als voldoende bewijs dat het systeem werkt.

Verstappen als stille medestander

Hamilton spreekt nadrukkelijk namens het voltallige rijdersveld, en dat is geen retorische vrijheid. Max Verstappen, de meest uitgesproken criticus van de 2026-regelgeving, sloot zich in Miami expliciet aan bij de oproep voor meer coureursinvloed. "Ik hoop meer en meer", zei hij toen hem werd gevraagd of coureurs vaker geconsulteerd zouden moeten worden. "Als we dat vijf of zes jaar geleden hadden gehad, waren we waarschijnlijk niet in de situatie beland waarin we ons nu bevinden." Verstappen had bij een Viaplay-event eerder al gezegd dat de 2026-regels "fundamenteel verkeerd" zijn, ook na de aanpassingen die in Miami werden doorgevoerd.

Die parallel is politiek betekenisvol. Hamilton en Verstappen staan zelden aan dezelfde kant van een debat. Dat ze het hier roerend eens zijn, onderstreept hoe breed de frustratie leeft onder de coureurs. Het zijn niet twee malcontenten, het is de top van het veld die zich buitengesloten voelt van beslissingen die hun werk direct beïnvloeden.

Structureel probleem, geen incidenteel gemor

De discussie over coureursinvloed is niet nieuw, maar de context van 2026 geeft hem een scherpere rand. De 2026-regelgeving werd grotendeels bepaald door de motorleveranciers, die hun eigen technologische agenda meebrachten. Coureurs werden pas in een laat stadium betrokken, toen de concepten al via de simulator gefilterd waren. Wat ze toen ervoeren, was vreemd genoeg voor hen: rijstijlen die geen enkele relatie hadden met wat ze kenden. De klachten die volgden, over "superclipping", energiebeheer in kwalificatie en gevaarlijke snelheidsverschillen, waren voorspelbaar voor iedereen die de coureurs eerder had gevraagd.

De oplossing die Hamilton voorstelt, een permanente coureurvertegenwoordiger in of vlak voor de besluitvormende vergaderingen, is bescheiden gemeten aan zijn retoriek. Zelfs Vowles noemde zo'n constructie "enigszins zinvol". Toch weigert de F1 Commission coureurs de formele stakeholderstatus te verlenen die voor stemrecht nodig is. Het onderscheid tussen inspraak en stemrecht blijft vooralsnog intact.

Vijf races zijn er dit seizoen al gereden. Antonelli leidt het kampioenschap, Verstappen staat zevende. Canada staat dit weekend op het programma.