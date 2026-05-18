Max Verstappen was op koers om de legendarische 24 uur van de Nürburgring te winnen. Echter waren het mechanische problemen die de Nederlander en zijn teamgenoten ervan weerhield om de endurance-klassieker als eerste te eindigen. Desondanks was de buitenlandse pers zeer te spreken over de verrichtingen van de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1.

Verstappen was niet bij te houden in zijn Mercedes. Op de Nordschleife trok hij een gigantisch gat met de rest van het veld, maar moest later toekijken hoe de aandrijfas van Daniel Juncadella de geest gaf. Uiteindelijk wonnen Maro Engel, Maxime Martin, Luca Stolz en Fabian Schiller, eveneens in een Mercedes.

'Verstappen had cruciale rol'

De buitenlandse autosportmedia concludeerde dat het waanzinnig was wat Verstappen op de Nürburgring liet zien. Zo ook het Britse Sky Sports die stelden dat de 28-jarige op het punt stond om autosportgeschiedenis te schrijven.

'Verstappen had een cruciale rol gespeeld om zijn auto aan de leiding te krijgen met indrukwekkende gedurfde inhaalsingen in zijn eerste stint op zaterdagmiddag, voor een spannend gevecht met de zuster #80 Mercedes, die de race won, tijdens de nacht en tot zondagochtend', zo schreef het Britse medium.

'Verstappen heeft veel pech gehad'

Ook het Duitse Kicker keek met open mond toe hoe Verstappen zijn racetalent etaleerde op de Nürburgring. Echter constateerden zij dat de Nederlander - die eerder gediskwalificeerd werd op de Nordschleife - veel pech heeft gehad op het Duitse circuit.

'Verstappen heeft na een technische storing alle hoop op een overwinning in zijn debuut in de 24-uursrace op de Nürburgring moeten begraven', aldus het Duitse medium. 'Voor Verstappen zette dit zijn pech voort bij zijn starts in sportwagenraces op de Nordschleife', voegden zij daaraan toe.

'Verstappen was briljant tijdens 24 uur'

Volgens het Spaanse Mundo Deportivo was Verstappen briljant, maar schroomde niet om ook even landgenoot Juncadella in het zonnetje te zetten. 'De start was vooral veelbelovend dankzij een geweldige start van Juncadella, die al snel posities won en Mercedes in de strijd om de leiding plaatste', zo klonk het.

'Het zou echter Verstappen zijn die de race zou afsteken met een briljant optreden in zijn nachtelijke estafette', zo sloten zij uiteindelijk af.