De 24 uur van de Nürburgring draaide afgelopen weekend uit op een teleurstelling voor het team van Max Verstappen. Door technische problemen verloren ze veel tijd, en lieten ze de zege door de vingers glippen. Het pijnlijke verlies hakt er zwaar in bij Verstappens teamgenoot Jules Gounon.

De Mercedes-AMG GT3 #3 van Verstappen, Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella leek op weg te zijn naar een spectaculaire zege op de Nürburgring Nordschleife. Met nog een paar uur te gaan gaf Verstappen het stuur over aan Juncadella, die problemen ontdekte. De Spanjaard keerde terug in de pits, waar het team uren moest sleutelen om de wagen weer op de baan te krijgen.

Hoe was het gevoel bij Gounon?

Het verliezen van de zege deed pijn bij het team van Verstappen. Zijn teamgenoot Gounon zat met tranen in zijn ogen op de pitmuur. De beelden van de treurende Fransman, die met zijn rug tegen de pitmuur en een capuchon over zijn hoofd, gingen al snel de wereld over.

Gounon deelde na de race zelf de beelden op zijn Instagram Stories. Hij deelde een filmpje dat door een fan was gemaakt, waarop te zien was hoe hij balend tegen de pitmuur zat, en hoe Verstappen en Juncadella ook zwaar in de put zaten. Gounon schrijft bij het filmpje: "Het najagen van je dromen is niet makkelijk. Op een dag zullen we terugkomen!"

Keert Verstappen volgend jaar terug?

Of ze volgend jaar weer aan de start van de 24 uur van de Nürburgring zullen verschijnen, is nog niet bekend. Het hangt van de Formule 1-kalender af of Verstappen de race kan rijden. De Nederlander gaf na afloop wel aan dat hij graag weer wil racen op de Nordschleife.

Hoe liep de race af?

De zege in de 24 uur van de Nürburgring ging uiteindelijk naar de Mercedes-AMG GT3 #80. Het team van Verstappen vocht lange tijd een spectaculair duel uit met de wagen die werd bestuurd door Maro Engel, Fabian Schiller, Luca Stolz en Maxime Martin.