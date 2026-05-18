Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk in de 24 uur van de Nürburgring. De zege glipte door zijn vingers, maar dat nam niet weg dat hij voor een enorme boost voor het evenement heeft gezorgd. Renger van der Zande deelde de baan met Verstappen, en stelt dat hij kippenvel kreeg van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen nam afgelopen weekend samen met zijn teamgenoten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer deel aan de race. Ze vochten urenlang een geweldig duel uit met de zusterauto #80, en in de nacht nam Verstappen definitief de leiding in de race over van Maro Engel. Na een goede ochtend sloeg het noodlot toe, toen Juncadella tegen technische problemen aanliep. Het was een flinke teleurstelling, maar na afloop overheerste de trots.

Hoe speciaal was Verstappens deelname?

Ook de andere coureurs waren onder de indruk van Verstappen. Renger van der Zande wist niet wat hij zag, zo legde hij na afloop uit aan De Telegraaf: "Ik heb deze race vijf keer gereden, in de auto waar Max nu mee rijdt. Ik zie wat hij doet met dat ding en hoe hij hem wil hebben. Maar hij krijgt dat gewoon elke bocht voor elkaar."

Van der Zande reed zelf in een zeer bijzondere auto. De Nederlander bestuurde een door HWA gebouwde auto die was gebaseerd op een Mercedes uit de DTM uit de jaren '90, en daarmee waren ze één van de publiekstrekkers van de race.

'Dan ben je een zuur mens!'

De grootste publiekstrekker was vanzelfsprekend Verstappen, en Van der Zande hield hem goed in de gaten: "Deze man is gewoon een freak, een natuurtalent. Voordat ik eerder op de dag zelf in mijn eigen auto stapte, heb ik drie rondjes van zijn onboardbeelden terug zitten kijken. Ik zat gewoon drie rondjes met kippenvel op mijn armen te kijken. Als je hier niet van kunt genieten, dan ben je gewoon een zuur mens!"

Het team van Verstappen kreeg na afloop louter complimenten. De Nederlander kan niet te lang nagenieten, want aankomend weekend staat de Grand Prix van Canada op het programma.