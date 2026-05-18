user icon
icon

Verstappen zorgt voor kippenvel: "Hij is een freak!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen zorgt voor kippenvel: "Hij is een freak!"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk in de 24 uur van de Nürburgring. De zege glipte door zijn vingers, maar dat nam niet weg dat hij voor een enorme boost voor het evenement heeft gezorgd. Renger van der Zande deelde de baan met Verstappen, en stelt dat hij kippenvel kreeg van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen nam afgelopen weekend samen met zijn teamgenoten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer deel aan de race. Ze vochten urenlang een geweldig duel uit met de zusterauto #80, en in de nacht nam Verstappen definitief de leiding in de race over van Maro Engel. Na een goede ochtend sloeg het noodlot toe, toen Juncadella tegen technische problemen aanliep. Het was een flinke teleurstelling, maar na afloop overheerste de trots.

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei

Hoe speciaal was Verstappens deelname?

Ook de andere coureurs waren onder de indruk van Verstappen. Renger van der Zande wist niet wat hij zag, zo legde hij na afloop uit aan De Telegraaf: "Ik heb deze race vijf keer gereden, in de auto waar Max nu mee rijdt. Ik zie wat hij doet met dat ding en hoe hij hem wil hebben. Maar hij krijgt dat gewoon elke bocht voor elkaar."

Van der Zande reed zelf in een zeer bijzondere auto. De Nederlander bestuurde een door HWA gebouwde auto die was gebaseerd op een Mercedes uit de DTM uit de jaren '90, en daarmee waren ze één van de publiekstrekkers van de race.

'Dan ben je een zuur mens!'

De grootste publiekstrekker was vanzelfsprekend Verstappen, en Van der Zande hield hem goed in de gaten: "Deze man is gewoon een freak, een natuurtalent. Voordat ik eerder op de dag zelf in mijn eigen auto stapte, heb ik drie rondjes van zijn onboardbeelden terug zitten kijken. Ik zat gewoon drie rondjes met kippenvel op mijn armen te kijken. Als je hier niet van kunt genieten, dan ben je gewoon een zuur mens!"

Het team van Verstappen kreeg na afloop louter complimenten. De Nederlander kan niet te lang nagenieten, want aankomend weekend staat de Grand Prix van Canada op het programma.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.276

.........?

  • 1
  • 18 mei 2026 - 11:27
Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.276

    .........?

    • + 1
    • 18 mei 2026 - 11:27
  • Larry Perkins

    Posts: 65.057

    Off-topic:

    VeeKay pakt elfde startplaats voor Indy 500

    De kwalificatie van de Indy 500 is verreden. Rinus van Kalmthout, beter bekend als Rinus VeeKay, maakte indruk tijdens deze sessie en bereikte daarmee de Fast Twelve-sessie.
    Hier nam de Nederlander risico's en wist hij uiteindelijk de twaalfde tijd neer te zetten.
    Door een straf voor Caio Collet start VeeKay vanaf de elfde plaats.

    Zelf heeft Rinus er wel vertrouwen in. De Indy 500 is al eerder gewonnen door coureurs die rond de elfde plaats startte.

    Alex Palou pakte pole position.

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 11:50
  • Pietje Bell

    Posts: 34.827

    Ook off-topic:

    Nu Max steeds vaker van huis is en Kelly naast de vele Fashion Weeks en weekendjes
    weg met vriendinnen in het buitenland iets om handen moet hebben om de tijd te doden
    is ze een partnerschap aangegaan met een 16-jarig Nederlands meisje dat in Monaco
    woont, Sophia Zweegers aka @hmicha2 dat onder UNICOSMETICS 3 peperdure
    mini lipgloss uitbrengt, duurder dan welk wereldberoemd merk dan ook.
    Een project dat gedoemd is om te mislukken.

    Ze kreeg op haar IG berichten geen reacties, alleen van zichzelf.
    Toen is ze gisteren maar Koreaanse bots gaan kopen; die vergaten echter om in het
    Engels te reageren. LOL.
    90 reacties binnen een minuut. Dat kan op IG kennelijk.

    i.imgur.com/hbxb0J8.png

    Koreaanse Bots: i.imgur.com/iIfFBVc.png

    Screenshot voor wie geen IG heeft: i.imgur.com/iIfFBVc.png

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 12:06
  • Billgates307

    Posts: 9.467

    Ik heb ergens gelezen dat Max Verstappen afgelopen weekend veel indruk maakte in de 24 uur van de Nürburgring. Ik kan alleen dat bericht niet meer vinden….

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 13:19
    • The Wolf

      Posts: 818

      Max heeft weer op z'n Max gereden, oftewel de boel volledig naar de kl..te geholpen. Altijd hetzelfde verhaal als er een Verstappen achter het stuur zit. Dan kun je zo'n wagen beter maar op voorhand op de schroot gooien dan heb je het maar vast gehad. Nauwelijks iets om nog van onder de indruk te zijn. Dat is eigenlijk het verhaal. Verder nog vragen?

      • + 0
      • 18 mei 2026 - 13:28

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar