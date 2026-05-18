Porsche-legende maakt diepe buiging voor Verstappen

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Zijn optreden in de Groene Hel levert hem louter complimenten op, ook van Kevin Estre. Hij is extreem lovend over de prestaties van Verstappen.

Veel fans verheugden zich voorafgaand aan de 24 uur van de Nürburgring op een duel tussen Verstappen en Estre. De Franse Porsche-coureur wordt gezien als één van de beste GT3-coureurs ter wereld, maar viel in de Grello al vroeg uit. In de regen spinde hij over een oliespoor, en de schade aan zijn auto was zeer groot. Hierdoor kwam er geen strijd tussen Verstappen en Estre, en verloor de race één van zijn topfavorieten.

Estre pakte na zijn uitvalbeurt zijn koffers, en bekeek de rest van de race vanuit zijn luie stoel. Op zijn Instagram Story besprak hij de race: "Ik ben wat eerder thuis dan gepland. Gefeliciteerd met de overwinning aan de winnaars, ze hebben zich echt geweldig herpakt!" De zege ging naar de Mercedes-AMG GT3 #80, de zusterauto van het team van Verstappen.

Groot respect voor Verstappen

Over Verstappen en zijn team had Estre louter mooie woorden klaarliggen. De Franse coureur deelt een berg aan complimenten uit aan Verstappen: "Echt groot respect voor de Mercedes #3. Het is echt heel zuur voor hen, want ze reden een geweldige race. Max heeft absoluut bewezen dat hij een geweldige coureur is die zich snel kan aanpassen aan zeer zware omstandigheden. Maar ja, de Nürburgring kiest zijn eigen winnaars, en het is een pittige race, zoals we zelf weten."

Gaat Verstappen volgend jaar het gevecht aan?

Verstappen en zijn teamgenoten Jules Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella baalden na afloop als een stekker, maar ze bleven wel strijdbaar. Verstappen hintte op een comeback op de Nürburgring, al hangt dit wel af van de Formule 1-kalender. De organisatie van de NLS liet eerder al zien dat ze flexibel kunnen zijn, aangezien ze hun kalender aanpasten om een deelname van Verstappen mogelijk te maken.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

