'Leclerc blijft Ferrari trouw en wijst astronomisch bod van Aston Martin af'

'Leclerc blijft Ferrari trouw en wijst astronomisch bod van Aston Martin af'

Charles Leclerc heeft een cruciale knoop doorgehakt wat betreft zijn toekomst bij Ferrari. In de afgelopen weken werd de Monegask in verband gebracht met een overstap richting Aston Martin waar hij een astronomisch aanbod zou hebben gekregen. Echter zou hij ervoor hebben gekozen om de Scuderia trouw te blijven. 

In de afgelopen periode werd Leclerc in verband gebracht met een exit bij Ferrari. Naar verluidt zou de 28-jarige, die het met zijn team niet voor elkaar krijgt om hét benchmark te worden in de Formule 1, ontevreden zijn over de gang van zaken bij de Italiaanse legende. 

'Leclerc blijft Ferrari trouw'

Aston Martin zou van de situatie maximaal gebruik willen maken. Aangezien Fernando Alonso komende zomer alweer 45 wordt en uit zijn contract loopt, zal het team van Adrian Newey andere opties moeten overwegen. Eerder meldde GPToday.net al dat het team uit Silverstone een gigantische aanbieding richting het adres van Leclerc zou hebben gestuurd, die op zijn beurt het gesprek aanging

Tóch lijkt het er sterk op dat Leclerc zijn team trouw zal blijven. Volgens F1-journalist Joe Saward heeft de Monegask het Aston Martin-aanbod afgewezen en rijdt hij ook in 2027 voor Ferrari. Bovendien heeft hij een contract dat hem in ieder geval tot dat seizoen vasthoudt. 

Ferrari komt goed weg 

Voor Ferrari zal het een behoorlijke opsteker zijn dat zij hun coureur - die sinds 2016 lid is van de Ferrari Academy - binnen boord kunnen houden. In 2019 arriveerde hij bij de Scuderia en wist altijd wel glimpen van snelheid te laten zien. Alleen op 2022 na, waarin zij het titelgevecht aangingen met Max Verstappen, slaagde Ferrari er niet in om Leclerc een dominante auto te geven. 

Of Leclerc komend jaar naast Lewis Hamilton rijdt is ook nog maar de vraag. Ook over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen wordt continu gespeculeerd. Mogelijk vertrekt de Brit na dit seizoen en wordt hij opgevolgd door Verstappen of Oliver Bearman

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari Aston Martin

Reacties (15)

Login om te reageren
  • TylaHunter

    Posts: 10.665

    Vraag me af hoelang het label Aston Martin uberhaupt nog op dit team geplakt staat.

    Zou me niks verbazen dat papa Stroll er een beetje zat van raakt en tenminste een meerderheid verkoopt.

    Daarbij lijkt zoontje Stroll dit seizoen nog minder zin te hebben dan de jaren hiervoor.

    Laat ik het zo zeggen: Stel Horner kan met een consortium van een Geely of iets hier 51% aandelen betalen... dan is denk ik Aston Martin als naam snel uit F1.

    • + 1
    • 13 mei 2026 - 12:57
    • The Wolf

      Posts: 808

      Zal weer een ander label op komen zeker. Kijk naar Sauber, ooit in 93 hun intrede gedaan uit de sportscars met Mercedes ondersteuning, zou hét Mercedes team gaan worden.. sindsdien alle denkbare stickers gehad, van Ford tot Alfa, nu weer Audi. Sauber is de label-slet van F1.

      • + 3
      • 13 mei 2026 - 13:09
  • Dale U

    Posts: 1.923

    Door Verstappen of Bearman !! Bearman zie ik mogelijk wel gebeuren, maar Guus zie ik niet stoppen, die kan de schijnwerpers niet missen.

    • + 4
    • 13 mei 2026 - 13:02
  • jd2000

    Posts: 7.718

    Kan toch nooit een optie zijn geweest. Wie zit er nou op te wachten om bij het slechtste team op de grid te tekenen?

    • + 1
    • 13 mei 2026 - 13:18
    • ADN

      Posts: 396

      Precies dat, en het is ook niet zo alsof hij bij Ferrari niks verdient. Dan zit je als sportman liever in de betere auto.

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 13:48
    • butch3225

      Posts: 27

      Heb je de trouwerij van Leclerc gezien........ heeft wel weer wat Monaca eurotjes nodig

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 13:58
    • misstappen

      Posts: 3.542

      heb jij zijn vrouw gezien? lekker belangrijk wat dan zo'n trouwerij kost.. hebben die kip

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 14:04
    • Pietje Bell

      Posts: 34.733

      Hebben die kip?? Alexandra is een kip in jouw ogen?

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 14:10
    • John6

      Posts: 11.609

      @Pietje

      kippetje" wordt wel eens gebruikt als een informele, soms ietwat ouderwetse of straattaal-achtige aanduiding voor een vrouw of meisje, dus.

      • + 1
      • 13 mei 2026 - 15:00
    • Pietje Bell

      Posts: 34.733

      @John, en door wat voor soort volk en in welke kringen wordt een vrouw een kip genoemd?
      Het is nl niet bepaald een compliment als een vrouw een kip genoemd wordt.
      Het is zeer negatief en kleinerend.

      • + 3
      • 13 mei 2026 - 15:50
    • Maxiaans

      Posts: 8.283

      Heb vorig weekend nog een lekker Kippie geprikt...

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 16:27
    • misstappen

      Posts: 3.542

      @pietje.... zucht... ik ga jou niet eens uitleggen..

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 17:10
    • TylaHunter

      Posts: 10.665

      @Pietje dat heet tijdgeest. Voornamelijk tussen jaren 50 en 80 in randstad en Brabant.

      Werd vaak gebruikt om aan te duiden dat een mooie jonge vrouw ietwat naief met een groep vrouwen aan t roddelen was. Het met elkaar staan van een groep vrouwen die fluisterend roddelen heeft iets weg van het gedrag van een groep kippen.

      Maar ook denigrerend werd het gebruikt... alsin kakelen als een kippetje (alles uitspuwen)

      Zo zijn er veel meer dieren symbolieken in zowel de Nederlandse taal als andere landen. De meesten kennen de "zo trots als een pauw" uiteraard.

      Tevens werd in die tijd een man ook weleens vogel genoemd.

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 17:18
    • Larry Perkins

      Posts: 64.956

      doos
      taart

      Foei!

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 17:23
    • Pietje Bell

      Posts: 34.733

      @Tyla, bedankt voor de uitleg. Ik weet alleen dat het altijd denigrerend bedoeld wordt en dat vind ik niet van toepassing op Alexandra
      die zojuist met Leclerc gespot is op weg naar een L'Oréal event:

      ibb.co/S4Ww2BMv

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 17:30

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.735
  • Podiums 52
  • Grand Prix 177
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
