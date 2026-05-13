Charles Leclerc heeft een cruciale knoop doorgehakt wat betreft zijn toekomst bij Ferrari. In de afgelopen weken werd de Monegask in verband gebracht met een overstap richting Aston Martin waar hij een astronomisch aanbod zou hebben gekregen. Echter zou hij ervoor hebben gekozen om de Scuderia trouw te blijven.

In de afgelopen periode werd Leclerc in verband gebracht met een exit bij Ferrari. Naar verluidt zou de 28-jarige, die het met zijn team niet voor elkaar krijgt om hét benchmark te worden in de Formule 1, ontevreden zijn over de gang van zaken bij de Italiaanse legende.

'Leclerc blijft Ferrari trouw'

Aston Martin zou van de situatie maximaal gebruik willen maken. Aangezien Fernando Alonso komende zomer alweer 45 wordt en uit zijn contract loopt, zal het team van Adrian Newey andere opties moeten overwegen. Eerder meldde GPToday.net al dat het team uit Silverstone een gigantische aanbieding richting het adres van Leclerc zou hebben gestuurd, die op zijn beurt het gesprek aanging.

Tóch lijkt het er sterk op dat Leclerc zijn team trouw zal blijven. Volgens F1-journalist Joe Saward heeft de Monegask het Aston Martin-aanbod afgewezen en rijdt hij ook in 2027 voor Ferrari. Bovendien heeft hij een contract dat hem in ieder geval tot dat seizoen vasthoudt.

Ferrari komt goed weg

Voor Ferrari zal het een behoorlijke opsteker zijn dat zij hun coureur - die sinds 2016 lid is van de Ferrari Academy - binnen boord kunnen houden. In 2019 arriveerde hij bij de Scuderia en wist altijd wel glimpen van snelheid te laten zien. Alleen op 2022 na, waarin zij het titelgevecht aangingen met Max Verstappen, slaagde Ferrari er niet in om Leclerc een dominante auto te geven.

Of Leclerc komend jaar naast Lewis Hamilton rijdt is ook nog maar de vraag. Ook over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen wordt continu gespeculeerd. Mogelijk vertrekt de Brit na dit seizoen en wordt hij opgevolgd door Verstappen of Oliver Bearman.