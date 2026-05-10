Leclerc schrikt van bijzonder Ferrari-record: "Ik voel me veel te jong"

Charles Leclerc is de op een na meest ervaren Ferrari-coureur in de Formule 1. Alleen Michael Schumacher heeft meer Grands Prix gereden dan de Monegask. Leclerc vertelt echter dat hij zichzelf veel te jong vindt voor deze statistiek. 

In 2018 maakte de Monegask zijn debuut in de Formule 1 namens Sauber, een klantenteam van Ferrari. Toen in 2019 Kimi Raikkonen de overstap maakte naar Alfa Romeo, was er een plekje vrij bij de Scuderia voor Leclerc. De Monegask is sinds 2019 de golden boy van Ferrari. 

Leclerc voelt zich nog piepjong

Leclerc heeft sinds 2019 maar liefst 154 races gereden namens de Scuderia en daarin acht keer gewonnen. Alleen de Duitse racelegende Schumacher heeft meer gereden bij Ferrari en startte maar liefst 180 keer namens Ferrari. De Duitser was iets succesvoller dan Leclerc, want hij won 72 keer en vijf wereldkampioenschappen achter elkaar. 

Tegenover de internationale media vertelt Leclerc na afloop van de Grand Prix van Miami dat het bizar voelt. "Dat is echt raar. Ik voel me nog steeds heel jong, en ik herinner me mijn eerste jaar bij Ferrari nog alsof het gisteren was, maar het is iets bijzonders." Ondanks zijn ervaring is hij absoluut nog niet de oudste op de grid. De Monegask is namelijk 28 jaar oud en is nog jong ten opzichte van zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die 41 jaar oud is. 

Leclerc is van jongs af aan een Ferrari-coureur

Het ontstaan van zijn banden met Ferrari gaat echter terug naar voor zijn F1-carrière. Als jongetje was hij al onderdeel van de Ferrari Academy. "Ik houd van het team. In dit team ben ik opgegroeid, nog voordat ik Formule 1-coureur bij Ferrari werd. Ik zat bij de Ferrari Driver Academy, dus ze hebben me zien opgroeien. Niet alleen als coureur, maar ook als persoon, en daarom is het een heel bijzonder team om voor te rijden."

Er blijft nog een doel over voor Leclerc samen met Ferrari. "Ik zou niet graag herinnerd worden als de meest ervaren coureur van Ferrari; ik zou graag herinnerd worden als wereldkampioen voor Ferrari, en dat moet nog gebeuren. Daar ligt mijn focus. Ik was me eigenlijk niet bewust van dit statistische feitje. Ik kijk er niet echt naar uit om de eerste te worden; ik wil gewoon een wereldkampioenschap winnen. Dat is waar ik elke dag naar streef en waar ik voor werk, en ik hoop dat die dag komt." Momenteel staat de Monegask op de derde plek in het wereldkampioenschap met een achterstand van 41 punten op Kimi Antonelli.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Michael Schumacher Ferrari

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.662

    1 overwinning per jaar gemiddeld dus. Erg magertjes te noemen. Er zijn er voor weg gestuurd.

    Geeft tevens staat van het team aan of de klasse van anderen.

    Vind hem vlees noch vis.

    • + 0
    • 10 mei 2026 - 17:02
  • Rimmer

    Posts: 13.286

    Rijdt Lewis vrij eenvoudig aan gort. Reed Sainz, na een lastige start, uiteindelijk gewoon aan gort. Reed Vettel vrij simpel aan gort. Niks mis met die jongen zou je denken.
    Maar toch knaagt er iets. Geen idee wat en ik weet het niet maar er klopt iets niet. 152 races in een auto die vrijwel altijd de 2e en anders de 3e auto op de grid is en dan 8 zeges en 0 titels.

    • + 2
    • 10 mei 2026 - 17:42
    • Rimmer

      Posts: 13.286

      Voor de goede orde. Met een auto die de 2e van de grid is had Max in 152 races en 6 seizoenen wel meer dan 8 zeges gepakt.
      Sterker nog, met de Mercedes dominantie van 2016 en 2017 en 2018 (seconde sneller dan de rest) zat hij al bijna aan 8 overwinningen en God weet hoeveel podiums.

      • + 2
      • 10 mei 2026 - 17:52
    • snailer

      Posts: 32.771

      Sainz werd zeker niet aan gort gereden. Kwam eerste jaar qua punten voor Leclerc. Maar hij heeft ook gewoon veel pech gehad. Denk aan het putdeksel in Vegas.

      Het viel mij wat tegen dat Leclerc dat juist niet echt voor elkaar kreeg. Dat aan gort rijden. Het is niet anders. Groot talent met wat flaws. Zal altijd wel fan van hem blijven om zijn manier van racen.. En kan ook kampioen worden. Als hij de beste auto heeft.

      • + 5
      • 10 mei 2026 - 19:02
    • Astfgl

      Posts: 1.000

      Ik heb altijd het vermoeden gehad dat Leclerc, net als Mick Schumacher, te vroeg z'n vader is verloren en daardoor in z'n ontwikkeling en begeleiding een stuk heeft gemist, waardoor hij nu aan hardheid en mentale weerbaarheid tekort komt. Iets wat Max duidelijk wél van z'n vader heeft meegekregen.

      • + 0
      • 10 mei 2026 - 19:53
  • 919

    Posts: 4.387

    Die komt er over een jaar of 10 a 15 achter dat hij dan wel voor het mooie Ferrari heeft gereden, maar er eigenlijk zijn talent mee heeft weg gegooid...

    • + 1
    • 10 mei 2026 - 18:03
    • MatsVerstsappen

      Posts: 226

      Misschien, aan de andere kant heeft hij waarschijnlijk ook niet de mogelijkheid gehad om bij het winnende team te rijden de afgelopen jaren. Mercedes had Hamilton, Red Bull Max en Mclaren heeft zelfs twee coureurs die om de titel strijden. Ik denk niet dat er plek voor hem was en dat zie ik de komende jaren ook niet veranderen. Ja, als Max daadwerkelijk naar Mercedes gaat, maar waarschijnlijk gaat het bij Red Bull ook niet gebeuren.

      • + 0
      • 10 mei 2026 - 20:42
  • mordor

    Posts: 2.153

    De Joop Zoetemelk van de autosport. Sympathieke Gast, en ik zie hem graag meestrijden, maar Ferrari en een perfectie uitvoering zal hem altijd blijven bijten. Het wordt stoffig voor Charles, maar wel lekker geld binnen harken. Dat dan weer wel

    • + 2
    • 10 mei 2026 - 18:31

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.735
  • Podiums 52
  • Grand Prix 177
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

