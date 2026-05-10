Charles Leclerc is de op een na meest ervaren Ferrari-coureur in de Formule 1. Alleen Michael Schumacher heeft meer Grands Prix gereden dan de Monegask. Leclerc vertelt echter dat hij zichzelf veel te jong vindt voor deze statistiek.

In 2018 maakte de Monegask zijn debuut in de Formule 1 namens Sauber, een klantenteam van Ferrari. Toen in 2019 Kimi Raikkonen de overstap maakte naar Alfa Romeo, was er een plekje vrij bij de Scuderia voor Leclerc. De Monegask is sinds 2019 de golden boy van Ferrari.

Leclerc voelt zich nog piepjong

Leclerc heeft sinds 2019 maar liefst 154 races gereden namens de Scuderia en daarin acht keer gewonnen. Alleen de Duitse racelegende Schumacher heeft meer gereden bij Ferrari en startte maar liefst 180 keer namens Ferrari. De Duitser was iets succesvoller dan Leclerc, want hij won 72 keer en vijf wereldkampioenschappen achter elkaar.

Tegenover de internationale media vertelt Leclerc na afloop van de Grand Prix van Miami dat het bizar voelt. "Dat is echt raar. Ik voel me nog steeds heel jong, en ik herinner me mijn eerste jaar bij Ferrari nog alsof het gisteren was, maar het is iets bijzonders." Ondanks zijn ervaring is hij absoluut nog niet de oudste op de grid. De Monegask is namelijk 28 jaar oud en is nog jong ten opzichte van zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die 41 jaar oud is.

Leclerc is van jongs af aan een Ferrari-coureur

Het ontstaan van zijn banden met Ferrari gaat echter terug naar voor zijn F1-carrière. Als jongetje was hij al onderdeel van de Ferrari Academy. "Ik houd van het team. In dit team ben ik opgegroeid, nog voordat ik Formule 1-coureur bij Ferrari werd. Ik zat bij de Ferrari Driver Academy, dus ze hebben me zien opgroeien. Niet alleen als coureur, maar ook als persoon, en daarom is het een heel bijzonder team om voor te rijden."

Er blijft nog een doel over voor Leclerc samen met Ferrari. "Ik zou niet graag herinnerd worden als de meest ervaren coureur van Ferrari; ik zou graag herinnerd worden als wereldkampioen voor Ferrari, en dat moet nog gebeuren. Daar ligt mijn focus. Ik was me eigenlijk niet bewust van dit statistische feitje. Ik kijk er niet echt naar uit om de eerste te worden; ik wil gewoon een wereldkampioenschap winnen. Dat is waar ik elke dag naar streef en waar ik voor werk, en ik hoop dat die dag komt." Momenteel staat de Monegask op de derde plek in het wereldkampioenschap met een achterstand van 41 punten op Kimi Antonelli.