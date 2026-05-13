De FIA heeft deze week de vangnetsregels voor achterblijvende motorleveranciers fors uitgebreid, in een stap die in de eerste plaats Honda ten goede moet komen. Het bestuur van de autosport ratificeerde de wijzigingen via de World Motor Sport Council, en vergroot daarmee het toegestane ontwikkelbudget en het aantal testuren voor fabrikanten die het meest achterlopen op de benchmark. Voor Aston Martin, dat met Hondamotoren een dramatisch 2026 beleeft, is dit een welkome maatregel . al is er geen garantie dat het genoeg is.

Wat is er precies veranderd?

De FIA heeft aanvullende aanpassingen gedaan aan de relevante 2026-reglementen om motorleveranciers te helpen bijbenen. Daarvoor bestaat het zogenoemde ADUO-systeem . Additional Development and Upgrade Opportunities . dat is bedoeld om te voorkomen dat een fabrikant jarenlang niet competitief kan worden onder de nieuwe regels. Fabrikanten die achterlopen op de benchmarkmotor krijgen via ADUO extra dynouri, meer budgetflexibiliteit en ruimere upgrademogelijkheden. De FIA heeft de maximale drempel voor extra hulp nu verhoogd van acht naar tien procent achterstand, wat sterk suggereert dat sommige fabrikanten verder achterliggen dan eerder werd aangenomen.

De maximale extra bestedingsruimte binnen het budgetplafond is opgetrokken naar 11 miljoen dollar voor fabrikanten die tien procent of meer achterlopen. Daarbovenop is er een eenmalige extra budgetruimte van 8 miljoen dollar voor uitsluitend het seizoen 2026. Ook is het toegestane aantal extra testbankuren verhoogd: fabrikanten die meer dan tien procent achterliggen mogen nu 230 extra uren draaien, tegenover de vorige grens van 190 uur bij acht procent achterstand.

Honda in de problemen, Canada als sleutelmomement

Honda, dat dit seizoen motoren levert aan Aston Martin, heeft zijn focus verlegd naar energiebeheer en rijdbaarheid na een moeilijk begin van de campagne. Bronnen geven aan dat de Japanse fabrikant meer dan tien procent achterloopt op de benchmark, waarmee Honda de voornaamste begunstigde is van de uitgebreide regels. Paddockgeruchten wijzen erop dat zowel Audi als Honda in aanmerking komen voor ADUO-kansen, als de krachtbronnen die het verst verwijderd zijn van de top. Bronnen suggereren dat beide nieuwkomers op basis van motorprestaties alleen al meer dan een seconde per ronde verliezen.

De aanleiding voor de aangepaste timing heeft ook een externe oorzaak. De eerste beoordelingsronde was oorspronkelijk gepland na de zesde race, die de Miami GP zou zijn geweest. Door de afgelasting van de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië is race zes nu de GP van Monaco op 7 juni geworden. Dat werd te laat geacht voor fabrikanten die achterlopen, waardoor de eerste beoordeling nu plaatsvindt na de Grand Prix van Canada op 24 mei.

Spanning in de paddock

Niet iedereen verwelkomt de maatregel zonder voorbehoud. Mercedes heeft met name zorgen geuit dat het ADUO-mechanisme is bedoeld als vangnet voor fabrikanten die werkelijk achterlopen, en niet als instrument waarmee een team dat al vooraan staat een extra stap kan zetten. Mercedes en Red Bull Powertrains worden verwacht als de sterkste motorleveranciers, waarbij de HPP-krachtbron uit Brixworth naar verwachting nipt voor het RBPT-aggregaat staat.

In de bredere context van het seizoen maakt de strijd om motorkracht deel uit van een al turbulente campagne. Na vier races staat Andrea Kimi Antonelli aan de leiding met 100 punten, gevolgd door George Russell met 80 punten. Max Verstappen staat zevende met 26 punten. De eerste officiële meting van Honda's motorachterstand volgt na de Grand Prix van Canada op 24 mei . het wordt de eerste echte toets voor het ADUO-systeem.