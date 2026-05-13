Honda krijgt extra miljoenen en testuren van FIA , maar helpt het Aston Martin nog?

De FIA heeft deze week de vangnetsregels voor achterblijvende motorleveranciers fors uitgebreid, in een stap die in de eerste plaats Honda ten goede moet komen. Het bestuur van de autosport ratificeerde de wijzigingen via de World Motor Sport Council, en vergroot daarmee het toegestane ontwikkelbudget en het aantal testuren voor fabrikanten die het meest achterlopen op de benchmark. Voor Aston Martin, dat met Hondamotoren een dramatisch 2026 beleeft, is dit een welkome maatregel . al is er geen garantie dat het genoeg is.

Wat is er precies veranderd?

De FIA heeft aanvullende aanpassingen gedaan aan de relevante 2026-reglementen om motorleveranciers te helpen bijbenen. Daarvoor bestaat het zogenoemde ADUO-systeem . Additional Development and Upgrade Opportunities . dat is bedoeld om te voorkomen dat een fabrikant jarenlang niet competitief kan worden onder de nieuwe regels. Fabrikanten die achterlopen op de benchmarkmotor krijgen via ADUO extra dynouri, meer budgetflexibiliteit en ruimere upgrademogelijkheden. De FIA heeft de maximale drempel voor extra hulp nu verhoogd van acht naar tien procent achterstand, wat sterk suggereert dat sommige fabrikanten verder achterliggen dan eerder werd aangenomen.

De maximale extra bestedingsruimte binnen het budgetplafond is opgetrokken naar 11 miljoen dollar voor fabrikanten die tien procent of meer achterlopen. Daarbovenop is er een eenmalige extra budgetruimte van 8 miljoen dollar voor uitsluitend het seizoen 2026. Ook is het toegestane aantal extra testbankuren verhoogd: fabrikanten die meer dan tien procent achterliggen mogen nu 230 extra uren draaien, tegenover de vorige grens van 190 uur bij acht procent achterstand.

Honda in de problemen, Canada als sleutelmomement

Honda, dat dit seizoen motoren levert aan Aston Martin, heeft zijn focus verlegd naar energiebeheer en rijdbaarheid na een moeilijk begin van de campagne. Bronnen geven aan dat de Japanse fabrikant meer dan tien procent achterloopt op de benchmark, waarmee Honda de voornaamste begunstigde is van de uitgebreide regels. Paddockgeruchten wijzen erop dat zowel Audi als Honda in aanmerking komen voor ADUO-kansen, als de krachtbronnen die het verst verwijderd zijn van de top. Bronnen suggereren dat beide nieuwkomers op basis van motorprestaties alleen al meer dan een seconde per ronde verliezen.

De aanleiding voor de aangepaste timing heeft ook een externe oorzaak. De eerste beoordelingsronde was oorspronkelijk gepland na de zesde race, die de Miami GP zou zijn geweest. Door de afgelasting van de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië is race zes nu de GP van Monaco op 7 juni geworden. Dat werd te laat geacht voor fabrikanten die achterlopen, waardoor de eerste beoordeling nu plaatsvindt na de Grand Prix van Canada op 24 mei.

Spanning in de paddock

Niet iedereen verwelkomt de maatregel zonder voorbehoud. Mercedes heeft met name zorgen geuit dat het ADUO-mechanisme is bedoeld als vangnet voor fabrikanten die werkelijk achterlopen, en niet als instrument waarmee een team dat al vooraan staat een extra stap kan zetten. Mercedes en Red Bull Powertrains worden verwacht als de sterkste motorleveranciers, waarbij de HPP-krachtbron uit Brixworth naar verwachting nipt voor het RBPT-aggregaat staat.

In de bredere context van het seizoen maakt de strijd om motorkracht deel uit van een al turbulente campagne. Na vier races staat Andrea Kimi Antonelli aan de leiding met 100 punten, gevolgd door George Russell met 80 punten. Max Verstappen staat zevende met 26 punten. De eerste officiële meting van Honda's motorachterstand volgt na de Grand Prix van Canada op 24 mei . het wordt de eerste echte toets voor het ADUO-systeem.

F1 Nieuws Aston Martin Honda

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Snork

    Posts: 22.494

    Ze moeten van een matige F2 auto een competitieve F1 auto zien te maken. Dat gaat ze in dit seizoen niet voor elkaar krijgen.
    De auto is een grote miskleun. Back to the drawing board Newey.

    • + 2
    • 13 mei 2026 - 13:04
    • snailer

      Posts: 32.834

      Mij klinkt het echt onrechtvaardig. Waar is de mentaliteit van weleer toch gebleven? De beste willen zijn door innovatie en door hard knokken op alle gebieden?

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 15:08
    • Snork

      Posts: 22.494

      De wil is er echt wel. Kijk maar naar alle investeringen in fabriek, mensen en samenwerking met Honda. Dat laatste was samen met Newey bij RBR een goede combi. Aan motivatie bij het personeel zal het ook niet liggen, hoewel ik wel mijn twijfels heb bij Lance.

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 17:26
  • Regenrace

    Posts: 2.622

    "Met of zonder Newey, met of zonder Honda, we zijn gewoon een kelderdivisieteam. Ik heb me gigantisch in mijn vingers gesneden, domme patser die ik ben. Ik dacht dat het wel zou lukken. Ik had het team voor een prikkie gekocht en een hoop geld over om tegenaan te smijten. Zo heb ik het altijd gedaan, en dat noemen we visie. En als het even niet lukte, gooiden we er nog meer visie tegenaan.
    Maar kijk waar we nu staan, we kachelen alleen maar verder achteruit. Niemand wil ons team kopen - ja voor datzelfde prikkie misschien. Ze staan allemaal langs de kantlijn met de handen in de zakken, kijken hoe het verder gaat, en alsmaar wijzend op de koers van Aston Martin, die kl**tzakken.
    Maar wat moet ik verder nog? Als ik Newey streng aankijk, wordt ie ziek. En helaas toont mijn zoontje ook na 10 jaar nog steeds geen verbetering. En of die andere gast nog echt zo goed is als ie zegt, ik weet het niet. Maar als ik opnieuw met de buidel zwaai voor andere toptalenten halen ze allemaal hun neus op. "Heb ik al", zeggen ze dan. Ja, misschien kan ik Hamilton krijgen, maar mijn stal zit vol met die Las Vegas Elvissen. Had ik maar een talentenschool opgezet waaruit ik kon graaien. Maar tegenwoordig lopen zelfs al die kartjongens gillend weg als ik de naam van mijn team noem."

    • + 2
    • 13 mei 2026 - 14:16
  • Had ik maar

    Posts: 16

    Wat is dit toch een onzin van de FIA. Die paar miljoen en 230 manuren (1,5 maand voor 1 persoon!) gaan toch geen verschil maken.

    Je hebt al zoveel beperkende ontwerpregels opgesteld, laat de fabrikanten alsjeblieft alles doen wat ze kunnen om het optimale binnen die regels uit hun motor te halen.

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 14:36
    • snailer

      Posts: 32.834

      Ze hadden gewoon nul moeten krijgen. Alles vrij geven. Geld er tegenaan. 1000 man er op. Voor alle motorbouwers.

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 15:09
  • gridiron

    Posts: 3.431

    wat wordt er beschouwd als een benchmark motor.

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 17:56
  • gridiron

    Posts: 3.431

    dynouri ?

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 17:58

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

