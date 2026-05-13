De prestaties van Max Verstappen in de GT3-klasse op de Nürburgring en de aankomende 24 uurs-race op de Nordschleife, zijn ook in de Formule 1 niet onopgemerkt gebleven. Na met veel bewondering te hebben gekeken en een goed gesprek met Toto Wolff, hoopt ook George Russell in de toekomst op het Duitse circuit te kunnen scheuren.

De Brit onthulde dat hij al gesprekken voerde met Wolff over een mogelijke stunt op het iconische circuit. Al beseft Russell tegelijk dat zijn prioriteiten momenteel elders liggen, want in de titelstrijd heeft hij nog werk voor de boeg.

Russell onder de indruk van Verstappen op Nordschleife

Russell gaf toe dat hij de recente prestaties van Verstappen met grote interesse heeft gevolgd. Vooral diens optreden op de Nordschleife én de spectaculaire regenrace in Imola maakten indruk op de Mercedes-rijder.

“Ik heb Max bezig gezien op de Nordschleife en ook die natte race in Imola bekeken. Dat soort momenten zijn gewoon geweldig om te zien”, aldus Russell, die toegaf dat hij zelf ook droomt van een avontuur op het legendarische Duitse circuit. “De Nordschleife is absoluut iets wat ik ooit wil doen. Daar twijfel ik geen seconde aan.”

Gesprek met Wolff, maar focus blijft op wereldtitel

Russell ging zelfs nog een stap verder en verklapte dat hij ooit al voorzichtig polste bij Wolff over een opvallend plan: met een Formule 1-auto richting de Nordschleife trekken om een recordpoging te ondernemen.

“Ik heb Toto ooit proberen warm te maken voor het idee om met een F1-wagen naar daar te trekken en het absolute ronderecord aan te vallen”, onthulde Russell. Toch blijft zijn blik voorlopig op de Formule 1 gericht. “Mijn volledige focus ligt nu op het winnen van een wereldtitel. Misschien, als ik ooit vier titels op zak heb, kan ik Toto overtuigen om me tijdens een seizoen op de Nordschleife te laten racen.”