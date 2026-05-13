Russell wil in voetsporen Verstappen treden: "Heb zeker naar Max gekeken"

Russell wil in voetsporen Verstappen treden: "Heb zeker naar Max gekeken"

De prestaties van Max Verstappen in de GT3-klasse op de Nürburgring en de aankomende 24 uurs-race op de Nordschleife, zijn ook in de Formule 1 niet onopgemerkt gebleven. Na met veel bewondering te hebben gekeken en een goed gesprek met Toto Wolff, hoopt ook George Russell in de toekomst op het Duitse circuit te kunnen scheuren. 

De Brit onthulde dat hij al gesprekken voerde met Wolff over een mogelijke stunt op het iconische circuit. Al beseft Russell tegelijk dat zijn prioriteiten momenteel elders liggen, want in de titelstrijd heeft hij nog werk voor de boeg.

Russell onder de indruk van Verstappen op Nordschleife

Russell gaf toe dat hij de recente prestaties van Verstappen met grote interesse heeft gevolgd. Vooral diens optreden op de Nordschleife én de spectaculaire regenrace in Imola maakten indruk op de Mercedes-rijder.

“Ik heb Max bezig gezien op de Nordschleife en ook die natte race in Imola bekeken. Dat soort momenten zijn gewoon geweldig om te zien”, aldus Russell, die toegaf dat hij zelf ook droomt van een avontuur op het legendarische Duitse circuit. “De Nordschleife is absoluut iets wat ik ooit wil doen. Daar twijfel ik geen seconde aan.”

Gesprek met Wolff, maar focus blijft op wereldtitel

Russell ging zelfs nog een stap verder en verklapte dat hij ooit al voorzichtig polste bij Wolff over een opvallend plan: met een Formule 1-auto richting de Nordschleife trekken om een recordpoging te ondernemen.

“Ik heb Toto ooit proberen warm te maken voor het idee om met een F1-wagen naar daar te trekken en het absolute ronderecord aan te vallen”, onthulde Russell. Toch blijft zijn blik voorlopig op de Formule 1 gericht. “Mijn volledige focus ligt nu op het winnen van een wereldtitel. Misschien, als ik ooit vier titels op zak heb, kan ik Toto overtuigen om me tijdens een seizoen op de Nordschleife te laten racen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Toto Wolff Mercedes

Reacties (10)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.437

    Let goed op uit welk jaar je die F1 auto kiest, zeker niet dit jaar.

    • + 5
    • 13 mei 2026 - 14:15
  • Snelrondje

    Posts: 9.042

    “Als ik ook 4 titels heb”. Tja…….

    • + 4
    • 13 mei 2026 - 14:34
    • Had ik maar

      Posts: 16

      Ik zie die uitspraak van George toch als een groot compliment aan Max. Indirect maar toch.

      • + 8
      • 13 mei 2026 - 14:43
    • snailer

      Posts: 32.834

      Inderdaad, "Had ik maar".

      Dit is gewoon iemand die graag iets wil en genoten heeft van een opponent. Dat is heel wat beter dan vorig jaar na de eerste keer dat Verstappen op de ring had gereden. Daar klonk nog wat jaloezie door. Nu gewoon respect.

      • + 5
      • 13 mei 2026 - 15:05
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.235

    Dit is al de zoveelste keer dat vriend veren in den poepert van Max duwt/steekt.
    Daar moet hij mee ophouden voordat hij zijn populariteit ziet stijgen hier.
    Straks noemt men hier Max en George in een ademtocht.....en dat kan niet de bedoeling zijn toch?

    • + 2
    • 13 mei 2026 - 15:15
    • Snork

      Posts: 22.494

      Nee, dat kan niet de bedoeling zijn. We hebben een glibberige Sjors nodig om al onze frustraties op bot te voeren. Dus hij moet wel een eikel blijven, anders moeten we weer iemand anders zoeken.
      Ik zeg: “Glibberige Sjors for eikel!”

      • + 1
      • 13 mei 2026 - 17:31
    • Snork

      Posts: 22.494

      Vooruit, vautje: voeren = vieren.
      Maar de begrijpende lezer snapte dat wel.

      • + 1
      • 13 mei 2026 - 17:32
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.235

      En daarbij...we moeten ten alle tijden iemand de schuld kunnen geven, ook al heeft hij het waarschijnlijk niet gedaan.

      • + 1
      • 13 mei 2026 - 17:40
  • rwinn2893

    Posts: 181

    Heb ik iets gemist? Regenrace in Imola?

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 16:16
    • Snork

      Posts: 22.494

      Ja, soms regent het ook daar.

      • + 1
      • 13 mei 2026 - 17:32

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

