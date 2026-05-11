Leclerc-vloek bij Ferrari de kop in gedrukt: "Heeft juist geluk gehad"

Steeds wordt er gesproken over een Charles Leclerc-vloek bij Ferrari. Op de een of andere manier krijgen zij het niet voor elkaar om hun kroonprins in het goede gareel te krijgen in de Formule 1. Echter werd de veelbesproken Leclerc-vloek door voormalig teambaas Guenther Steiner eigenhandig de kop in gedrukt.

Leclerc lijkt de voorbije jaren regelmatig het slachtoffer van brute pech bij Ferrari. De Monegask geldt al lange tijd als hét grote talent dat de Scuderia terug naar de wereldtitel moet leiden, maar telkens wanneer succes dichtbij lijkt, loopt het opnieuw mis.Steiner moet echter weinig weten van het idee dat Leclerc ‘vervloekt’ zou zijn.

Nieuwe domper in Miami voedt discussie

Ook tijdens de Grand Prix van Miami leek Leclerc even op weg naar een sterk resultaat. Na een uitstekende openingsfase reed de Ferrari-coureur zelfs aan de leiding, maar opnieuw liep het verkeerd af. Een spin in de slotfase en een daaropvolgende tijdstraf zorgden ervoor dat hij terugviel naar de achtste plaats, terwijl een vierde plek nog zicht had gehouden op George Russell in de WK-stand.

Dat soort momenten voedt steeds vaker het gevoel dat Leclerc iets ongelukkigs achtervolgt bij Ferrari. In de Red Flags Podcast kreeg Steiner daarom de stelling voorgelegd of de Monegask misschien ‘vervloekt’ is als Ferrari-coureur. De voormalige Haas-teambaas maakte daar meteen korte metten mee.

‘Vervloekt? Ferrari is juist de droom’

Steiner begrijpt weinig van de gedachtegang achter die theorie. “Hoe kun je nu vervloekt zijn omdat je voor Ferrari rijdt?”, reageert hij scherp. “Voor een autocoureur is Ferrari net de ultieme droom. Je kunt toch moeilijk zeggen dat het een vloek is om voor zo’n team uit te komen? Dan heb je juist geluk gehad.”

Wel nuanceert Steiner de vraag enigszins. Volgens hem draait het eerder om Ferrari zelf dan om het merk op zich. “Misschien moet je je afvragen of Charles door Ferrari wordt tegengewerkt, niet of hij vervloekt is omdat hij er rijdt”, stelt hij. Toen vervolgens werd geopperd dat Leclerc ook voor Mercedes of Red Bull had kunnen uitkomen, kwam Steiner met een cynische repliek: “Hij had ook dakloos kunnen zijn.” Op de vraag of hij dan geen medelijden heeft met een miljonair, reageerde hij droogjes: “Tja, dan heeft hij pech.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Guenther Steiner Ferrari

Reacties (5)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.794

    Met terugwerkende kracht snap ik niet wat hij bedoelt.

    • + 1
    • 11 mei 2026 - 17:43
    • koppie toe

      Posts: 5.317

      Lol, ik snap dan weer niet wat jij bedoelt.

      Ben van dit art-ikel nog geen origineel tegen gekomen want hier ist meestal vaag of niet compleet.

      Om op jouw terugwerkende kracht terug te komen dat haal ik niet uit de tekst.

      • + 1
      • 11 mei 2026 - 19:21
    • snailer

      Posts: 32.794

      Er is geen leclerc vloek. En gezien dat hij het in zich heeft in de beste auto kampioen te worden, heeft hij geen geluk gehad met zijn liefde voor Ferrari.

      Bij de dames heb ik van onze huis journaille gehoord dat leclerc ongeveer dit pad heeft gevolgd met de dames.

      Vindt mooie dame 1.
      Doet amoureuze dingen met haar. (Ga ik toch van uit)
      Dame 1 heeft een mooie vriendin.
      Leclerc dumpt Dame 1.
      Begint amoureuze dingen te doen met mooie vriendin van dame 1.
      Mooie vriendin van dame 1 heeft een mooie vriendin.
      Leclerc dumpt mooie vriendin van dame 1.
      Begint amoureuze dingen te doen met mooie vriendin van mooie vriendin van dame 1.
      Mooie vriendin van mooie vriendin van dame 1 heeft een mooie vriendin.
      Leclerc dumpt mooie vriendin van van mooie vriendin van dame 1.
      Begint amoureuze dingen te doen met mooie vriendin van mooie vriendin van mooie vriendin van dame 1.
      Ik denk dat de lichaamssappenuitwisseling erg goed ging met de mooie vriendin van mooie vriendin van mooie vriendin van dame 1.
      Leclerc trouwt met de mooie vriendin van mooie vriendin van mooie vriendin van dame 1.

      Nu zo teruglezend vraag ik me af waarom ik de mooie dame mooie dame 1 noemde.


      Hoe dan ook zou Leclerc oude liefde Ferrari aan de kant kunnen zetten. Net als hij deed met Dame 1. Het is duidelijk dat de sap stromen bij de Ferrari niet voldoende op gang komen.

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 20:09
    • koppie toe

      Posts: 5.317

      Dat is duidelijk de andere weg van Alonso. ;)

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 20:43
    • snailer

      Posts: 32.794

      Eens hoor. Ik hou van de trouw van Norris. Leclerc en Verstappen. Hamilton had het ook een tijd met Mercedes.

      Samen werken aan potentieel succes.

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 22:59

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.735
  • Podiums 52
  • Grand Prix 177
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

