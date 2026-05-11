Steeds wordt er gesproken over een Charles Leclerc-vloek bij Ferrari. Op de een of andere manier krijgen zij het niet voor elkaar om hun kroonprins in het goede gareel te krijgen in de Formule 1. Echter werd de veelbesproken Leclerc-vloek door voormalig teambaas Guenther Steiner eigenhandig de kop in gedrukt.

Leclerc lijkt de voorbije jaren regelmatig het slachtoffer van brute pech bij Ferrari. De Monegask geldt al lange tijd als hét grote talent dat de Scuderia terug naar de wereldtitel moet leiden, maar telkens wanneer succes dichtbij lijkt, loopt het opnieuw mis.Steiner moet echter weinig weten van het idee dat Leclerc ‘vervloekt’ zou zijn.

Nieuwe domper in Miami voedt discussie

Ook tijdens de Grand Prix van Miami leek Leclerc even op weg naar een sterk resultaat. Na een uitstekende openingsfase reed de Ferrari-coureur zelfs aan de leiding, maar opnieuw liep het verkeerd af. Een spin in de slotfase en een daaropvolgende tijdstraf zorgden ervoor dat hij terugviel naar de achtste plaats, terwijl een vierde plek nog zicht had gehouden op George Russell in de WK-stand.

Dat soort momenten voedt steeds vaker het gevoel dat Leclerc iets ongelukkigs achtervolgt bij Ferrari. In de Red Flags Podcast kreeg Steiner daarom de stelling voorgelegd of de Monegask misschien ‘vervloekt’ is als Ferrari-coureur. De voormalige Haas-teambaas maakte daar meteen korte metten mee.

‘Vervloekt? Ferrari is juist de droom’

Steiner begrijpt weinig van de gedachtegang achter die theorie. “Hoe kun je nu vervloekt zijn omdat je voor Ferrari rijdt?”, reageert hij scherp. “Voor een autocoureur is Ferrari net de ultieme droom. Je kunt toch moeilijk zeggen dat het een vloek is om voor zo’n team uit te komen? Dan heb je juist geluk gehad.”

Wel nuanceert Steiner de vraag enigszins. Volgens hem draait het eerder om Ferrari zelf dan om het merk op zich. “Misschien moet je je afvragen of Charles door Ferrari wordt tegengewerkt, niet of hij vervloekt is omdat hij er rijdt”, stelt hij. Toen vervolgens werd geopperd dat Leclerc ook voor Mercedes of Red Bull had kunnen uitkomen, kwam Steiner met een cynische repliek: “Hij had ook dakloos kunnen zijn.” Op de vraag of hij dan geen medelijden heeft met een miljonair, reageerde hij droogjes: “Tja, dan heeft hij pech.”