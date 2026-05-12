Charles Leclerc maakt er geen geheim van dat hij opkijkt naar Lewis Hamilton bij Ferrari. De Monegask heeft zijn teamgenoot goed bestudeerd en heeft zelfs besloten om een aantal zaken te kopiëren. De tactiek lijkt te werken, aangezien hij voor Hamilton staat in de titelstrijd.

Het verschil tussen de twee Ferrari-coureurs is momenteel acht punten. Beide coureurs hebben al op het podium gestaan. Leclerc deed dit twee keer en Hamilton een keer. Leclerc is ervan overtuigd dat Hamiltons manieren de basis zijn voor succes.

Leclerc doet zijn teamgenoot na

Leclerc en Hamilton kunnen goed met elkaar overweg en dat blijkt ook uit een interview tussen Leclerc en Sky Sports na afloop van de Grand Prix van Miami. "Vanaf de dag dat Lewis bij het team kwam, was het voor mij een enorme kans om van hem te leren. Ik heb alles wat hij doet ter voorbereiding tot in detail geanalyseerd, helemaal tot het moment dat hij in de auto stapt."

Alleen de rijstijl is authentiek van elkaar; dat benadrukt de Monegask. "En dan zou ik zeggen dat het rijden, dat verschilt per circuit. We hebben onze eigen sterke punten en soms kijk ik naar hem in een bepaalde bocht en analyseer ik dat, maar dat is weer afhankelijk van het circuit. Maar ik denk dat die aanpak hem al het succes heeft gebracht dat hij in het verleden heeft gehad."

Leclerc behoudt zijn droom

De Monegask hoopt nog altijd wereldkampioen te kunnen worden met Ferrari. "Rijden voor Ferrari is heel bijzonder, maar ik zou het fantastisch vinden om met Ferrari een wereldkampioenschap te winnen. Daar werk ik al aan sinds de eerste dag dat ik hier aankwam, en ik hoop echt dat dit ooit zal gebeuren." Momenteel is de Italiaan Andrea Kimi Antonelli de leider in het wereldkampioenschap. Het verschil tussen nummer drie Charles Leclerc en de leider in het wereldkampioenschap is al 41 punten.