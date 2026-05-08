Niet normaal: Ferrari-coureur Leclerc krijgt mega-jacht ter beschikking

Niet normaal: Ferrari-coureur Leclerc krijgt mega-jacht ter beschikking

Charles Leclerc heeft zichzelf opnieuw een opvallend luxespeeltje cadeau gedaan. De Ferrari-coureur liet dinsdag zijn gloednieuwe Riva-jacht officieel te water, een exclusief vaartuig dat de naam ‘Sedici’ meekreeg. Daarmee verwijst de Monegask rechtstreeks naar zijn iconische racenummer 16 in de Formule 1.

Leclerc woonde de ceremonie persoonlijk bij samen met Alexandra, waarna het luxejacht officieel werd gedoopt. Het schip springt niet alleen in het oog door zijn elegante design, maar ook door de indrukwekkende prijs en exclusieve afwerking.

Leclerc kiest voor volledig gepersonaliseerd luxejacht

De binnenkant van het jacht werd volledig op maat ontworpen door Minotti. Volgens verschillende bronnen ligt de catalogusprijs van het vaartuig tussen de elf en vijftien miljoen euro. Vooral het enorme ‘Beach Club Area’ achteraan het schip trekt de aandacht. Die zone beslaat liefst 35 vierkante meter en moet pure luxe uitstralen.

Met een lengte van dertig meter behoort de ‘Sedici’ bovendien tot de indrukwekkendere privéjachten in Monaco. Het schip beschikt over vijf suites en heeft een brandstoftank van maar liefst 9000 liter aan boord.

‘Sedici’ verwijst naar racenummer van Ferrari-ster

Ook op technisch vlak mag het jacht gezien worden. De nieuwe aanwinst van Leclerc haalt een topsnelheid van 28 knopen en combineert snelheid met een opvallend strak design, volledig in lijn met de luxueuze uitstraling van het merk Riva.

De naam van het jacht is allerminst toevallig gekozen. Leclerc besloot het schip ‘Sedici’ te noemen, Italiaans voor zestien, als duidelijke verwijzing naar het nummer waarmee hij al jaren uitkomt in de Formule 1 bij Ferrari.

Reacties (6)

  • F1jos

    Posts: 5.218

    Het valt wel mee hoor, vergeleken met de luxe oligarchen yachten is van Charles maar peanuts.

    • 8 mei 2026 - 13:42
  • Pietje Bell

    Posts: 34.670

    Voor zover publiek bekend heeft Charles Leclerc vooral deze Riva-yachten gehad:

    Monza – een Riva Dolceriva 48
    Zijn eerste bekende jacht, gekocht rond 2020.
    Sedici – een Riva 66 Ribelle
    Grotere upgrade rond 2022.
    Riva 82’ Diva – een Riva 82' Diva
    Grotere upgrade rond 2024
    Riva 102’ Corsaro Super – een Riva 102' Corsaro Super
    Mei 2026

    • 8 mei 2026 - 13:51
  • The Wolf

    Posts: 785

    Leuk. Maar wie van de F1 coureurs heeft nou de langste (jacht)? Toch een beetje soort pissing contest tussen de coureurs.

    • 8 mei 2026 - 13:57
    • F1 bekijker

      Posts: 308

      Ouwe zou het anders vragen.

      • 8 mei 2026 - 14:29
    • AUDI_F1

      Posts: 3.775

      Unlease the Lion is 33,3 meter en waarde is geschat op 12,6 miljoen.
      Straks gaan ze samen ergens bij een lekker eiland shillen.

      • 8 mei 2026 - 14:56
  • Larry Perkins

    Posts: 64.873

    Zo hoort het, Charles krijgt een megajacht en zijn vrouwtje een bosje bloemen...

    • 8 mei 2026 - 15:33

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.735
  • Podiums 52
  • Grand Prix 177
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

