Charles Leclerc heeft zichzelf opnieuw een opvallend luxespeeltje cadeau gedaan. De Ferrari-coureur liet dinsdag zijn gloednieuwe Riva-jacht officieel te water, een exclusief vaartuig dat de naam ‘Sedici’ meekreeg. Daarmee verwijst de Monegask rechtstreeks naar zijn iconische racenummer 16 in de Formule 1.

Leclerc woonde de ceremonie persoonlijk bij samen met Alexandra, waarna het luxejacht officieel werd gedoopt. Het schip springt niet alleen in het oog door zijn elegante design, maar ook door de indrukwekkende prijs en exclusieve afwerking.

Leclerc kiest voor volledig gepersonaliseerd luxejacht

De binnenkant van het jacht werd volledig op maat ontworpen door Minotti. Volgens verschillende bronnen ligt de catalogusprijs van het vaartuig tussen de elf en vijftien miljoen euro. Vooral het enorme ‘Beach Club Area’ achteraan het schip trekt de aandacht. Die zone beslaat liefst 35 vierkante meter en moet pure luxe uitstralen.

Met een lengte van dertig meter behoort de ‘Sedici’ bovendien tot de indrukwekkendere privéjachten in Monaco. Het schip beschikt over vijf suites en heeft een brandstoftank van maar liefst 9000 liter aan boord.

‘Sedici’ verwijst naar racenummer van Ferrari-ster

Ook op technisch vlak mag het jacht gezien worden. De nieuwe aanwinst van Leclerc haalt een topsnelheid van 28 knopen en combineert snelheid met een opvallend strak design, volledig in lijn met de luxueuze uitstraling van het merk Riva.

De naam van het jacht is allerminst toevallig gekozen. Leclerc besloot het schip ‘Sedici’ te noemen, Italiaans voor zestien, als duidelijke verwijzing naar het nummer waarmee hij al jaren uitkomt in de Formule 1 bij Ferrari.