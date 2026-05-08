Charles Leclerc heeft zichzelf opnieuw een opvallend luxespeeltje cadeau gedaan. De Ferrari-coureur liet dinsdag zijn gloednieuwe Riva-jacht officieel te water, een exclusief vaartuig dat de naam ‘Sedici’ meekreeg. Daarmee verwijst de Monegask rechtstreeks naar zijn iconische racenummer 16 in de Formule 1.
Leclerc woonde de ceremonie persoonlijk bij samen met Alexandra, waarna het luxejacht officieel werd gedoopt. Het schip springt niet alleen in het oog door zijn elegante design, maar ook door de indrukwekkende prijs en exclusieve afwerking.
Leclerc kiest voor volledig gepersonaliseerd luxejacht
De binnenkant van het jacht werd volledig op maat ontworpen door Minotti. Volgens verschillende bronnen ligt de catalogusprijs van het vaartuig tussen de elf en vijftien miljoen euro. Vooral het enorme ‘Beach Club Area’ achteraan het schip trekt de aandacht. Die zone beslaat liefst 35 vierkante meter en moet pure luxe uitstralen.
Met een lengte van dertig meter behoort de ‘Sedici’ bovendien tot de indrukwekkendere privéjachten in Monaco. Het schip beschikt over vijf suites en heeft een brandstoftank van maar liefst 9000 liter aan boord.
😍 Charles Leclerc’in Yeni Yatı: "Sedici"— Krampon F1 (@F1Krampon) May 8, 2026
🛥 Charles Leclerc, Riva marka yepyeni yatını dün törenle denize indirdi.
🤑 Katalog fiyatı 11 ile 15 milyon euro arasında değişen yatın iç tasarımı, Minotti tarafından tamamen kişiye özel olarak hazırlandı. Yatın arka kısmında… https://t.co/QekmNlSgoh pic.twitter.com/1IqMVYHZa0
‘Sedici’ verwijst naar racenummer van Ferrari-ster
Ook op technisch vlak mag het jacht gezien worden. De nieuwe aanwinst van Leclerc haalt een topsnelheid van 28 knopen en combineert snelheid met een opvallend strak design, volledig in lijn met de luxueuze uitstraling van het merk Riva.
De naam van het jacht is allerminst toevallig gekozen. Leclerc besloot het schip ‘Sedici’ te noemen, Italiaans voor zestien, als duidelijke verwijzing naar het nummer waarmee hij al jaren uitkomt in de Formule 1 bij Ferrari.
Charles Leclerc’s new yacht 🛥️— La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) May 7, 2026
pic.twitter.com/M2VV0hVZeM
Reacties (6)Login om te reageren
F1jos
Posts: 5.218
Het valt wel mee hoor, vergeleken met de luxe oligarchen yachten is van Charles maar peanuts.
Pietje Bell
Posts: 34.670
Voor zover publiek bekend heeft Charles Leclerc vooral deze Riva-yachten gehad:
Monza – een Riva Dolceriva 48
Zijn eerste bekende jacht, gekocht rond 2020.
Sedici – een Riva 66 Ribelle
Grotere upgrade rond 2022.
Riva 82’ Diva – een Riva 82' Diva
Grotere upgrade rond 2024
Riva 102’ Corsaro Super – een Riva 102' Corsaro Super
Mei 2026
The Wolf
Posts: 785
Leuk. Maar wie van de F1 coureurs heeft nou de langste (jacht)? Toch een beetje soort pissing contest tussen de coureurs.
F1 bekijker
Posts: 308
Ouwe zou het anders vragen.
AUDI_F1
Posts: 3.775
Unlease the Lion is 33,3 meter en waarde is geschat op 12,6 miljoen.
Straks gaan ze samen ergens bij een lekker eiland shillen.
Larry Perkins
Posts: 64.873
Zo hoort het, Charles krijgt een megajacht en zijn vrouwtje een bosje bloemen...