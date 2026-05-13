Red Bull voert volgende aanpassing voor Verstappen door: "Een stap voorwaarts"

Het is al langer een discussiepunt binnen Red Bull Racing: waarom weet het team de data uit de simulator en windtunnel niet altijd perfect te vertalen naar prestaties op de baan? Volgens technisch directeur Pierre Waché blijft die correlatie een werkpunt, al gloort er hoop aan de horizon. Red Bull mikt erop om begin 2027 een gloednieuwe windtunnel in gebruik te nemen, die voor een flinke stap vooruit moet zorgen.

De Oostenrijkse renstal werkt voorlopig nog met dezelfde tools als de voorbije jaren en ondervindt daardoor nog steeds beperkingen. Hoewel de correlatie tussen theorie en praktijk volgens Waché de laatste tijd verbeterd is, beseft men intern dat er nog progressie nodig is om Max Verstappen weer vooraan het Formule 1-veld te krijgen.

Waché erkent blijvend probleem bij Red Bull

Waché gaf toe dat Red Bull nog altijd tegen dezelfde moeilijkheden aanloopt als voorheen. De Fransman benadrukte wel dat de situatie stilaan verbetert, maar dat het team voorlopig het maximale probeert te halen uit de huidige infrastructuur.

“De aansluiting tussen onze simulaties en de realiteit is de laatste periode iets beter geworden, maar we werken nog altijd met dezelfde middelen en botsen dus op dezelfde beperkingen”, klinkt het bij de technisch directeur van Red Bull. “We proberen eruit te halen wat erin zit, al weten we dat er nog marge is.”

Nieuwe windtunnel moet grote stap betekenen

Toch kijkt Red Bull nadrukkelijk vooruit. De renstal werkt immers aan een nieuwe windtunnel, die een cruciale rol moet spelen in de ontwikkeling van toekomstige bolides. Vooral met het oog op de nieuwe reglementen lijkt die investering geen overbodige luxe.

“Binnenkort beschikken we over een nieuwe windtunnel en we hopen dat die ons in staat stelt om opnieuw een duidelijke stap vooruit te zetten”, aldus Waché. “Als alles volgens plan verloopt, moet die tegen begin volgend jaar operationeel en klaar voor gebruik zijn.”

 

Reacties (1)

  • misstappen

    Posts: 3.539

    Laat Plooij en Mol praten, dan heb je geen windtunnel nodig

    • 13 mei 2026 - 12:20

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
