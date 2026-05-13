Teamgenoot wijst verbeterpunten van Verstappen aan

Max Verstappen begint morgen met zijn jacht op de zege in de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander deelt zijn Mercedes-AMG GT3 met de ervaren coureurs Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. Laatstgenoemde is enorm trots op het feit dat hij een auto mag delen met Verstappen, en ziet het als een grote kans.

Verstappen laat deze week zijn droom in vervulling gaan op de Nürburgring Nordschleife. In de afgelopen maanden bereidde hij zich zo goed mogelijk voor, en schitterde hij tijdens zijn deelnames aan de NLS-races. Verstappen en zijn team gelden dan ook direct als één van de favorieten voor de zege, maar zelf willen ze niet te vroeg juichen.

Wat zijn de verwachtingen van het team?

Verstappens teamgenoot Juncadella heeft heel erg veel zin in het avontuur, en kijkt bij Sportscar365 vooruit op de race: "Max is iemand met een enorme passie voor de autosport en hij is dol op deze vorm van racen. We moeten alles halen uit deze kans. Wat betreft zijn manier van rijden en en zijn potentie hoef je hem niets te vertellen. Vanaf de eerste ronde werd meteen al duidelijk dat hij een natuurtalent is."

Lachend stelt Juncadella dat er nog wel een paar puntjes waren waarop Verstappen zich moest verbeteren. Hij stelt dat Verstappen vooral moest leren hoe hij moest omgaan met risico's: "Hij was extreem agressief in het verkeer, en dat heeft ook zo zijn vruchten afgeworpen. Het werkt voor hem, omdat hij op zijn intuïtie afgaat en meer risico's neemt dan wij, maar tegelijkertijd is dat ook iets waar je rekening mee moet houden tijdens een 24-uursrace."

Hoe vliegt Verstappen de race aan?

Juncadella maakt zich hier verder weinig zorgen over. De Spanjaard heeft er alle vertrouwen in dat Verstappen de situatie goed kan inschatten: "Hij zal die race waarschijnlijk niet benaderen als een 4-uursrace in de NLS, omdat er hier veel meer risico's zijn. Racen in de nacht is ook zoiets, daar kan mijn ervaring uit het verleden helpen." 

Reacties (2)

  • HarryLam

    Posts: 5.437

    Kun je in een game of op een simulator ook een nachtmodus instellen ?

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 14:12
    • gridiron

      Posts: 3.429

      Hangt waarschijnlijk van de prijs af, maar ik denk dat dat voor Max geen probleem af.

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 17:55

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Max Verstappen
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
