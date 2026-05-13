Max Verstappen begint morgen met zijn jacht op de zege in de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander deelt zijn Mercedes-AMG GT3 met de ervaren coureurs Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. Laatstgenoemde is enorm trots op het feit dat hij een auto mag delen met Verstappen, en ziet het als een grote kans.

Verstappen laat deze week zijn droom in vervulling gaan op de Nürburgring Nordschleife. In de afgelopen maanden bereidde hij zich zo goed mogelijk voor, en schitterde hij tijdens zijn deelnames aan de NLS-races. Verstappen en zijn team gelden dan ook direct als één van de favorieten voor de zege, maar zelf willen ze niet te vroeg juichen.

Wat zijn de verwachtingen van het team?

Verstappens teamgenoot Juncadella heeft heel erg veel zin in het avontuur, en kijkt bij Sportscar365 vooruit op de race: "Max is iemand met een enorme passie voor de autosport en hij is dol op deze vorm van racen. We moeten alles halen uit deze kans. Wat betreft zijn manier van rijden en en zijn potentie hoef je hem niets te vertellen. Vanaf de eerste ronde werd meteen al duidelijk dat hij een natuurtalent is."

Lachend stelt Juncadella dat er nog wel een paar puntjes waren waarop Verstappen zich moest verbeteren. Hij stelt dat Verstappen vooral moest leren hoe hij moest omgaan met risico's: "Hij was extreem agressief in het verkeer, en dat heeft ook zo zijn vruchten afgeworpen. Het werkt voor hem, omdat hij op zijn intuïtie afgaat en meer risico's neemt dan wij, maar tegelijkertijd is dat ook iets waar je rekening mee moet houden tijdens een 24-uursrace."

Hoe vliegt Verstappen de race aan?

Juncadella maakt zich hier verder weinig zorgen over. De Spanjaard heeft er alle vertrouwen in dat Verstappen de situatie goed kan inschatten: "Hij zal die race waarschijnlijk niet benaderen als een 4-uursrace in de NLS, omdat er hier veel meer risico's zijn. Racen in de nacht is ook zoiets, daar kan mijn ervaring uit het verleden helpen."