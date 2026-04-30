Het lijkt erop dat de Formule 1-wereld zich opmaakt voor een rumoerig silly season. Max Verstappen lijkt de sleutel in handen te hebben, en hij wordt in verband gebracht met meerdere teams. Volgens Ralf Schumacher kan ook Charles Leclerc voor een verrassing zorgen, want hij zou gesprekken voeren met Aston Martin.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. De Nederlander wil een racewinnende auto hebben, en vooralsnog kan Red Bull die hem niet geven. Als Verstappen echt vertrekt, dan moet er bij een ander topteam een plekje vrijkomen. Vooralsnog lijkt het er niet op dat er een plekje vrijkomt bij Mercedes, zo concludeert ook oud-coureur Ralf Schumacher.

Waarom kan Verstappen niet naar Mercedes?

In de podcast Backstage Boxengasse wijst Schumacher naar Mercedes: "Ja, ik weet het niet. Ik kan me het niet voorstellen dat George Russell slechts een eenjarige deal heeft getekend. Alles is natuurlijk mogelijk. Ik heb geen idee, want het ging toen ook om salarissen."

"Misschien heeft Toto Wolff wel tegen hem gezegd: 'Oké, je krijgt dan maar, maar alleen voor een jaar en dan zien we wel hoe het gaat.' Dat is natuurlijk goed mogelijk."

De rol van Ferrari

Mercedes is momenteel de te kloppen ploeg, en het is volgens Schumacher dan ook onwaarschijnlijk dat er hier iets gaat veranderen: "Aan de andere kant, Mercedes wint nu met hun auto en ze willen met allebei de coureurs. Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Dan zou Ferrari veel logischer zijn, ze hebben op een gegeven moment wel iemand nodig, want Lewis Hamilton zal waarschijnlijk niet voor altijd blijven racen."

"Hij levert momenteel goed werk, daar bestaat geen twijfel over, maar de vraag is eerder hoelang hij dit nog wil blijven doen."

Gaat Leclerc de markt opengooien?

Bij Ferrari rijdt ook Charles Leclerc, en volgens Schumacher kan hij nog wel eens voor een grote verrassing gaan zorgen: "Er gaan geruchten rond dat Charles Leclerc momenteel in gesprek is met Aston Martin. Dus vanuit dat perspectief, zijn dit de zaken die nu rondgaan."

"Het is natuurlijk belangrijk om af te wachten wat er gaat gebeuren met Max. Gaat hij er nu meer van genieten? Gaat hij stoppen met uithalen naar de Formule 1, en gaat hij zich meer focussen op zijn werk? Ik denk het wel. Ik bedoel, hij is te jong om te stoppen. Dat zou echt onzin zijn."