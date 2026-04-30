'Leclerc in gesprek met Aston Martin over spectaculaire overstap'

'Leclerc in gesprek met Aston Martin over spectaculaire overstap'

Het lijkt erop dat de Formule 1-wereld zich opmaakt voor een rumoerig silly season. Max Verstappen lijkt de sleutel in handen te hebben, en hij wordt in verband gebracht met meerdere teams. Volgens Ralf Schumacher kan ook Charles Leclerc voor een verrassing zorgen, want hij zou gesprekken voeren met Aston Martin.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. De Nederlander wil een racewinnende auto hebben, en vooralsnog kan Red Bull die hem niet geven. Als Verstappen echt vertrekt, dan moet er bij een ander topteam een plekje vrijkomen. Vooralsnog lijkt het er niet op dat er een plekje vrijkomt bij Mercedes, zo concludeert ook oud-coureur Ralf Schumacher.

Waarom kan Verstappen niet naar Mercedes?

In de podcast Backstage Boxengasse wijst Schumacher naar Mercedes: "Ja, ik weet het niet. Ik kan me het niet voorstellen dat George Russell slechts een eenjarige deal heeft getekend. Alles is natuurlijk mogelijk. Ik heb geen idee, want het ging toen ook om salarissen."

"Misschien heeft Toto Wolff wel tegen hem gezegd: 'Oké, je krijgt dan maar, maar alleen voor een jaar en dan zien we wel hoe het gaat.' Dat is natuurlijk goed mogelijk."

De rol van Ferrari

Mercedes is momenteel de te kloppen ploeg, en het is volgens Schumacher dan ook onwaarschijnlijk dat er hier iets gaat veranderen: "Aan de andere kant, Mercedes wint nu met hun auto en ze willen met allebei de coureurs. Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Dan zou Ferrari veel logischer zijn, ze hebben op een gegeven moment wel iemand nodig, want Lewis Hamilton zal waarschijnlijk niet voor altijd blijven racen."

"Hij levert momenteel goed werk, daar bestaat geen twijfel over, maar de vraag is eerder hoelang hij dit nog wil blijven doen."

Gaat Leclerc de markt opengooien?

Bij Ferrari rijdt ook Charles Leclerc, en volgens Schumacher kan hij nog wel eens voor een grote verrassing gaan zorgen: "Er gaan geruchten rond dat Charles Leclerc momenteel in gesprek is met Aston Martin. Dus vanuit dat perspectief, zijn dit de zaken die nu rondgaan."

"Het is natuurlijk belangrijk om af te wachten wat er gaat gebeuren met Max. Gaat hij er nu meer van genieten? Gaat hij stoppen met uithalen naar de Formule 1, en gaat hij zich meer focussen op zijn werk? Ik denk het wel. Ik bedoel, hij is te jong om te stoppen. Dat zou echt onzin zijn."

TylaHunter

Posts: 10.635

F1 Nieuws Charles Leclerc Ralf Schumacher Ferrari Aston Martin

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Starscreamer

    Posts: 1.440

    Leclerc naar AM
    Stroll met pensioen
    Verstappen spectaculaire overstap Ferrari en gaat zelfde trucje doen als Schumacher.

    Ik teken er voor :)

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 10:50
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.099

      Trucje van Schumacher gaat niet gebeuren omdat Ferrari van 1996 veel slechter was dan Ferrari-2026. Huidige Ferrari heeft misschien hier en daar wat cosmetische ingrijp nodig maar structuur is er inmiddels wel en de auto is in staat om voor podium te vechten en zelfs races te winnen. Dat was in 1996 compleet anders en het was dankzij Schumacher zelf dat hij een paar keer won. Destijds kon een coureur veel meer verschil maken en, belangrijk, voluit gaan. Tegenwoordig is dat niet meer zo.
      Dus ja, Verstappen zal het waarschijnlijk beter doen dan Hamilton maar verder is hij volledig van de auto afhankelijk. Ik ga hiermee ervan uit dat Verstappen zich goed aan de huidige autos en aan Ferrari kan aanpassen. Maar dat ter zijde..

      • + 2
      • 30 apr 2026 - 11:06
  • TylaHunter

    Posts: 10.635

    T is natuurlijk logisch. Iedereen wil van het meest iconische team in F1 naar de wannabe 007 icon brand dat stijf achteraan rijdt. Vooral als je dan ook nog naast Stroll komt te rijden waarbij je enige kans op een stabiele 1-2 podiumfinish gelukkig helemaal kan vergeten.

    Jeetje wat komt er soms een onzin uit bij voormalig f1 coureurs.

    • + 3
    • 30 apr 2026 - 10:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.132

      Ja, want ze gaan tegen Ralf zeggen wanneer/of ze besprekingen gaan voeren met andere teams.....want Ralf kan geheimen bewaren.

      • + 0
      • 30 apr 2026 - 11:30
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.099

    Wellicht kan Leclerc erover pas nadenken als AM dubbele salaris aanbiedt met nr. 1 status.
    Gaat niet gebeuren natuurlijk.

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 10:59
  • Need5Speed

    Posts: 3.753

    Zo kan ik er nog een paar verzinnen.
    Räikkönen komt terug uit pensioen en vervangt Russell bij Mercedes.
    Red Bull verwacht een vertrek van Verstappen en heeft alvast Logan Sargeant vastgelegd.
    Sainz en Stroll verruilen hun zitjes. Voor AM is het makkelijker als iedereen Spaans spreekt en Stroll had het bij nader inzien toch meer naar zijn zin bij Williams.

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 11:29
  • da_bartman

    Posts: 6.570

    "Ik heb geen idee" Eindelijk zegt Ralf iets wat wel hout snijdt.

    • + 1
    • 30 apr 2026 - 11:35
  • Aajd Flupke

    Posts: 147

    Ah Ralf heeft weer een beurt gehad, duidelijk merkbaar aan de hoeveelheid 💩 die hij weer loslaat op de wereld

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 11:48

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

