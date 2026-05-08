Max Verstappen heeft in een openhartig interview gesproken over de bijzondere band met zijn vader Jos Verstappen. Sinds de geboorte van dochter Lily kijkt de viervoudig wereldkampioen naar eigen zeggen anders naar familie, racen en de offers die onderweg zijn gebracht.

Verstappen werd afgelopen mei voor het eerst vader samen met Kelly Piquet. De Nederlander gaf toe dat het ouderschap altijd al een grote wens van hem was en merkt dat zijn prioriteiten inmiddels veranderd zijn. Tegelijkertijd denkt hij daardoor ook vaker terug aan zijn eigen jeugd en de weg die hij samen met Jos heeft afgelegd richting de Formule 1-top.

Verstappen kijkt met andere blik naar vader Jos

Nu hij zelf vader is geworden, beseft Verstappen naar eigen zeggen beter wat zijn ouders vroeger allemaal hebben opgeofferd. Vooral zijn vader Jos speelde een enorme rol in zijn carrière, vanaf de eerste kartjaren tot aan zijn successen in de Formule 1.

“Als ouder beleef je alles waarschijnlijk nog zenuwslopender”, vertelt Verstappen in gesprek met People Magazine. De Red Bull-coureur begrijpt daardoor steeds beter hoe intens het voor Jos geweest moet zijn om hem doorheen zijn volledige carrière te begeleiden en onder druk te zien presteren.

Verstappen spreekt daarnaast met veel warmte over hun gezamenlijke reis richting de absolute top van de autosport. “Het blijft bijzonder dat we dit samen hebben kunnen meemaken. Dat zijn herinneringen die we voor de rest van ons leven zullen meedragen”, aldus de wereldkampioen.

‘We hebben samen veel opgeofferd’

Volgens Verstappen zat achter het succes van de familie jarenlang hard werk en opofferingen. De Nederlander benadrukt dat niet alleen hijzelf alles in het racen heeft gestoken, maar ook zijn vader enorm veel heeft laten om zijn droom waar te maken.

“Je levert ontzettend veel tijd en energie in om uiteindelijk je doel te bereiken”, legt Verstappen uit. “Dat hebben we samen gedaan en uiteindelijk hebben we bereikt waar we altijd van droomden.”

Met die uitspraken laat Verstappen een opvallend emotionele kant van zichzelf zien. Waar de Nederlander op het circuit vaak koel en meedogenloos oogt, klinkt buiten de baan vooral veel waardering door voor de rol die Jos Verstappen in zijn leven heeft gespeeld.