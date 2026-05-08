user icon
icon

Verstappen openhartig over vader Jos: "Hebben samen veel opgeofferd"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen openhartig over vader Jos: "Hebben samen veel opgeofferd"

Max Verstappen heeft in een openhartig interview gesproken over de bijzondere band met zijn vader Jos Verstappen. Sinds de geboorte van dochter Lily kijkt de viervoudig wereldkampioen naar eigen zeggen anders naar familie, racen en de offers die onderweg zijn gebracht.

Verstappen werd afgelopen mei voor het eerst vader samen met Kelly Piquet. De Nederlander gaf toe dat het ouderschap altijd al een grote wens van hem was en merkt dat zijn prioriteiten inmiddels veranderd zijn. Tegelijkertijd denkt hij daardoor ook vaker terug aan zijn eigen jeugd en de weg die hij samen met Jos heeft afgelegd richting de Formule 1-top.

Meer over Jos Verstappen Jos Verstappen zwaar gecrasht tijdens Belgische rally

Jos Verstappen zwaar gecrasht tijdens Belgische rally

26 apr
 Beelden van huiveringwekkende crash Jos Verstappen duiken op

Beelden van huiveringwekkende crash Jos Verstappen duiken op

27 apr

Verstappen kijkt met andere blik naar vader Jos

Nu hij zelf vader is geworden, beseft Verstappen naar eigen zeggen beter wat zijn ouders vroeger allemaal hebben opgeofferd. Vooral zijn vader Jos speelde een enorme rol in zijn carrière, vanaf de eerste kartjaren tot aan zijn successen in de Formule 1.

“Als ouder beleef je alles waarschijnlijk nog zenuwslopender”, vertelt Verstappen in gesprek met People Magazine. De Red Bull-coureur begrijpt daardoor steeds beter hoe intens het voor Jos geweest moet zijn om hem doorheen zijn volledige carrière te begeleiden en onder druk te zien presteren.

Verstappen spreekt daarnaast met veel warmte over hun gezamenlijke reis richting de absolute top van de autosport. “Het blijft bijzonder dat we dit samen hebben kunnen meemaken. Dat zijn herinneringen die we voor de rest van ons leven zullen meedragen”, aldus de wereldkampioen.

‘We hebben samen veel opgeofferd’

Volgens Verstappen zat achter het succes van de familie jarenlang hard werk en opofferingen. De Nederlander benadrukt dat niet alleen hijzelf alles in het racen heeft gestoken, maar ook zijn vader enorm veel heeft laten om zijn droom waar te maken.

“Je levert ontzettend veel tijd en energie in om uiteindelijk je doel te bereiken”, legt Verstappen uit. “Dat hebben we samen gedaan en uiteindelijk hebben we bereikt waar we altijd van droomden.”

Met die uitspraken laat Verstappen een opvallend emotionele kant van zichzelf zien. Waar de Nederlander op het circuit vaak koel en meedogenloos oogt, klinkt buiten de baan vooral veel waardering door voor de rol die Jos Verstappen in zijn leven heeft gespeeld.

Larry Perkins

Posts: 64.885

Goed getimed!

De uitspraak "Hebben samen veel opgeofferd" van Max viert precies vandaag haar 10-jarig jubileum en is voor de 500e keer op een seit te lezen...

  • 3
  • 8 mei 2026 - 15:46
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.888

    Goed getimed!

    De uitspraak "Hebben samen veel opgeofferd" van Max viert precies vandaag haar 10-jarig jubileum en is voor de 500e keer op een seit te lezen...

    • + 3
    • 8 mei 2026 - 15:46
  • Pietje Bell

    Posts: 34.675

    Kelly heeft nog helemaal niets over het GP weekend in Miami gepost, terwijl ze daar
    zaterdag en zondag op het circuit was en het eindelijk een stuk beter ging met Max
    en de RB22. Max is zelfs op de eerste startrij de GP gestart.
    Ze heeft vandaag voor het eerst iets gepost, beter gezegd gerepost.
    Een soort video van een fan van haar over het GP weekend met Kelly in de hoofdrol.

    www.instagram.com/p/DYEWW9woszu/

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 17:27
  • Pietje Bell

    Posts: 34.675

    @Daz is een RBR medewerker in de Milton Keynes fabriek en antwoordde op
    "🚨RB22-upgrades: Red Bull bevestigt kleine upgrades voor Canada en een groot pakket in Oostenrijk om de laatste 6/7 kg overgewicht te verliezen." het volgende:

    "Major package change is so major it scares me 🤣😅"

    Wat zou hij daarmee bedoelen? Sarcastisch? Helemaal geen grote update?
    Volgens mij dat het helemaal geen grote update is.
    Iemand hier?

    x.com/daz0790/status/2052277336028922342

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 17:39
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.196

    Dat hij in de beginjaren achter gelaten werd bij benzinepompen of hij werd vastgebonden aan 'n boom in 'n eng bos en dat hij, na zich losgemaakt te hebben, verdwaalde en bij 'n huisje terecht kwam van peperkoek vertelt hij er niet bij.

    En dat de eigenaar van dat huisje kon vliegen vertelt hij er ook niet bij.

    De jonge toekomstige wereld kampioen heeft niet zo'n fijne jeugd gehad....ook dát vertelt hij er niet bij.

    Maar alles is goed gekomen met de relatie van vader en zoon... gelukkig dan maar.

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 18:22

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
FIA grijpt keihard in en past motorregels voor 2027 aan ×