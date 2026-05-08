Oud-coureur Juan Pablo Montoya stond in de afgelopen dagen in het middelpunt van de aandacht. Met zijn kritiek op Max Verstappen zorgde hij voor veel ergernis, en kreeg hij zelf ook kritiek. Montoya reageert nu op die kritiek en stelt dat het hem allemaal weinig kan schelen.

Montoya zorgde na de Grand Prix van Miami voor verbazing met zijn analyses bij F1 TV en in een podcast van de BBC. Bij de Britse omroep stelde hij dat Verstappen strafpunten moet krijgen voor zijn kritiek op de F1-regels, terwijl hij vlak na de Grand Prix voor verbazing had gezorgd met zijn uitspraken bij F1 TV. Daar stelde hij dat de manier waarop Verstappen zijn auto onder controle kreeg na zijn spin, niets met talent te maken had.

'Kan me niets schelen'

Op die laatste woorden reageert Montoya nu in zijn eigen podcast MontoyAS: "Jij zegt dat mensen me flink aanpakten vanwege mijn opmerkingen over Max. Eerlijk gezegd zie ik het niet eens en kan het me niet zoveel schelen."

Staat Montoya nog steeds achter zijn woorden?

Hij herhaalt daarna zijn kritiek op Verstappen: "Max spinde in de eerste ronde, en ja, hij wist de situatie te redden. Als je wil zeggen dat dat met zijn vaardigheden te maken heeft, prima, laten we het vaardigheid noemen. Maar hij spinde en hij maakte een fout bij het uitrijden van de pits onder de Safety Car."

Montoya stelt dat die fout bij het uitrijden van de pits, wat Verstappen een tijdstraf opleverde, nergens voor nodig was: "Het was niet eens onder een groene vlag, wanneer je wordt geacht alles te geven. Nee, het was onder een Safety Car. Hij had richting de lijn bij de pit exit moeten rijden, maar hij sneed hem gewoon af. Hij stuurde daar te vroeg in. Ik heb de beelden daarvan!"

Babbelen met goksites

Montoya spreekt zich met enige regelmaat fel uit over de Formule 1. Hij doet dat niet alleen bij televisiestations en in zijn eigen podcast, maar ook bij verschillende goksites. Dat kwam Johnny Herbert eerder ook op kritiek te staan, al was het verschil dat hij dat deed als FIA-steward.