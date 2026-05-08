Montoya reageert op kritiek Verstappen-fans: "Kan me niets schelen"

Oud-coureur Juan Pablo Montoya stond in de afgelopen dagen in het middelpunt van de aandacht. Met zijn kritiek op Max Verstappen zorgde hij voor veel ergernis, en kreeg hij zelf ook kritiek. Montoya reageert nu op die kritiek en stelt dat het hem allemaal weinig kan schelen.

Montoya zorgde na de Grand Prix van Miami voor verbazing met zijn analyses bij F1 TV en in een podcast van de BBC. Bij de Britse omroep stelde hij dat Verstappen strafpunten moet krijgen voor zijn kritiek op de F1-regels, terwijl hij vlak na de Grand Prix voor verbazing had gezorgd met zijn uitspraken bij F1 TV. Daar stelde hij dat de manier waarop Verstappen zijn auto onder controle kreeg na zijn spin, niets met talent te maken had.

'Kan me niets schelen'

Op die laatste woorden reageert Montoya nu in zijn eigen podcast MontoyAS: "Jij zegt dat mensen me flink aanpakten vanwege mijn opmerkingen over Max. Eerlijk gezegd zie ik het niet eens en kan het me niet zoveel schelen."

Staat Montoya nog steeds achter zijn woorden?

Hij herhaalt daarna zijn kritiek op Verstappen: "Max spinde in de eerste ronde, en ja, hij wist de situatie te redden. Als je wil zeggen dat dat met zijn vaardigheden te maken heeft, prima, laten we het vaardigheid noemen. Maar hij spinde en hij maakte een fout bij het uitrijden van de pits onder de Safety Car."

Montoya stelt dat die fout bij het uitrijden van de pits, wat Verstappen een tijdstraf opleverde, nergens voor nodig was: "Het was niet eens onder een groene vlag, wanneer je wordt geacht alles te geven. Nee, het was onder een Safety Car. Hij had richting de lijn bij de pit exit moeten rijden, maar hij sneed hem gewoon af. Hij stuurde daar te vroeg in. Ik heb de beelden daarvan!"

Montoya spreekt zich met enige regelmaat fel uit over de Formule 1. Hij doet dat niet alleen bij televisiestations en in zijn eigen podcast, maar ook bij verschillende goksites. Dat kwam Johnny Herbert eerder ook op kritiek te staan, al was het verschil dat hij dat deed als FIA-steward.

Joeppp

Posts: 8.552

  • 8 mei 2026 - 12:18
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • mUtt3n

    Posts: 631

    Montoya is een held!

    • + 3
    • 8 mei 2026 - 12:08
    • Stoffelman

      Posts: 6.336

      Verstappen had net als in Brazilië 2016, voor 50% meisjes van plezier geluk.

      • + 1
      • 8 mei 2026 - 12:49
    • Aajd Flupke

      Posts: 160

      Montoya is een gecertificeerd idiiot

      • + 1
      • 8 mei 2026 - 14:51
  • Joeppp

    Posts: 8.552

    Montoya wordt toch een beetje de Britney Spears van de F1. Een geweldige coureur die vroeger goed was maar ook weer geen Schumacher en daarna afgegleden naar een raaskallende idioot. Al heeft hij wel gelijk dat Verstappen 2 fouten maakte de afgelopen race

    • + 10
    • 8 mei 2026 - 12:18
    • arone

      Posts: 1.188

      Leave montoya alone!

      • + 1
      • 8 mei 2026 - 14:29

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Max Verstappen
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
