user icon
icon

Wat als Verstappen Red Bull verlaat? "Hij past beter bij Ferrari dan Mercedes"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wat als Verstappen Red Bull verlaat? "Hij past beter bij Ferrari dan Mercedes"

David Coulthard heeft zich uitgesproken over een mogelijke toekomst van Max Verstappen buiten Red Bull. Volgens de voormalig F1-coureur zou de Nederlander verrassend genoeg beter passen bij Ferrari dan bij Mercedes. Coulthard denkt vooral dat Verstappen zich in Maranello vrijer zou voelen als persoonlijkheid én als coureur.

De toekomst van Verstappen blijft de gemoederen beroeren in de Formule 1. Mercedes wordt al langer genoemd als mogelijke bestemming, maar Coulthard ziet dat toch anders. Volgens hem sluit de cultuur van Ferrari beter aan bij het karakter van de viervoudige wereldkampioen.

Meer over Mercedes Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei
 FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

29 apr

Coulthard ziet Verstappen beter passen bij Ferrari

Coulthard twijfelt er niet aan dat Verstappen succesvol zou kunnen zijn bij Mercedes, maar ziet meer natuurlijke raakvlakken met Ferrari. “Als je kijkt naar het type coureur dat Max is, dan past hij volgens mij eigenlijk beter in de Ferrari-wereld dan in die van Mercedes”, legt de Schot uit in de podcast Up to Speed.

Daarmee doelt Coulthard vooral op de manier waarop Verstappen zichzelf kan blijven binnen een teamomgeving. De voormalige Red Bull-coureur staat bekend om zijn directe aanpak en onafhankelijke karakter, iets wat volgens Coulthard beter zou aansluiten bij Ferrari.

‘Bij Ferrari kan Verstappen gewoon Max zijn’

Coulthard wijst erop dat Verstappen wel degelijk goede banden heeft met Mercedes. “Ik weet dat hij een sterke relatie heeft met Mercedes en hij rijdt natuurlijk ook met een Mercedes GT3-wagen, maar toch denk ik dat hij zich comfortabeler zou voelen bij Ferrari”, klinkt het.

Volgens Coulthard zit dat vooral in de vrijheid die Verstappen daar zou krijgen. “Bij Ferrari kun je gewoon binnenkomen, hard rijden, hopelijk races winnen en daarna weer naar huis gaan. Ik denk dat dat beter bij Max past.”

Larry Perkins

Posts: 64.868

[i]De genoemde podcast… [/i]

[b] Is Max Verstappen EYEING UP George Russell's Mercedes seat? | Up To Speed [/b]
(33,34 minuten, over Max bij Mercedes of Ferrari vanaf minuut 15,45)

https://youtu.be/AeH5jLhuQt8

[i] (herhaalde plaatsing) [/i]

  • 2
  • 8 mei 2026 - 13:00
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen David Coulthard Mercedes Red Bull Racing Ferrari

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.868

    De genoemde podcast…

    Is Max Verstappen EYEING UP George Russell's Mercedes seat? | Up To Speed
    (33,34 minuten, over Max bij Mercedes of Ferrari vanaf minuut 15,45)

    https://youtu.be/AeH5jLhuQt8

    (herhaalde plaatsing)

    • + 2
    • 8 mei 2026 - 13:00
  • 919

    Posts: 4.367

    ‘Bij Ferrari kan Verstappen gewoon Max zijn’

    Verstappen In het stramien van Ferrari? Dacht het niet.

    • + 1
    • 8 mei 2026 - 13:28
    • F1jos

      Posts: 5.218

      Bij Ferrari wordt Max de verlosser.

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 13:48
  • F1 bekijker

    Posts: 306

    Met die uitspraken passen bij Ferrari?

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 14:31

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar