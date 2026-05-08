David Coulthard heeft zich uitgesproken over een mogelijke toekomst van Max Verstappen buiten Red Bull. Volgens de voormalig F1-coureur zou de Nederlander verrassend genoeg beter passen bij Ferrari dan bij Mercedes. Coulthard denkt vooral dat Verstappen zich in Maranello vrijer zou voelen als persoonlijkheid én als coureur.

De toekomst van Verstappen blijft de gemoederen beroeren in de Formule 1. Mercedes wordt al langer genoemd als mogelijke bestemming, maar Coulthard ziet dat toch anders. Volgens hem sluit de cultuur van Ferrari beter aan bij het karakter van de viervoudige wereldkampioen.

Coulthard ziet Verstappen beter passen bij Ferrari

Coulthard twijfelt er niet aan dat Verstappen succesvol zou kunnen zijn bij Mercedes, maar ziet meer natuurlijke raakvlakken met Ferrari. “Als je kijkt naar het type coureur dat Max is, dan past hij volgens mij eigenlijk beter in de Ferrari-wereld dan in die van Mercedes”, legt de Schot uit in de podcast Up to Speed.

Daarmee doelt Coulthard vooral op de manier waarop Verstappen zichzelf kan blijven binnen een teamomgeving. De voormalige Red Bull-coureur staat bekend om zijn directe aanpak en onafhankelijke karakter, iets wat volgens Coulthard beter zou aansluiten bij Ferrari.

‘Bij Ferrari kan Verstappen gewoon Max zijn’

Coulthard wijst erop dat Verstappen wel degelijk goede banden heeft met Mercedes. “Ik weet dat hij een sterke relatie heeft met Mercedes en hij rijdt natuurlijk ook met een Mercedes GT3-wagen, maar toch denk ik dat hij zich comfortabeler zou voelen bij Ferrari”, klinkt het.

Volgens Coulthard zit dat vooral in de vrijheid die Verstappen daar zou krijgen. “Bij Ferrari kun je gewoon binnenkomen, hard rijden, hopelijk races winnen en daarna weer naar huis gaan. Ik denk dat dat beter bij Max past.”