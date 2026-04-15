Het silly season in de Formule 1 is vroeg van start gegaan. De toekomst van Max Verstappen is een groot vraagstuk, en hij werd in de afgelopen dagen zelfs in verband gebracht met McLaren. Volgens nieuwe verhalen kan er een flinke verandering plaatsvinden, en kan Mark Webber een indirecte opvolger van Helmut Marko worden bij Red Bull.

Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase kondigde vorige week aan dat hij na 2027 gaat overstappen naar McLaren. Dit zorgde voor veel speculatie, en Ralf Schumacher deed er nog even een schepje bovenop. De Duitser stelde dat Verstappen mogelijk naar McLaren kan overstappen, en dat Oscar Piastri dan de omgekeerde weg kan bewandelen. Piastri wordt nog altijd gemanaged door Mark Webber, die warme banden heeft met Red Bull.

Hoe serieus zijn de uitspraken van Schumacher?

Het Duitse medium F1-Insider springt op de theorie van Schumacher, en stelt dat het veel interessanter is dan veel mensen denken. Ze wijzen naar een mogelijke rol van Webber, die jarenlang voor Red Bull reed in de Formule 1. De Australiër begeleidt zijn landgenoot Piastri niet meer tijdens de raceweekenden, maar zou achter de schermen nog steeds een zeer actieve rol spelen bij diens loopbaan. Webber stond vorig jaar bekend als een criticaster van de Papaja Rules bij McLaren, en vorig jaar gingen er ook al geruchten over Piastri's toekomst rond.

Webber mee naar Red Bull?

Volgens F1-Insider zou Webber nog steeds uitstekende contacten hebben met Red Bull. Sterker nog, ze suggereren dat insiders hebben aangegeven dat Webber een mogelijke opvolger is van Helmut Marko. De Oostenrijker was jarenlang de teamadviseur van Red Bull, en had zeer veel invloed op onder meer het juniorteam. Eind vorig jaar besloot de vertrouweling van Max Verstappen te stoppen, maar hij blijft zich fel uitspreken in de media.

Hoe zat het met Vettel?

Red Bull stelde geen directe opvolger van Marko aan, en het is ook nog maar de vraag of dat gaat gebeuren. Vorig jaar werd er gesproken over Sebastian Vettel, maar de Duitse viervoudig wereldkampioen zag het niet zitten om een rol aan te nemen bij zijn oude liefde Red Bull.