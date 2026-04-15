user icon
icon

'Webber in beeld als mogelijk opvolger Marko bij Red Bull'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Webber in beeld als mogelijk opvolger Marko bij Red Bull'

Het silly season in de Formule 1 is vroeg van start gegaan. De toekomst van Max Verstappen is een groot vraagstuk, en hij werd in de afgelopen dagen zelfs in verband gebracht met McLaren. Volgens nieuwe verhalen kan er een flinke verandering plaatsvinden, en kan Mark Webber een indirecte opvolger van Helmut Marko worden bij Red Bull.

Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase kondigde vorige week aan dat hij na 2027 gaat overstappen naar McLaren. Dit zorgde voor veel speculatie, en Ralf Schumacher deed er nog even een schepje bovenop. De Duitser stelde dat Verstappen mogelijk naar McLaren kan overstappen, en dat Oscar Piastri dan de omgekeerde weg kan bewandelen. Piastri wordt nog altijd gemanaged door Mark Webber, die warme banden heeft met Red Bull.

Hoe serieus zijn de uitspraken van Schumacher?

Het Duitse medium F1-Insider springt op de theorie van Schumacher, en stelt dat het veel interessanter is dan veel mensen denken. Ze wijzen naar een mogelijke rol van Webber, die jarenlang voor Red Bull reed in de Formule 1. De Australiër begeleidt zijn landgenoot Piastri niet meer tijdens de raceweekenden, maar zou achter de schermen nog steeds een zeer actieve rol spelen bij diens loopbaan. Webber stond vorig jaar bekend als een criticaster van de Papaja Rules bij McLaren, en vorig jaar gingen er ook al geruchten over Piastri's toekomst rond.

Webber mee naar Red Bull?

Volgens F1-Insider zou Webber nog steeds uitstekende contacten hebben met Red Bull. Sterker nog, ze suggereren dat insiders hebben aangegeven dat Webber een mogelijke opvolger is van Helmut Marko. De Oostenrijker was jarenlang de teamadviseur van Red Bull, en had zeer veel invloed op onder meer het juniorteam. Eind vorig jaar besloot de vertrouweling van Max Verstappen te stoppen, maar hij blijft zich fel uitspreken in de media.

Hoe zat het met Vettel?

Red Bull stelde geen directe opvolger van Marko aan, en het is ook nog maar de vraag of dat gaat gebeuren. Vorig jaar werd er gesproken over Sebastian Vettel, maar de Duitse viervoudig wereldkampioen zag het niet zitten om een rol aan te nemen bij zijn oude liefde Red Bull.

F1 Nieuws Max Verstappen Mark Webber Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 5.144

    Webber naar Red Bull en hij neemt Piastri mee.

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 16:02
  • Dale U

    Posts: 1.885

    5 Kids en nog jonge Kids ook nog, die heeft geen tijd, tenzij het een Max wordt, die doet nu al alles om het te ontlopen.

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 16:06

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar