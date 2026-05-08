De strategie van McLaren ligt opnieuw zwaar onder vuur na de gemiste overwinning van Lando Norris tijdens de Grand Prix van Miami. De Brit leek lange tijd op weg naar de zege, maar zag Kimi Antonelli uiteindelijk voorbijgaan dankzij een succesvolle undercut van Mercedes. Ook analist Will Buxton spaarde de Britse renstal achteraf niet.

Norris reageerde zichtbaar ontgoocheld na afloop van de race op het Miami International Autodrome. Volgens de McLaren-coureur liet het team een grote kans liggen door te laat te reageren tijdens de pitstopfase.

Norris teleurgesteld na gemiste kans in Miami

Norris maakte na afloop duidelijk waar het volgens hem fout liep. “We zijn simpelweg onderuit gehaald met de undercut. Daar bestaan eigenlijk geen excuses voor. We hadden als eerste naar binnen moeten komen”, klonk het scherp bij de Brit.

De McLaren-coureur beseft dat er meer in zat dan de uiteindelijke uitslag deed vermoeden. “Ik ben enorm teleurgesteld dat we de overwinning hier laten liggen, want ik denk echt dat die vandaag mogelijk was. Alleen hadden we op het einde niet meer het tempo om het recht te zetten.”

Buxton haalt hard uit naar McLaren-strategie

Ook F1-analist Will Buxton was bijzonder kritisch voor de strategische keuzes van McLaren. Volgens hem is het probleem al jarenlang zichtbaar binnen het team. “Het lijkt alsof ze voortdurend twijfelen. Ofwel stoppen ze veel te vroeg uit paniek, ofwel wachten ze net te lang terwijl ze eigenlijk meteen hadden moeten reageren”, stelde Buxton in de Up To Speed-podcast.

Daar bleef het niet bij. “Dit gebeurt veel te vaak. Er zijn te veel races waarin de coureurs gefrustreerd uitstappen omdat ze weten dat ze de snelheid hadden om te winnen, maar de strategie hen in de steek laat. Dat is al meer dan twee jaar een terugkerend probleem binnen het team.”

Buxton verwees ook naar de komst van voormalig Red Bull-strateeg Will Courtenay, die McLaren moet helpen verbeteren op dat vlak. “Hopelijk kan zijn ervaring daar eindelijk verandering in brengen. Al speelde die iets tragere pitstop vandaag natuurlijk ook een rol. Maar uiteindelijk is het wel positief dat McLaren opnieuw kan vechten met Mercedes, want dat team lijkt momenteel nog altijd een voordeel te hebben.”