user icon
icon

McLaren afgemaakt na race in Miami: "Gebeurt veel te vaak"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren afgemaakt na race in Miami: "Gebeurt veel te vaak"

De strategie van McLaren ligt opnieuw zwaar onder vuur na de gemiste overwinning van Lando Norris tijdens de Grand Prix van Miami. De Brit leek lange tijd op weg naar de zege, maar zag Kimi Antonelli uiteindelijk voorbijgaan dankzij een succesvolle undercut van Mercedes. Ook analist Will Buxton spaarde de Britse renstal achteraf niet.

Norris reageerde zichtbaar ontgoocheld na afloop van de race op het Miami International Autodrome. Volgens de McLaren-coureur liet het team een grote kans liggen door te laat te reageren tijdens de pitstopfase.

Meer over McLaren Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

3 mei
 Woede na Verstappen-vraag aan Norris: "Het zijn prutsers!"

Woede na Verstappen-vraag aan Norris: "Het zijn prutsers!"

28 apr

Norris teleurgesteld na gemiste kans in Miami

Norris maakte na afloop duidelijk waar het volgens hem fout liep. “We zijn simpelweg onderuit gehaald met de undercut. Daar bestaan eigenlijk geen excuses voor. We hadden als eerste naar binnen moeten komen”, klonk het scherp bij de Brit.

De McLaren-coureur beseft dat er meer in zat dan de uiteindelijke uitslag deed vermoeden. “Ik ben enorm teleurgesteld dat we de overwinning hier laten liggen, want ik denk echt dat die vandaag mogelijk was. Alleen hadden we op het einde niet meer het tempo om het recht te zetten.”

Buxton haalt hard uit naar McLaren-strategie

Ook F1-analist Will Buxton was bijzonder kritisch voor de strategische keuzes van McLaren. Volgens hem is het probleem al jarenlang zichtbaar binnen het team. “Het lijkt alsof ze voortdurend twijfelen. Ofwel stoppen ze veel te vroeg uit paniek, ofwel wachten ze net te lang terwijl ze eigenlijk meteen hadden moeten reageren”, stelde Buxton in de Up To Speed-podcast.

Daar bleef het niet bij. “Dit gebeurt veel te vaak. Er zijn te veel races waarin de coureurs gefrustreerd uitstappen omdat ze weten dat ze de snelheid hadden om te winnen, maar de strategie hen in de steek laat. Dat is al meer dan twee jaar een terugkerend probleem binnen het team.”

Buxton verwees ook naar de komst van voormalig Red Bull-strateeg Will Courtenay, die McLaren moet helpen verbeteren op dat vlak. “Hopelijk kan zijn ervaring daar eindelijk verandering in brengen. Al speelde die iets tragere pitstop vandaag natuurlijk ook een rol. Maar uiteindelijk is het wel positief dat McLaren opnieuw kan vechten met Mercedes, want dat team lijkt momenteel nog altijd een voordeel te hebben.”

Dale U

Posts: 1.916

Weg gaat Hanna....

  • 1
  • 8 mei 2026 - 17:47
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.916

    Weg gaat Hanna....

    • + 1
    • 8 mei 2026 - 17:47
  • Larry Perkins

    Posts: 64.888

    "Al speelde die iets tragere pitstop vandaag natuurlijk ook een rol."

    Was de GP van Canada vandaag al?
    Wie heeft er gewonnen?

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 18:19

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.481
  • Podiums 45
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
FIA grijpt keihard in en past motorregels voor 2027 aan ×