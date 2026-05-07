Antonelli bezorgt Mercedes uniek F1-record

Het team van Mercedes is op een uitstekende manier aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Ze wisten de eerste vier Grands Prix te winnen, en dankzij de sterke zege van Andrea Kimi Antonelli in Miami zetten ze een opvallend record neer.

Mercedes heeft in de afgelopen jaren de nodige records verbroken in de Formule 1. Dit jaar leken ze de beste auto van het veld te hebben, maar in Miami hadden ze het zwaar en moesten ze de degens kruisen met McLaren, Ferrari en Max Verstappen. Toch kwam Antonelli als winnaar bovendrijven, en dat zorgde ervoor dat hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap kon uitbreiden.

Het was voor Mercedes de 316ste podiumplaats uit hun geschiedenis. Met deze podiumplaats zette het team een opvallende stap op een recordlijstje. Ze zijn na Ferrari en McLaren nu het team met de meeste podiumplaatsen ooit in de koningsklasse van de autosport. Tot en met afgelopen weekend deelden ze deze plaats nog met het team van Williams, dat nu nog steeds op 315 podiumplekken staat. 

Hoe groot is de achterstand?

Voor Mercedes liggen Ferrari en McLaren voorlopig nog buiten bereik. De Italiaanse renstal voert dit lijstje aan met 839 podiumplaatsen, terwijl McLaren er in al die jaren 561 bij elkaar heeft weten te rijden. Het feit dat Mercedes zoveel podiumplekken heeft gepakt, is opvallend gezien het feit dat ze veel minder lang in de sport rijden dan de andere teams in dit lijstje. Mercedes was in de jaren '50 kortstondig actief in de Formule 1 als fabrieksteam, en in 2010 keerden ze terug op de grid.

Vormt Red Bull een bedreiging?

Van 2014 tot en met 2020 pakten ze elk jaar de dubbel, waarna ze in 2021 voorlopig voor het laatst de constructeurstitel pakten. Op dit moment voeren ze beide wereldkampioenschappen aan, en lonkt er dus weer eremetaal. Daarnaast kunnen ze hun score in dit opvallende recordlijstje uitbreiden. Naast Williams is het enige andere team dat nog in de buurt komt Red Bull, dat tot nu toe 297 podiumplekken heeft gepakt in de koningsklasse van de autosport.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Williams Mercedes GP Miami 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.840

    Bij Mercedes (en Williams) zorgde de auto (met raketmotor) voor de meeste podiumplaatsen, bij de andere teams zorgden de coureurs (Schumacher en Verstappen) voor minstens de helft voor de podiums...

    Nou zijn de rapen gaar!

    • + 2
    • 7 mei 2026 - 17:37
  • F1 bekijker

    Posts: 304

    Ik was eerder. :)

    • + 0
    • 7 mei 2026 - 18:30

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 250
  • Podiums 7
  • Grand Prix 28
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

