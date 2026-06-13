Red Bull-teambaas Laurent Mekies is redelijk tevreden met de prestaties van zijn team in de kwalificatie in Barcelona. Max Verstappen en Isack Hadjar noteerden de vijfde en de zesde tijd, maar dat was veel beter dan verwacht. Mekies wil het liefst meer, maar stelt dat hij vreesde voor een reality check.

Het team van Red Bull kende een drietal tegenvallende vrije trainingen. Verstappen klaagde steen en been over de balans, en tot en met de derde vrije training was de achterstand heel erg groot. Verstappen kon zich echter mengen in de strijd om de pole, maar moest genoegen nemen met de vijfde tijd. Hij had geen grote achterstand op de poletijd van George Russell, maar staat wel voor een reusachtige uitdaging.

'Dit is nooit goed genoeg'

Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaf na de kwalificatie een eerlijke reactie bij Viaplay: "Nou ja, de vijfde en zesde tijd zijn nooit goed genoeg. Maar we moeten wel eerlijk zijn: we hadden echt een soort reality check verwacht."

Dat gebeurde echter niet, maar Mekies legt deze angst wel uit: "Het circuit heeft een lang recht stuk en veel snelle bochten, en we weten dat we daar gewoon niet uitblinken. Het is in ieder geval geen Monaco, dus we hebben het het hele weekend al lastig. In de trainingen... Iedereen vecht heel erg hard om een zo goed mogelijke positie te bemachtigen, en de temperaturen zijn ook hoog."

Waar is het lichtpuntje?

Mekies wil niet te lang in de teleurstelling blijven hangen, en ziet positieve puntjes: "Nee, natuurlijk zijn we niet blij met de vijfde en de zesde tijd. Aan de andere kant is dit wel de kleinste achterstand op de pole position die we dit jaar hebben gezien op een baan zoals hier."

De teambaas zucht: "Het was 2,5 tiende van een seconde, en ik denk dat we maar een tiende van de derde plaats zaten. We hebben onze limieten nog niet volledig weggewerkt, maar dit is wel een goede indicatie van het harde werk dat we als team verrichten. Het begint steeds iets beter te worden."