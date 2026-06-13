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Red Bull blijft positief: "Hadden een reality check verwacht"

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Red Bull blijft positief: "Hadden een reality check verwacht"

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is redelijk tevreden met de prestaties van zijn team in de kwalificatie in Barcelona. Max Verstappen en Isack Hadjar noteerden de vijfde en de zesde tijd, maar dat was veel beter dan verwacht. Mekies wil het liefst meer, maar stelt dat hij vreesde voor een reality check.

Het team van Red Bull kende een drietal tegenvallende vrije trainingen. Verstappen klaagde steen en been over de balans, en tot en met de derde vrije training was de achterstand heel erg groot. Verstappen kon zich echter mengen in de strijd om de pole, maar moest genoegen nemen met de vijfde tijd. Hij had geen grote achterstand op de poletijd van George Russell, maar staat wel voor een reusachtige uitdaging.

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'Dit is nooit goed genoeg'

Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaf na de kwalificatie een eerlijke reactie bij Viaplay: "Nou ja, de vijfde en zesde tijd zijn nooit goed genoeg. Maar we moeten wel eerlijk zijn: we hadden echt een soort reality check verwacht."

Dat gebeurde echter niet, maar Mekies legt deze angst wel uit: "Het circuit heeft een lang recht stuk en veel snelle bochten, en we weten dat we daar gewoon niet uitblinken. Het is in ieder geval geen Monaco, dus we hebben het het hele weekend al lastig. In de trainingen... Iedereen vecht heel erg hard om een zo goed mogelijke positie te bemachtigen, en de temperaturen zijn ook hoog."

Waar is het lichtpuntje?

Mekies wil niet te lang in de teleurstelling blijven hangen, en ziet positieve puntjes: "Nee, natuurlijk zijn we niet blij met de vijfde en de zesde tijd. Aan de andere kant is dit wel de kleinste achterstand op de pole position die we dit jaar hebben gezien op een baan zoals hier."

De teambaas zucht: "Het was 2,5 tiende van een seconde, en ik denk dat we maar een tiende van de derde plaats zaten. We hebben onze limieten nog niet volledig weggewerkt, maar dit is wel een goede indicatie van het harde werk dat we als team verrichten. Het begint steeds iets beter te worden."

schwantz34

Posts: 42.177

Eerst morgen de start en het verdere verloop van de race maar eens afwachten, voor hetzelfde geldt sta je dan na de race (doordat je coureurs weer problemen ondervinden) weer te lachen als een boer Mekiespijn!

  • 2
  • 13 jun 2026 - 20:23
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 42.177

    Eerst morgen de start en het verdere verloop van de race maar eens afwachten, voor hetzelfde geldt sta je dan na de race (doordat je coureurs weer problemen ondervinden) weer te lachen als een boer Mekiespijn!

    • + 2
    • 13 jun 2026 - 20:23

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2
Ferrari
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4
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69
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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