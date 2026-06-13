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Verstappen mengt zich in FIA-discussie: "Dat is het grootste probleem"

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Verstappen mengt zich in FIA-discussie: "Dat is het grootste probleem"

Max Verstappen heeft zich gemengd in de discussie over het besluit van de FIA om de tijdstraffen van Pierre Gasly terug te draaien. Gasly kreeg twee tijdstraffen in Monaco, maar die werden in Barcelona kwijtgescholden. Verstappen kan de frustratie van andere teams en coureurs goed begrijpen.

Verstappen was allang uitgevallen toen de chaos losbarstte in Monaco. Veel coureurs werden daar bestraft voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Gasly verloor door twee tijdstraffen zijn derde plek, en bij Alpine gingen ze in protest. De right to review van Alpine had effect, want op de vrijdag in Barcelona maakte de FIA bekend dat ze de Franse renstal gelijk hadden gegeven. Ze hadden een fout in het meetsysteem ontdekt, maar draaiden verder geen andere straffen terug.

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Hoe kijkt Verstappen naar deze zaak?

Het feit dat dit niet gebeurde, zette kwaad bloed bij veel andere teams en coureurs. Na de kwalificatie in Barcelona werd Verstappen hiernaar gevraagd door de internationale media: "Alpine heeft dat natuurlijk wel aangevochten en de andere teams niet. Ik snap dan wel dat die andere teams denken: waarom wij dan niet? Want het is gewoon hetzelfde probleem. Ik snap dat dat dan een beetje raar aanvoelt voor alle andere teams."

Medelijden met Russell

De coureur die in Monaco het zwaarst werd getroffen, was Mercedes-coureur George Russell. Hij voerde zijn tijdstraf op incorrecte wijze uit, waardoor hij ook nog een drive through penalty kreeg en buiten de punten viel.

Verstappen kan de woede van Mercedes wel begrijpen: "George had die straf natuurlijk ook niet ingelost tijdens zijn pitstop. Daardoor kreeg hij uiteindelijk die drive through penalty. Als die metingen dan in eerste instantie fout zijn, dan is dat natuurlijk het grootste probleem."

Wat gaat er nu gebeuren?

Mogelijk krijgt de hele situatie nog een staartje, want Red Bull werd flink benadeeld door het besluit van de FIA. Ze verloren hierdoor hun derde plek met Isack Hadjar. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet op zijn beurt doorschemeren dat ze mogelijk juridische stappen gaan ondernemen.

Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (1)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.884

    Maar coureurs die het wel goed hebben gedaan, zijn ook benadeeld. Die hebben op dat punt tijd verloren tov Gastly. Ook coureurs die wel de straf hebben gekregen zijn benadeeld omdat ze de 5 seconden er wel bij hebben gekregen. Stel dat Ferrari ook protesteerd en Hamilton krijgt 5 seconden terug? Is ie dan race winnaar?

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 20:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
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8
Williams
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2
10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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