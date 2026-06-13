Max Verstappen heeft zich gemengd in de discussie over het besluit van de FIA om de tijdstraffen van Pierre Gasly terug te draaien. Gasly kreeg twee tijdstraffen in Monaco, maar die werden in Barcelona kwijtgescholden. Verstappen kan de frustratie van andere teams en coureurs goed begrijpen.

Verstappen was allang uitgevallen toen de chaos losbarstte in Monaco. Veel coureurs werden daar bestraft voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Gasly verloor door twee tijdstraffen zijn derde plek, en bij Alpine gingen ze in protest. De right to review van Alpine had effect, want op de vrijdag in Barcelona maakte de FIA bekend dat ze de Franse renstal gelijk hadden gegeven. Ze hadden een fout in het meetsysteem ontdekt, maar draaiden verder geen andere straffen terug.

Hoe kijkt Verstappen naar deze zaak?

Het feit dat dit niet gebeurde, zette kwaad bloed bij veel andere teams en coureurs. Na de kwalificatie in Barcelona werd Verstappen hiernaar gevraagd door de internationale media: "Alpine heeft dat natuurlijk wel aangevochten en de andere teams niet. Ik snap dan wel dat die andere teams denken: waarom wij dan niet? Want het is gewoon hetzelfde probleem. Ik snap dat dat dan een beetje raar aanvoelt voor alle andere teams."

Medelijden met Russell

De coureur die in Monaco het zwaarst werd getroffen, was Mercedes-coureur George Russell. Hij voerde zijn tijdstraf op incorrecte wijze uit, waardoor hij ook nog een drive through penalty kreeg en buiten de punten viel.

Verstappen kan de woede van Mercedes wel begrijpen: "George had die straf natuurlijk ook niet ingelost tijdens zijn pitstop. Daardoor kreeg hij uiteindelijk die drive through penalty. Als die metingen dan in eerste instantie fout zijn, dan is dat natuurlijk het grootste probleem."

Wat gaat er nu gebeuren?

Mogelijk krijgt de hele situatie nog een staartje, want Red Bull werd flink benadeeld door het besluit van de FIA. Ze verloren hierdoor hun derde plek met Isack Hadjar. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet op zijn beurt doorschemeren dat ze mogelijk juridische stappen gaan ondernemen.