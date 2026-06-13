user icon
icon

Verstappen doet opvallende voorspelling voor de race in Barcelona

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen doet opvallende voorspelling voor de race in Barcelona

Max Verstappen start de Grand Prix van Barcelona vanaf de vijfde tijd, maar weet nog niet of ze in staat zijn om dit vast te houden. In de kwalificatie kwam hij beter voor de dag dan verwacht, maar de race vormt nog altijd een groot vraagteken. Het lijkt erop dat vooral de banden een grote rol gaat spelen.

Verstappen begon met veel twijfels aan de kwalificatie op het circuit van Barcelona. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull had in de vrije trainingen een grote achterstand, en had het ook lastig aan het begin van de kwalificatie. In het tweede kwalificatiegedeelte zag het er al beter uit, en uiteindelijk wist hij zich als vijfde te kwalificeren met slechts een achterstand van 0,342 seconden op de poletijd van George Russell.

Meer over Max Verstappen FIA roept Verstappen direct op in Monaco

FIA roept Verstappen direct op in Monaco

3 jun
 Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

2 jun

'Het wordt heel zwaar'

De vraag is nu wat er mogelijk is in de Grand Prix. Het belooft een warme dag te worden, en Verstappen laat aan Motorsport.com weten dat het een zeer uitdagende race gaat worden: "Het wordt zeer zwaar. Alle banden hebben het hier moeilijk. Het maakt eigenlijk niet uit welke compound je gaat gebruiken."

Wat wordt het belangrijkste in de race?

Het lijkt erop dat de banden een hoofdrol gaan spelen in de race van morgen. In de vrije trainingen en de kwalificatie viel al op dat de banden uit het niets op kunnen zijn, en dat de stukken rubber al vroeg door de lucht vlogen.

Verstappen weet dat het een uitdaging gaat worden, en hij weet ook dat hij niet te veel risico's moet nemen. Hij gaat verder met zijn verhaal over de dag van morgen: "Het wordt heel erg belangrijk om voorzichtig met de banden om te gaan. Maar dat hangt ook samen met de balans van de auto. We zullen morgen eens gaan kijken hoe dat uitpakt."

Verstappen deelt de derde startrij in de race met zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar. Voor zijn neus staat de McLaren van Lando Norris, maar voor Red Bull vormen de starts al het hele jaar het zwakste punt. Het wordt dus hoe dan ook een uitdaging voor Verstappen.

Larry Perkins

Posts: 65.755

Laten we eerst maar eens kijken of Max als eerste finisht, daarna zien we wel of hij gewonnen heeft...

(En twee weken later kijken we of dat nog steeds zo is!)

  • 7
  • 13 jun 2026 - 22:29
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 845

    Laten we eerst maar eens kijken of Max de eerste bocht haalt, daarna zien we wel hoe lang zijn banden het houden!

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 21:58
    • F1 bekijker

      Posts: 378

      Eerst maar een goede start.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 22:10
    • Larry Perkins

      Posts: 65.755

      Laten we eerst maar eens kijken of Max als eerste finisht, daarna zien we wel of hij gewonnen heeft...

      (En twee weken later kijken we of dat nog steeds zo is!)

      • + 6
      • 13 jun 2026 - 22:29
  • De Vogel is Geland

    Posts: 939

    Laten we eerst maar eens kijken welke strategie Ferrari kiest. Die gaan zichzelf weer in de voet schieten. Markeer mijn woorden

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 22:40
    • Robin

      Posts: 3.244

      De wens is de vader van de gedachte denk ik…

      • + 1
      • 13 jun 2026 - 22:47
    • snailer

      Posts: 33.365

      "De wens is de vader van de gedachte denk ik…

      "De wens is de vader van de gedachte denk ik…"

      De wens is zeer makkelijk te maken.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 22:49
  • Larry Perkins

    Posts: 65.755

    Wat opvallend is, is dat de opvallende voorspelling niet of nauwelijks opvalt, sterker nog: de opvallende voorspelling ontbreekt, dat viel me eigenlijk meteen al op en zo bijzonder opvallend is dat ook weer niet...

    • + 3
    • 13 jun 2026 - 22:45
    • schwantz34

      Posts: 42.181

      Het is eigenlijk ook helemaal niet des Max om zo'n ongebruikelijke opvallend onopvallende uitspraak te doen....

      • + 1
      • 13 jun 2026 - 22:59
    • racepace1

      Posts: 768

      Het valt op dat het opvallend is dat opvallende voorspellingen eigenlijk helemaal niet opvallen, veel meer valt het op dat ondanks dat we een opvallende motorformule hanteren er toch nog opvallend veel races zijn die opvallende resultaten geven, nu hebben we opeens een Barcalona die opvallend veel banden vreet wat wellicht een opvallende race laat zien, met een opvallende winnaar 🙃

      • + 1
      • 13 jun 2026 - 22:59
  • racepace1

    Posts: 768

    Als de banden er toch zo snel aan gaan dan is de beste strategie beginnen op hard dan weer hard en eindigen (laatste 13 rondjes) op mediums.
    Zachte band na 10 rondjes bijna kapot
    Mediums na 16 rondjes bijna kapot
    Hard na 20 rondjes bijna kapot
    Als we Max zo horen praten over de tyre deg

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 22:52
    • da_bartman

      Posts: 6.659

      Alle teams hebben 2 sets hard bewaard.... Alleen Max ( en wellicht Isaack) niet.

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 00:46

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar