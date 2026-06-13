Max Verstappen start de Grand Prix van Barcelona vanaf de vijfde tijd, maar weet nog niet of ze in staat zijn om dit vast te houden. In de kwalificatie kwam hij beter voor de dag dan verwacht, maar de race vormt nog altijd een groot vraagteken. Het lijkt erop dat vooral de banden een grote rol gaat spelen.

Verstappen begon met veel twijfels aan de kwalificatie op het circuit van Barcelona. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull had in de vrije trainingen een grote achterstand, en had het ook lastig aan het begin van de kwalificatie. In het tweede kwalificatiegedeelte zag het er al beter uit, en uiteindelijk wist hij zich als vijfde te kwalificeren met slechts een achterstand van 0,342 seconden op de poletijd van George Russell.

'Het wordt heel zwaar'

De vraag is nu wat er mogelijk is in de Grand Prix. Het belooft een warme dag te worden, en Verstappen laat aan Motorsport.com weten dat het een zeer uitdagende race gaat worden: "Het wordt zeer zwaar. Alle banden hebben het hier moeilijk. Het maakt eigenlijk niet uit welke compound je gaat gebruiken."

Wat wordt het belangrijkste in de race?

Het lijkt erop dat de banden een hoofdrol gaan spelen in de race van morgen. In de vrije trainingen en de kwalificatie viel al op dat de banden uit het niets op kunnen zijn, en dat de stukken rubber al vroeg door de lucht vlogen.

Verstappen weet dat het een uitdaging gaat worden, en hij weet ook dat hij niet te veel risico's moet nemen. Hij gaat verder met zijn verhaal over de dag van morgen: "Het wordt heel erg belangrijk om voorzichtig met de banden om te gaan. Maar dat hangt ook samen met de balans van de auto. We zullen morgen eens gaan kijken hoe dat uitpakt."

Verstappen deelt de derde startrij in de race met zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar. Voor zijn neus staat de McLaren van Lando Norris, maar voor Red Bull vormen de starts al het hele jaar het zwakste punt. Het wordt dus hoe dan ook een uitdaging voor Verstappen.