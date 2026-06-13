Mercedes-teambaas Toto Wolff rekent zich nog lang niet rijk in Barcelona. George Russell pakte de pole position in de kwalificatie, maar Ferrari-coureur Lewis Hamilton kwam heel dicht in de buurt. Wolff maakt zich dan ook een klein beetje zorgen over de herboren zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton maakte in de afgelopen weken veel indruk in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen had het vorig jaar zwaar, maar stond in de afgelopen twee races op het podium. In de kwalificatie van vandaag kwam hij heel dicht bij zijn eerste pole position in het scharlakenrood, maar hij moest 0,064 seconden toegeven op Russell. Het geeft de burger moed bij Ferrari, want niemand had verwacht dat ze zo goed voor de dag zouden komen.

Waarom je altijd rekening moet houden met Hamilton

Bij Mercedes durven ze zich dan ook nog lang niet rijk te rekenen. Na afloop van de kwalificatie liet teambaas Wolff bij Sky Sports doorschemeren dat hij Hamilton als een serieuze bedreiging ziet: "Mijn oude vriend... Toen mensen zich afvroegen of hij nog wel snel genoeg was, maar ik heb altijd gezegd dat als hij in de juiste positie zat en de auto bij hem past, dat je dan altijd rekening met hem moet houden."

Bij Mercedes hebben ze dat dan ook goed gedaan: "Je moet altijd rekening met hem houden, en dat heeft hij vandaag ook bewezen. Als hij niet een heel erg klein foutje had gemaakt aan het einde, dan is hij een tiende, of een halve tiende, sneller dan ons."

Wat kan er morgen gebeuren?

In de race van morgen kan er dan ook van alles gebeuren, en Wolff weet wat het verschil kan maken: "Ik denk dat het kan gaan draaien om de bandendegradatie en we waren gisteren best goed in de longruns. Maar alles hangt hier gewoon van de start af. Als Lewis de leiding weet te pakken bij de start, dan wordt het voor iedereen een zware uitdaging. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit uit gaat pakken."