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Wolff maakt zich grote zorgen over Hamilton

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Wolff maakt zich grote zorgen over Hamilton

Mercedes-teambaas Toto Wolff rekent zich nog lang niet rijk in Barcelona. George Russell pakte de pole position in de kwalificatie, maar Ferrari-coureur Lewis Hamilton kwam heel dicht in de buurt. Wolff maakt zich dan ook een klein beetje zorgen over de herboren zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton maakte in de afgelopen weken veel indruk in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen had het vorig jaar zwaar, maar stond in de afgelopen twee races op het podium. In de kwalificatie van vandaag kwam hij heel dicht bij zijn eerste pole position in het scharlakenrood, maar hij moest 0,064 seconden toegeven op Russell. Het geeft de burger moed bij Ferrari, want niemand had verwacht dat ze zo goed voor de dag zouden komen.

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Waarom je altijd rekening moet houden met Hamilton

Bij Mercedes durven ze zich dan ook nog lang niet rijk te rekenen. Na afloop van de kwalificatie liet teambaas Wolff bij Sky Sports doorschemeren dat hij Hamilton als een serieuze bedreiging ziet: "Mijn oude vriend... Toen mensen zich afvroegen of hij nog wel snel genoeg was, maar ik heb altijd gezegd dat als hij in de juiste positie zat en de auto bij hem past, dat je dan altijd rekening met hem moet houden."

Bij Mercedes hebben ze dat dan ook goed gedaan: "Je moet altijd rekening met hem houden, en dat heeft hij vandaag ook bewezen. Als hij niet een heel erg klein foutje had gemaakt aan het einde, dan is hij een tiende, of een halve tiende, sneller dan ons."

Wat kan er morgen gebeuren?

In de race van morgen kan er dan ook van alles gebeuren, en Wolff weet wat het verschil kan maken: "Ik denk dat het kan gaan draaien om de bandendegradatie en we waren gisteren best goed in de longruns. Maar alles hangt hier gewoon van de start af. Als Lewis de leiding weet te pakken bij de start, dan wordt het voor iedereen een zware uitdaging. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit uit gaat pakken."

skibeest

Posts: 2.093

Ik vestig mijn hop op Lewis

  • 3
  • 13 jun 2026 - 21:38
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Lewis Hamilton Toto Wolff Ferrari Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (8)

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  • skibeest

    Posts: 2.093

    Ik vestig mijn hop op Lewis

    • + 3
    • 13 jun 2026 - 21:38
    • racepace1

      Posts: 768

      Russell lat Kimi er echt niet langs, en wie weet hopt Lewis ervandoor

      • + 3
      • 13 jun 2026 - 21:41
    • schwantz34

      Posts: 42.181

      Hop is uitgestelde teleurstelling, Die Mercs zijn zoveel beter op de bandjes, om over hun perfecte Mariokartrukbatterijmanagement nog maar te zwijgen,. De zijn ruim voor de helft van de race al als sneeuw voor de zon verdwenen voor Ham en de rest van het veld op dit voor hun op het lijf geschreven circuit.

      • + 2
      • 13 jun 2026 - 21:46
    • Larry Perkins

      Posts: 65.755

      Ook al gaat Lewis i] hop-paardje-hop met Russell en Kimi doen, dan nog gaat het hem niet lukken...

      • + 2
      • 13 jun 2026 - 22:34
  • racepace1

    Posts: 768

    Hahahahahahaha, Ja die weet ook wel als Hamilton in zijn ritme zit en alleen vooraan rijd, kan ie nog eens voor een verassing zorgen. Want dat heeft hij heel veel gedaan alleen vooraan rijden. Die Toto (zet stiekem 10.00 in op zijn oude vriend)

    • + 1
    • 13 jun 2026 - 21:40
  • Larry Perkins

    Posts: 65.755

    "Je moet altijd rekening met Lewis houden."

    Da's mooi gesproken voor de bühne, maar ondertussen was Toffe Toto maar wat blij dat hij van de veteraan uit Stevenage verlost was...

    • + 2
    • 13 jun 2026 - 22:39
  • F1fever

    Posts: 751

    Ik ben verheug mij meer op de radio berichten van Toto naar Georgina en Kimi

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 23:21
  • Robin

    Posts: 3.243

    Lewis heeft alleen kans als ze bij Mercedes een 2016entje doen…

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 23:22

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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