user icon
icon

Red Bull treft maatregelen: Verstappen krijgt nieuwe motor in Barcelona

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull treft maatregelen: Verstappen krijgt nieuwe motor in Barcelona

Voor Max Verstappen eindigde de Grand Prix van Monaco al voordat die goed en wel begonnen was. De viervoudig wereldkampioen viel vrijwel direct uit met motorproblemen, waardoor een mogelijke strijd om de overwinning in rook opging. Red Bull Racing heeft inmiddels de volledige verantwoordelijkheid op zich genomen en excuses aangeboden aan de Nederlander.

Verstappen begon de race vanaf de eerste startrij en leek samen met polesitter Andrea Kimi Antonelli af te stevenen op een rechtstreeks duel om de zege. Toen de lichten uitgingen, verloor de RB22 echter vrijwel direct al zijn vermogen. De Nederlander wist nog ternauwernood terug te keren naar de pits, maar zijn race was al na één ronde voorbij.

Meer over Red Bull Racing FIA roept Verstappen direct op in Monaco

FIA roept Verstappen direct op in Monaco

3 jun
 Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

2 jun

Red Bull neemt schuld volledig op zich

Laurent Mekies maakte na afloop duidelijk dat het probleem volledig bij Red Bull lag. Volgens de teambaas ontstonden de eerste signalen van het defect al tijdens de opwarmronde, waarna er geen oplossing meer mogelijk was.

"Het ging om een probleem met de power unit. De eerste tekenen zagen we al tijdens de opwarmronde en daarna konden we niets meer doen om het te verhelpen. Zo simpel is het. Dit was bovendien de eerste motor van Max dit seizoen en die zou na Monaco sowieso vervangen worden, maar uiteraard hadden we ons dit scenario nooit gewenst", verklaarde Mekies.

De Fransman stak daarbij niet onder stoelen of banken hoe teleurstellend het resultaat voor het team was. "We kunnen Max alleen maar onze excuses aanbieden. Samen met het team had hij geweldig werk geleverd om de wagen op dit niveau te krijgen. Zeker na zijn sterke kwalificatie verdiende hij een veel beter resultaat."

Nieuwe motor wacht in Barcelona

Ondanks de enorme teleurstelling in Monaco is er ook positief nieuws voor Verstappen. Red Bull bevestigde dat de Nederlander tijdens de volgende race in Barcelona met een volledig nieuwe power unit aan de start verschijnt.

Dat moet Verstappen opnieuw in staat stellen om de strijd aan te gaan met Mercedes en Ferrari, nadat een potentiële podiumplaats of misschien zelfs een overwinning in Monaco door technische pech verloren ging. Voor Red Bull resteert vooral de hoop dat het incident een eenmalige uitschuiver blijkt, aangezien het nog altijd niet zeker is dat de Nederlander ook komend jaar voor de Oostenrijkse renstal rijdt.

Larry Perkins

Posts: 65.599

Briljant! Geen enkel ander team zou op het idee komen om een kapotte motor door een nieuwe te vervangen...

  • 9
  • 9 jun 2026 - 08:15
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.599

    Briljant! Geen enkel ander team zou op het idee komen om een kapotte motor door een nieuwe te vervangen...

    • + 9
    • 9 jun 2026 - 08:15
    • nr 76

      Posts: 7.496

      Maar alleen bij Red Bull wisten ze al dat ie stuk zou gaan, want er kwam sowieso al een nieuwe motor in in Barcelona.
      Red Bull wist het als eerste!

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 08:48
    • Pietje Bell

      Posts: 35.190

      Is het niet zo dat ze de eerste PU altijd voor de vrijdagen gebruiken?
      De vraag is of ze deze dan nog weer kunnen fixen, want anders moet Max de tweede ook op de vrijdagen gebruiken.

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 09:09
  • Pietje Bell

    Posts: 35.190

    Max heeft een 2e jacht gekocht "Simply Lovely" en dat jacht heeft gisteren een testvaart gemaakt vanuit de scheepswerf in Marina di Cala del Forte, Ventimiglia, stukje over de grens met Italie.
    Het is gistermorgen naar Port de Cap-d'Ail gevaren, de haven waar Max zijn vorige huur appartement aan ligt en waar ook zijn andere jacht ligt en voer gisteravond weer terug naar Ventimiglia.
    Rode pijl wijst naar waar hij nu woont.

    ibb.co/2Y8JBDns

    • + 3
    • 9 jun 2026 - 08:19
    • Larry Perkins

      Posts: 65.599

      Uiteraard ligt zijn bootje "Unleash the Lion" straks weer lepeltje-lepeltje met het bootje van Toffe Toto. En dat roept de vraag op met welke teambaas zijn jacht de "Simply Lovely" lepeltje-lepeltje gaat liggen.
      Als het maar niet het zinkende schip van Lawrence is. Of wordt het buikie-buikie liggen met de sloep van Zak...

      • + 1
      • 9 jun 2026 - 08:32
    • Pietje Bell

      Posts: 35.190

      Heb net even ingezoomd en zag dat het schip overdag voor de kust van Roquebrune-Cap-Martin heeft gelegen en daarna naar de haven voor zijn vorige appartement is gevaren.

      www.yachtbuyer.com(...)lovely-104-mangusta

      • + 1
      • 9 jun 2026 - 08:37
    • Pietje Bell

      Posts: 35.190

      "Als het maar niet het zinkende schip van Lawrence is.

      Of wordt het buikie-buikie liggen met de sloep van Zak..."

      Haha, toen ik inzoomde zag ik dat de Simply Lovely de hele dag
      vlakbij Stroll zijn jacht "Faith" heeft gelegen.
      Dat ligt daar al sinds 2 juni volgens VesselFinder.

      ibb.co/KpM2kPKL

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 09:04
    • Patrace

      Posts: 6.748

      @Pietje: "Reportedly built for a Dutch owner"
      Voor wie zou dat nou zijn als het jacht "Simply Lovely" heet. :-)

      Maar dit jacht is iets kleiner dan de "Unleash the Lion". Zal hij beide houden, of is dit een vervanger van die andere?

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 09:45
    • Pietje Bell

      Posts: 35.190

      Nee, dit is zeker geen vervanger voor de UTL. Deze is veel minder luxe en veel minder ruimte.
      Jos en Vermeulen kunnen er gebruik van maken. Vermeulen natuurlijk wat meer aangezien hij met zijn gezin in Monaco woont. Misschien Victoria en haar gezin een keertje?

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 10:19
  • AUDI_F1

    Posts: 3.869

    Dat stond alop de planning, dus een maatregel is het zeer zeker niet. Hopenlijk hebben ze nog wat aan de betrouwbaarheid gedaan.

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 08:30

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar