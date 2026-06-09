Voor Max Verstappen eindigde de Grand Prix van Monaco al voordat die goed en wel begonnen was. De viervoudig wereldkampioen viel vrijwel direct uit met motorproblemen, waardoor een mogelijke strijd om de overwinning in rook opging. Red Bull Racing heeft inmiddels de volledige verantwoordelijkheid op zich genomen en excuses aangeboden aan de Nederlander.

Verstappen begon de race vanaf de eerste startrij en leek samen met polesitter Andrea Kimi Antonelli af te stevenen op een rechtstreeks duel om de zege. Toen de lichten uitgingen, verloor de RB22 echter vrijwel direct al zijn vermogen. De Nederlander wist nog ternauwernood terug te keren naar de pits, maar zijn race was al na één ronde voorbij.

Red Bull neemt schuld volledig op zich

Laurent Mekies maakte na afloop duidelijk dat het probleem volledig bij Red Bull lag. Volgens de teambaas ontstonden de eerste signalen van het defect al tijdens de opwarmronde, waarna er geen oplossing meer mogelijk was.

"Het ging om een probleem met de power unit. De eerste tekenen zagen we al tijdens de opwarmronde en daarna konden we niets meer doen om het te verhelpen. Zo simpel is het. Dit was bovendien de eerste motor van Max dit seizoen en die zou na Monaco sowieso vervangen worden, maar uiteraard hadden we ons dit scenario nooit gewenst", verklaarde Mekies.

De Fransman stak daarbij niet onder stoelen of banken hoe teleurstellend het resultaat voor het team was. "We kunnen Max alleen maar onze excuses aanbieden. Samen met het team had hij geweldig werk geleverd om de wagen op dit niveau te krijgen. Zeker na zijn sterke kwalificatie verdiende hij een veel beter resultaat."

Nieuwe motor wacht in Barcelona

Ondanks de enorme teleurstelling in Monaco is er ook positief nieuws voor Verstappen. Red Bull bevestigde dat de Nederlander tijdens de volgende race in Barcelona met een volledig nieuwe power unit aan de start verschijnt.

Dat moet Verstappen opnieuw in staat stellen om de strijd aan te gaan met Mercedes en Ferrari, nadat een potentiële podiumplaats of misschien zelfs een overwinning in Monaco door technische pech verloren ging. Voor Red Bull resteert vooral de hoop dat het incident een eenmalige uitschuiver blijkt, aangezien het nog altijd niet zeker is dat de Nederlander ook komend jaar voor de Oostenrijkse renstal rijdt.