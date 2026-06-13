In Frankrijk gaat vandaag de iconische 24 uur van Le Mans van start. De race begint op precies hetzelfde moment als de kwalificatie in Barcelona, en Max Verstappen kan dus niet naar het begin van het spektakel kijken. Verstappen droomt van Le Mans, maar ook nu hoeft de racefan zich niet te vervelen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in de toekomst graag wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Hij heeft een grote interesse in de langeafstandsracerij, en maakte vorige maand zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Tijdens het racefeestje in de Duitse Eifel kwam hij dichtbij de zege, en hij gaf aan dat hij hier volgend jaar wil terugkeren. De Le Mans-droom staat dus nog even in de koelkast, maar ook dit kan sneller komen dan gedacht.

Verstappen is dol op het enduranceracen, en de kans is groot dat hij vanavond even neerploft op de bank om naar Le Mans te kijken. Op het iconische circuit komen zijn Nürburgring-teamgenoten Daniel Juncadella (Genesis) en Jules Gounon (Alpine) ook in actie, terwijl zijn landgenoten Robin Frijns (BMW) en Nyck de Vries (Toyota) stiekem dromen van de zege. In de kwalificatie waren de BMW's echter veel sneller, en vooral de droom van Frijns is realistisch.

Hypercar-debuut al gemaakt

Het is echter niet de vraag of Verstappen Le Mans gaat rijden, maar wanneer hij Le Mans gaat rijden. De Hypercar-regels kunnen Verstappen wel bekoren, terwijl er op Le Mans ook wordt gereden met zijn geliefde GT3's. Daarnaast vergeten veel mensen dat Verstappen eind 2024 al eens met een Hypercar heeft gereden, toen hij vlak voor de Grand Prix van Las Vegas tijdens een event van Red Bull en Honda met een Acura ARX-06 reed.

Kansen genoeg

Verstappen heeft ook al een aantal uitnodigingen voor Le Mans opzak. Fernando Alonso wil niets liever dan samen met Verstappen gaan jagen op de zege op Le Mans. De Spaanse Aston Martin-coureur won in het verleden op Le Mans met Toyota, en kan het heel goed vinden met Verstappen. Ook Red Bulls motorpartner Ford wil Verstappen graag een kans geven in één van hun auto's, en het feit dat ze vanaf volgend jaar gaat rijden met een eigen Hypercar, is een goed lokkertje.

Tijdens de launch in Detroit, waar ook Red Bull hun auto lanceerde, presenteerde Ford begin dit jaar Logan Sargeant, Mike Rockenfeller en Seb Priaulx als coureurs. Deze week kwamen ook Matt Campbell, Nick Yelloly en Tom Blomqvist daarbij. Voor Verstappen zullen ze echter altijd plek maken.

Eén iemand die niet met Verstappen zal gaan racen in Frankrijk, is zijn eigen vader Jos. Verstappen senior won in 2008 de LMP2-klasse met Jeroen Bleekemolen en Peter van Merksteijn, maar ziet een comeback op het Circuit de la Sarthe niet zitten.

Niemand hoeft zich te vervelen

Ook zonder Verstappen is er dit weekend genoeg te beleven op Le Mans. Met veel grote namen aan de start, een goed gevuld Hypercar-veld en bekende namen aan de start kan er van alles gebeuren. In elke klasse maken Nederlanders kans op de winst, en met Richard Verschoor staat er weer een nieuwe landgenoot aan de start. Kortom, de raceliefhebber hoeft zich niet te vervelen.