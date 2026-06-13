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Verstappen kan frustratie over Red Bull nauwelijks meer verbergen

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Verstappen kan frustratie over Red Bull nauwelijks meer verbergen

Max Verstappen reageerde gisteren veelzeggend na een terugkerend probleem bij zijn proefstarts in Barcelona. Verstappen kende een zware vrijdag in Catalonië, en stelde dan ook dat er werk aan de winkel is voor Red Bull. Eén bekend probleem lijkt namelijk weer de kop op te steken.

Verstappen kwam in de eerste twee vrije trainingen in Barcelona niet in het stuk voor. Hij moest veel tijd toegeven op de snelste tijden van George Russell en Lando Norris, en had genoeg klachten over zijn auto. Red Bull heeft afgelopen nacht hard doorgewerkt, en ze hopen vandaag wat beter voor de dag te komen. Dat er iets moet gebeuren, maakte Verstappen tijdens de sessie in woord en gebaar duidelijk.

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Over de boordradio liet Verstappen zich meerdere keren kritisch uit, terwijl de proefstarts voor extra frustratie zorgden. Op zijn onboardbeelden is te zien hoe Verstappen na de tweede vrije training klaarstaat op de grid voor een proefstart. De Red Bull komt echter weer moeizaam van zijn plek, en Verstappen kon zijn frustratie niet meer verbergen. Te zien is hoe Verstappen hoofdschuddend in de auto zit, en fans delen de beelden massaal.

Hoe ging het eerder dit jaar?

De problemen bij de starts zijn niet nieuw, en lijken dit jaar de achilleshiel van Red Bull te vormen. Bij meerdere races zakte Verstappen als een baksteen door het veld, en Red Bull lijkt er maar geen vat op te krijgen. Afgelopen weekend startte Verstappen in Monaco op de tweede plaats, maar door motorproblemen kwam hij niet van zijn plek. In bijvoorbeeld China en Australië beleefde hij horrorstarts.

Als Verstappen wel goed van zijn plek komt, kan het alsnog meerdere kanten opgaan. In Miami leek hij de aanval op de koppositie te kunnen openen, maar daar spinde hij in de eerste bochtencombinatie. In Canada ging het wat beter, en kwam hij uiteindelijk als derde over de streep.

Focus op de start

Red Bull en Verstappen hebben vandaag nog één training de tijd voordat ze beginnen aan het echte werk. Als de start morgen bij de Grand Prix weer in de soep loopt, dan is de kans groot dat de frustratie weer de overhand gaat krijgen bij Verstappen.

Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (3)

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  • Dale U

    Posts: 1.950

    RB en Verstappen zijn nog zoekende.........2027 zijn alle kinderziektes eruit.

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 10:37
  • HarryLam

    Posts: 5.513

    Als de elektromotor het niet doet dan moet de verbrandingsmotor het toch overnemen.

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 10:48

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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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