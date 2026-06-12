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Hamilton reageert veelzeggend op FIA-besluit over Red Bull

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Hamilton reageert veelzeggend op FIA-besluit over Red Bull

Lewis Hamilton had niet verwacht dat Red Bull naar boven zou komen als de beste krachtbron in het ADUO-programma. De FIA zorgde afgelopen week voor verbazing, toen uitlekte dat niet Mercedes, maar Red Bull volgens hen de beste verbrandingsmotor zou hebben. Hamilton maakt zich er verder weinig zorgen over.

Hamilton zorgde afgelopen weekend in Monaco zelf voor de ophef, door na de race te melden dat Red Bull volgens de FIA de beste krachtbron heeft. Het zorgde direct voor discussie, want op de baan moet Red Bull veel tijd toegeven op Mercedes. De zaak kreeg een extra wending toen de FIA geen officiële documenten naar buiten bracht, en het duidelijk werd dat Red Bull ze had gevraagd om de uitslag nog een keer te bekijken.

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'Het is zeker een verrassing'

Hamilton reageerde op de mediadag in Barcelona uitgebreid op deze opmerkelijke zaak. De Ferrari-coureur legt zijn kijk op de zaak uit bij PlanetF1: "Ik bedoel, dat is zeker een verrassing. De motoren van Red Bull en Mercedes liggen namelijk heel erg dicht bij elkaar. Red Bull heeft echt geweldig werk geleverd met hun motor, maar dat geldt ook voor Mercedes."

Red Bull rijdt dit jaar voor het eerst met een eigen krachtbron, die ze in samenwerking met Ford hebben ontwikkeld. Dit is direct één van de redenen voor het feit dat veel mensen nogal verrast hebben gereageerd op het besluit van de FIA.

Petje af

Voor Hamilton kwam het ook als een donderslag bij heldere hemel, maar hij kan het ergens ook wel begrijpen: "Ik heb gehoord dat er wat mensen van Mercedes naar Ferrari zijn gegaan. Ze hebben in ieder geval iets gedaan waarvan iedereen dacht dat het niet mogelijk was in zo'n korte periode voor een nieuwe motorfabrikant. Dus petje af voor hen."

Hamilton kent de mensen bij Mercedes natuurlijk goed, en weet dan ook dat ze daar heel erg goed weten wat ze doen. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Ik denk dat Mercedes nog steeds over een goede basis beschikt, en dat ze misschien zelfs net zo'n goede motor hebben. Het verschil is gewoon heel erg klein, maar uiteindelijk is het ook niet mijn beslissing."

Hoe zit het met Ferrari?

Alhoewel de FIA nog geen officiële documenten heeft gepubliceerd, lekte wel uit dat Hamiltons werkgever Ferrari na Red Bull en Mercedes over de derde krachtbron van het veld beschikt. Dat betekent dus dat ze meer tokens krijgen om de krachtbron te verbeteren, en dat ze stappen kunnen gaan zetten.

WickieDeViking

Posts: 1.164

Je bent nog dommer dat ik dacht. Het gaat enkel om de ICE. Je vergeet dat een PU uit meer dingen bestaat. Maar goed, ClownS, je begrijpt toch niks van de F1.

  • 9
  • 12 jun 2026 - 14:00
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (8)

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  • mr.Monza

    Posts: 10.051

    Ondertussen geeft big boss Sulayem aan hoe hij de F1 vanaf 2031 graag zou zien en horen.
    V8 met een hoop herrie, gewicht van 738 kg naar 630 kg en max 10% inbreng van het electrogedeelte.

    • + 1
    • 12 jun 2026 - 13:14
    • nr 76

      Posts: 7.513

      Die 630 kg zal natuurlijk nooit meer gehaald worden, met alle veiligheidseisen van nu

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 13:40
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.413

      Dan hoop ik dat de man met de jurk gelijk ga krijgen wat betreft de V8.
      Het electro gedeelte mag wegblijven....of ze moeten het gebruiken voor de richting-aanwijzer of remlichten..

      • + 4
      • 12 jun 2026 - 13:47
  • SennaS

    Posts: 12.184

    Volgens sommigen heeft Lewis al zijn successen alleen te danken aan de sterkste mercedes motor.
    Ik ben benieuwd wat Max alleen maar met sterkste motor bakt. Tot nu toe weinig.
    Ik ben benieuwd wat de inzichten nu zijn van dezelfde forumleden. Het zal vast nu wat genuanceerder zijn

    • + 4
    • 12 jun 2026 - 13:46
    • WickieDeViking

      Posts: 1.164

      Je bent nog dommer dat ik dacht. Het gaat enkel om de ICE. Je vergeet dat een PU uit meer dingen bestaat. Maar goed, ClownS, je begrijpt toch niks van de F1.

      • + 9
      • 12 jun 2026 - 14:00
    • Robin

      Posts: 3.237

      Dommer DAT ik dacht….
      Hmmmm das ook een beetje dom…
      Maar goed dat kan de besten gebeuren, zelfs diegenen die beweren zelf wel ALLES van de sport te weten.

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 15:10
  • Larry Perkins

    Posts: 65.703

    "Ik heb gehoord dat er wat mensen van Mercedes naar Ferrari zijn gegaan."

    Moet m.i. zijn: "Ik heb gehoord dat er wat mensen van Mercedes naar Red Bull zijn gegaan."

    • + 6
    • 12 jun 2026 - 14:03
  • Tra893SDk

    Posts: 96

    "Red Bull rijdt dit jaar voor het eerst met een eigen krachtbron, die ze in samenwerking met Ford hebben ontwikkeld"

    Het is voor 100% een door RBPT ontwikkelde motor. Ford fabriceert iets van 12 onderdelen via hun DMLS-infrastructuur in de VS maar ook die onderdelen zijn door RBPT ontworpen.

    • + 1
    • 12 jun 2026 - 14:40

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China
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Japan
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10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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