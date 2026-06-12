Lewis Hamilton had niet verwacht dat Red Bull naar boven zou komen als de beste krachtbron in het ADUO-programma. De FIA zorgde afgelopen week voor verbazing, toen uitlekte dat niet Mercedes, maar Red Bull volgens hen de beste verbrandingsmotor zou hebben. Hamilton maakt zich er verder weinig zorgen over.

Hamilton zorgde afgelopen weekend in Monaco zelf voor de ophef, door na de race te melden dat Red Bull volgens de FIA de beste krachtbron heeft. Het zorgde direct voor discussie, want op de baan moet Red Bull veel tijd toegeven op Mercedes. De zaak kreeg een extra wending toen de FIA geen officiële documenten naar buiten bracht, en het duidelijk werd dat Red Bull ze had gevraagd om de uitslag nog een keer te bekijken.

'Het is zeker een verrassing'

Hamilton reageerde op de mediadag in Barcelona uitgebreid op deze opmerkelijke zaak. De Ferrari-coureur legt zijn kijk op de zaak uit bij PlanetF1: "Ik bedoel, dat is zeker een verrassing. De motoren van Red Bull en Mercedes liggen namelijk heel erg dicht bij elkaar. Red Bull heeft echt geweldig werk geleverd met hun motor, maar dat geldt ook voor Mercedes."

Red Bull rijdt dit jaar voor het eerst met een eigen krachtbron, die ze in samenwerking met Ford hebben ontwikkeld. Dit is direct één van de redenen voor het feit dat veel mensen nogal verrast hebben gereageerd op het besluit van de FIA.

Petje af

Voor Hamilton kwam het ook als een donderslag bij heldere hemel, maar hij kan het ergens ook wel begrijpen: "Ik heb gehoord dat er wat mensen van Mercedes naar Ferrari zijn gegaan. Ze hebben in ieder geval iets gedaan waarvan iedereen dacht dat het niet mogelijk was in zo'n korte periode voor een nieuwe motorfabrikant. Dus petje af voor hen."

Hamilton kent de mensen bij Mercedes natuurlijk goed, en weet dan ook dat ze daar heel erg goed weten wat ze doen. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Ik denk dat Mercedes nog steeds over een goede basis beschikt, en dat ze misschien zelfs net zo'n goede motor hebben. Het verschil is gewoon heel erg klein, maar uiteindelijk is het ook niet mijn beslissing."

Hoe zit het met Ferrari?

Alhoewel de FIA nog geen officiële documenten heeft gepubliceerd, lekte wel uit dat Hamiltons werkgever Ferrari na Red Bull en Mercedes over de derde krachtbron van het veld beschikt. Dat betekent dus dat ze meer tokens krijgen om de krachtbron te verbeteren, en dat ze stappen kunnen gaan zetten.