Lewis Hamilton heeft de smaak helemaal te pakken bij Ferrari. Na opnieuw een podiumplaats in Monaco ziet de zevenvoudig wereldkampioen zijn vertrouwen groeien en weigert hij de strijd om de wereldtitel al op te geven. Met de Grand Prix van Barcelona voor de deur gelooft de Brit dat Ferrari nog flinke stappen kan zetten.

Hamilton eindigde in Monaco als tweede en evenaarde daarmee zijn beste Grand Prix-resultaat sinds zijn overstap naar Ferrari. Het was bovendien al zijn derde podiumplaats in de laatste vijf races, een opvallende ommekeer na een teleurstellend vorig seizoen waarin hij geen enkele keer op zondag het podium wist te halen.

Hamilton ziet vruchten van samenwerking met Ferrari

De 41-jarige Brit benadrukt dat de huidige progressie geen verrassing voor hem is. Volgens Hamilton was 2025 vooral een overgangsjaar waarin de fundamenten werden gelegd voor de huidige successen.

"Ik had er vertrouwen in dat we op dit punt zouden uitkomen. Vorig seizoen stond volledig in het teken van opbouwen en ontwikkelen. Ik wist dat we vooruitgang zouden boeken zodra het team aan de slag ging met de zaken die ik had aangekaart", vertelde Hamilton donderdag in Barcelona.

De Ferrari-coureur voelt zich bovendien steeds meer betrokken bij de ontwikkeling van de wagen. "Ik heb nu een auto waar ik zelf een duidelijke bijdrage aan heb geleverd. We hebben samen nieuwe manieren van werken ingevoerd en ik voel dat mijn input echt wordt meegenomen. De samenwerking met Fred Vasseur verloopt uitstekend en het is mooi om te zien dat die inspanningen zich nu beginnen uit te betalen."

Titelstrijd nog niet uit beeld voor Ferrari

In het kampioenschap staat Hamilton momenteel tweede, op 66 punten van leider Kimi Antonelli. Ondanks dat Mercedes op motorisch vlak nog steeds een voordeel lijkt te hebben, sluit de Brit niet uit dat Ferrari zich alsnog volop in de titelstrijd kan mengen.

"Op vlak van ontwikkeling kunnen we nog altijd een verschil maken. We beschikken over een sterke wagen en het aerodynamische pakket werkt uitstekend. Nu moeten we ervoor zorgen dat we sneller blijven evolueren dan de concurrentie, zodat we tijd kunnen winnen in de bochten en het verlies op de rechte stukken kunnen compenseren."

Hamilton ziet bovendien nog verschillende gebieden waarop Ferrari winst kan boeken. "We kunnen de efficiëntie van de wagen verder verbeteren en de luchtweerstand verminderen. Daardoor kunnen we het snelheidsverschil met Mercedes verkleinen. Er komen bovendien nog heel wat verschillende circuits aan, dus ik schrijf niets af. We blijven vol gas doorgaan en zullen alles geven om het gat verder te dichten."