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Hamilton mikt op wereldtitel met Ferrari: "Zeg nooit nooit"

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Hamilton mikt op wereldtitel met Ferrari: "Zeg nooit nooit"

Lewis Hamilton heeft de smaak helemaal te pakken bij Ferrari. Na opnieuw een podiumplaats in Monaco ziet de zevenvoudig wereldkampioen zijn vertrouwen groeien en weigert hij de strijd om de wereldtitel al op te geven. Met de Grand Prix van Barcelona voor de deur gelooft de Brit dat Ferrari nog flinke stappen kan zetten.

Hamilton eindigde in Monaco als tweede en evenaarde daarmee zijn beste Grand Prix-resultaat sinds zijn overstap naar Ferrari. Het was bovendien al zijn derde podiumplaats in de laatste vijf races, een opvallende ommekeer na een teleurstellend vorig seizoen waarin hij geen enkele keer op zondag het podium wist te halen.

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Hamilton ziet vruchten van samenwerking met Ferrari

De 41-jarige Brit benadrukt dat de huidige progressie geen verrassing voor hem is. Volgens Hamilton was 2025 vooral een overgangsjaar waarin de fundamenten werden gelegd voor de huidige successen.

"Ik had er vertrouwen in dat we op dit punt zouden uitkomen. Vorig seizoen stond volledig in het teken van opbouwen en ontwikkelen. Ik wist dat we vooruitgang zouden boeken zodra het team aan de slag ging met de zaken die ik had aangekaart", vertelde Hamilton donderdag in Barcelona.

De Ferrari-coureur voelt zich bovendien steeds meer betrokken bij de ontwikkeling van de wagen. "Ik heb nu een auto waar ik zelf een duidelijke bijdrage aan heb geleverd. We hebben samen nieuwe manieren van werken ingevoerd en ik voel dat mijn input echt wordt meegenomen. De samenwerking met Fred Vasseur verloopt uitstekend en het is mooi om te zien dat die inspanningen zich nu beginnen uit te betalen."

Titelstrijd nog niet uit beeld voor Ferrari

In het kampioenschap staat Hamilton momenteel tweede, op 66 punten van leider Kimi Antonelli. Ondanks dat Mercedes op motorisch vlak nog steeds een voordeel lijkt te hebben, sluit de Brit niet uit dat Ferrari zich alsnog volop in de titelstrijd kan mengen.

"Op vlak van ontwikkeling kunnen we nog altijd een verschil maken. We beschikken over een sterke wagen en het aerodynamische pakket werkt uitstekend. Nu moeten we ervoor zorgen dat we sneller blijven evolueren dan de concurrentie, zodat we tijd kunnen winnen in de bochten en het verlies op de rechte stukken kunnen compenseren."

Hamilton ziet bovendien nog verschillende gebieden waarop Ferrari winst kan boeken. "We kunnen de efficiëntie van de wagen verder verbeteren en de luchtweerstand verminderen. Daardoor kunnen we het snelheidsverschil met Mercedes verkleinen. Er komen bovendien nog heel wat verschillende circuits aan, dus ik schrijf niets af. We blijven vol gas doorgaan en zullen alles geven om het gat verder te dichten."

Larry Perkins

Posts: 65.709

Alleen de schrijvert heeft het over de wereldtitel, Lewis zelf rept er met geen woord over! Hij heeft het alleen over zijn vertrouwen (hoop) in het dichten van het gat naar concurrentie...

  • 6
  • 12 jun 2026 - 15:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (10)

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  • WickieDeViking

    Posts: 1.171

    Ik zou het heel knap vinden van zowel Ferrari als van Hamilton, mocht hij dit jaar WK worden.

    • + 1
    • 12 jun 2026 - 14:49
    • mr.Monza

      Posts: 10.052

      Als dat gebeurt verwacht ik niets minder dan dat Lewis vanuit Maranello naar de kust rijdt en vanaf Portofino over het water terug naar Monaco wandelt.

      • + 4
      • 12 jun 2026 - 15:11
    • F1jos

      Posts: 5.366

      Alles is mogelijk, maar Lewis de verlosser is een utopie.

      • + 1
      • 12 jun 2026 - 15:28
    • Larry Perkins

      Posts: 65.706

      Alleen de schrijvert heeft het over de wereldtitel, Lewis zelf rept er met geen woord over! Hij heeft het alleen over zijn vertrouwen (hoop) in het dichten van het gat naar concurrentie...

      • + 6
      • 12 jun 2026 - 15:38
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.407

      Als dat überhaupt gebeurd (niet eens dit jaar), dan ga ik toch echt M.Schumacher naar de tweede plek verdringen wat betreft de allergrootste.

      • + 3
      • 12 jun 2026 - 15:45
  • Larry Perkins

    Posts: 65.706

    Gijs van Lennep, die inmiddels alle herhalingen van ‘Daten in het Dorp op Texel' heeft gezien, was nu wel weer bereikbaar voor een reactie…

    Gijs: "Als Lewis nog wereldkampioen kan worden, lukt het mij ook wel, we zijn tenslotte bijna generatiegenoten."

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 15:01
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.222

    Een 8ste titel lijkt me echt (nog) wel te hoog gegrepen. Ik betwijfel eerlijk gezegd dat die er voor hem komt. Ergens ben ik al lang blij dat hij met Ferrari er weer een beetje bij lijkt te zijn. Zet eerst dit maar eens consistent door. Dat zou ik al heel wat vinden. Net dit jaar, nu ik niet meer kijk en de uitslagen alleen nog hier volg, lijkt een goede lijn ingezet te zijn. Conclusie, ik had dus veel eerder moeten stoppen met kijken 😉

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 15:09
  • schwantz34

    Posts: 42.158

    Dromen over een titel pakken met het merk met het steigerende paard lopen sinds 2007 op 100% zeker altijd uit op een verschrikkelijke nachtmerrie....

    • + 1
    • 12 jun 2026 - 15:15
  • shakedown

    Posts: 1.848

    Nooit. Gaat niet gebeuren Hamilton.

    • + 1
    • 12 jun 2026 - 15:19
    • Larry Perkins

      Posts: 65.706

      Vertel dat maar aan de schrijvert, hij heeft het over de wereldtitel, Hamilton NIET!

      • + 6
      • 12 jun 2026 - 15:46

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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