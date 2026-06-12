Lewis Hamilton gelooft dat zijn eerste overwinning voor Ferrari slechts een kwestie van tijd is. De zevenvoudig wereldkampioen verkeert in zijn beste vorm sinds zijn overstap van Mercedes en ziet de progressie van Ferrari steeds duidelijker terug op de baan. Na twee opeenvolgende tweede plaatsen in Canada en Monaco staat de Brit inmiddels verrassend tweede in het wereldkampioenschap.

Waar Hamilton vorig seizoen nog worstelde met zijn aanpassing aan Ferrari, lijkt hij in 2026 volledig zijn draai te hebben gevonden. De 41-jarige Brit behaalde in Monaco opnieuw een sterk resultaat en ziet dat het gat naar WK-leider Kimi Antonelli langzaam kleiner kan worden.

Hamilton geniet van opmars én prijst Antonelli

Na afloop van de Grand Prix van Monaco kreeg Hamilton de vraag hoe dicht hij bij zijn eerste Ferrari-zege staat. Zijn antwoord liet weinig aan de verbeelding over.

"Het voelt alsof die overwinning dichterbij is dan ooit. Natuurlijk kijk ik ook naar het klassement en zie ik nog altijd een achterstand van 66 punten, maar eerlijk gezegd had ik nooit verwacht dat ik nu tweede zou staan in het kampioenschap. Daar ben ik enorm blij mee", vertelde Hamilton bij Sky Sports.

Tegelijkertijd sprak de Ferrari-coureur vol bewondering over Antonelli, die hem vorig jaar opvolgde bij Mercedes. "Hij doet het fenomenaal. Met Toto Wolff, Peter Bonnington en het hele Mercedes-team heeft hij een geweldige omgeving om zich heen. Wat hij op zijn negentiende laat zien is indrukwekkend. Het motiveert mij alleen maar om zelf ook een stap extra te zetten. Als hij nu al zo sterk is, kun je alleen maar dromen van wat er nog komt."

'Ik moet iedereen opnieuw laten zien wie ik ben'

Na een moeizaam eerste jaar bij Ferrari ontstonden er geregeld twijfels over Hamiltons toekomst in de Formule 1. De Brit lijkt die discussies nu steeds nadrukkelijker de kop in te drukken met zijn recente prestaties.

"Ik heb het gevoel dat ik de mensen opnieuw moet herinneren aan wat ik kan. Mijn supporters zeiden dat vorig jaar al tegen me en nu probeer ik dat elk weekend op de baan te bewijzen. Twee tweede plaatsen op rij zijn voor mij een belangrijk signaal dat we de juiste richting uitgaan", aldus Hamilton.

De Brit reserveerde ook lovende woorden voor Ferrari-teambaas Fred Vasseur, die volgens hem een cruciale rol heeft gespeeld in de ommekeer. "Fred is altijd achter mij blijven staan. Vorig jaar hebben we moeilijke gesprekken gevoerd en heb ik aangedrongen op bepaalde veranderingen binnen het team. Hij heeft daar naar geluisterd en nu beginnen we daar de vruchten van te plukken. We zijn er nog niet, maar we blijven jagen. En ik twijfel er niet aan dat we uiteindelijk zullen krijgen waar we voor werken: die eerste overwinning met Ferrari."