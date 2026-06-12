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Hamilton barst van het zelfvertrouwen: "Ferrari-zege is dichterbij dan ooit"

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Hamilton barst van het zelfvertrouwen: "Ferrari-zege is dichterbij dan ooit"

Lewis Hamilton gelooft dat zijn eerste overwinning voor Ferrari slechts een kwestie van tijd is. De zevenvoudig wereldkampioen verkeert in zijn beste vorm sinds zijn overstap van Mercedes en ziet de progressie van Ferrari steeds duidelijker terug op de baan. Na twee opeenvolgende tweede plaatsen in Canada en Monaco staat de Brit inmiddels verrassend tweede in het wereldkampioenschap.

Waar Hamilton vorig seizoen nog worstelde met zijn aanpassing aan Ferrari, lijkt hij in 2026 volledig zijn draai te hebben gevonden. De 41-jarige Brit behaalde in Monaco opnieuw een sterk resultaat en ziet dat het gat naar WK-leider Kimi Antonelli langzaam kleiner kan worden.

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Na afloop van de Grand Prix van Monaco kreeg Hamilton de vraag hoe dicht hij bij zijn eerste Ferrari-zege staat. Zijn antwoord liet weinig aan de verbeelding over.

"Het voelt alsof die overwinning dichterbij is dan ooit. Natuurlijk kijk ik ook naar het klassement en zie ik nog altijd een achterstand van 66 punten, maar eerlijk gezegd had ik nooit verwacht dat ik nu tweede zou staan in het kampioenschap. Daar ben ik enorm blij mee", vertelde Hamilton bij Sky Sports.

Tegelijkertijd sprak de Ferrari-coureur vol bewondering over Antonelli, die hem vorig jaar opvolgde bij Mercedes. "Hij doet het fenomenaal. Met Toto Wolff, Peter Bonnington en het hele Mercedes-team heeft hij een geweldige omgeving om zich heen. Wat hij op zijn negentiende laat zien is indrukwekkend. Het motiveert mij alleen maar om zelf ook een stap extra te zetten. Als hij nu al zo sterk is, kun je alleen maar dromen van wat er nog komt."

'Ik moet iedereen opnieuw laten zien wie ik ben'

Na een moeizaam eerste jaar bij Ferrari ontstonden er geregeld twijfels over Hamiltons toekomst in de Formule 1. De Brit lijkt die discussies nu steeds nadrukkelijker de kop in te drukken met zijn recente prestaties.

"Ik heb het gevoel dat ik de mensen opnieuw moet herinneren aan wat ik kan. Mijn supporters zeiden dat vorig jaar al tegen me en nu probeer ik dat elk weekend op de baan te bewijzen. Twee tweede plaatsen op rij zijn voor mij een belangrijk signaal dat we de juiste richting uitgaan", aldus Hamilton.

De Brit reserveerde ook lovende woorden voor Ferrari-teambaas Fred Vasseur, die volgens hem een cruciale rol heeft gespeeld in de ommekeer. "Fred is altijd achter mij blijven staan. Vorig jaar hebben we moeilijke gesprekken gevoerd en heb ik aangedrongen op bepaalde veranderingen binnen het team. Hij heeft daar naar geluisterd en nu beginnen we daar de vruchten van te plukken. We zijn er nog niet, maar we blijven jagen. En ik twijfel er niet aan dat we uiteindelijk zullen krijgen waar we voor werken: die eerste overwinning met Ferrari."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.413

Het is nochtans makkelijk zat Lewis.
Je moet gewoon voorop rijden en als eerste over de streep komen....en dat geldt natuurlijk ook voor Charles.

Maar ik moet zeggen dat Ferrari goede kansen heeft..... als ook Redbull, McLaren, Alpine of Aston Martin (?).

Mercedes blijft voorlopig nog 'n maatje... [Lees verder]

  • 1
  • 12 jun 2026 - 13:44
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Barcelona 2026

Reacties (4)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.413

    Het is nochtans makkelijk zat Lewis.
    Je moet gewoon voorop rijden en als eerste over de streep komen....en dat geldt natuurlijk ook voor Charles.

    Maar ik moet zeggen dat Ferrari goede kansen heeft..... als ook Redbull, McLaren, Alpine of Aston Martin (?).

    Mercedes blijft voorlopig nog 'n maatje te groot.

    • + 1
    • 12 jun 2026 - 13:44
  • Schumi86

    Posts: 620

    Nope zie het niet gebeuren, Mercedes raket is te snel helaas

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 14:44
  • Robin

    Posts: 3.237

    Als Mercedes zelfs in Monaco gemakkelijk afstand nam zie ik dat voorlopig niet gebeuren.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 15:00
  • NicoS

    Posts: 20.834

    Met wat geluk valt er niets uit te sluiten, maar ik zie het nog niet zomaar gebeuren. Monaco zou de uitgelezen kans zijn voor Ferrari voor de winst, maar dat zat er ook nooit in.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 15:17

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    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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