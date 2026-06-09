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Kardashian zorgt voor ophef en 'steelt' handdoek van Antonelli

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Kardashian zorgt voor ophef en 'steelt' handdoek van Antonelli

De aanwezigheid van Kim Kardashian bij de Grand Prix van Monaco bleef afgelopen weekend niet onopgemerkt. Ze kwam kijken bij haar vriend Lewis Hamilton, maar zorgde ook voor ergernis bij fans. Ze negeerde niet alleen Martin Brundle, ze 'stal' ook een handdoek die was bedoeld voor racewinnaar Andrea Kimi Antonelli.

Realityster Kardashian was afgelopen weekend voor het eerst bij een race aanwezig om Hamilton te supporten. De regie van de Formule 1 liet geen kans onbenut om haar in beeld te brengen, en na de race stond ze vlak onder het podium om Hamiltons tweede plaats te vieren. De fans waren echter iets minder blij met haar aanwezigheid, en het feit dat ze Sky Sports-verslaggever Martin Brundle voor de race negeerde, zorgde voor veel kritiek.

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Nieuwe beelden zorgen voor kritiek

Nu zijn er nieuwe beelden van haar gedrag opgedoken, die kwaad bloed zetten bij een aantal fans. Op de korte video, die op dit moment viral gaat, is te zien hoe Kardashian na de podiumceremonie van het rechte stuk wordt begeleid door haar entourage. Op het moment dat ze langs de bordjes voor de top drie loopt, pakt ze de handdoek mee die daar was neergelegd voor racewinnaar Antonelli.

Antonelli had de handdoek na de race niet gebruikt, en had hem laten liggen. Toch reageren veel fans op sociale media boos, omdat ze vinden dat de spullen die klaar liggen voor de coureurs zijn, en niet voor VIPs of andere gasten. Andere fans zien er weinig kwaad in, maar fanaccounts blijven de beelden massaal delen.

Hoe reageert Hamilton?

Hamilton was in ieder geval blij met de aanwezigheid van Kardashian. Na afloop van de race werd hij tijdens de persconferentie gevraagd naar haar aanwezigheid. Zonder haar bij naam te noemen, reageerde hij met een lach: "Het is geweldig dat ze er dit weekend was en dat ik zoveel steun krijg. Maar het is ook fijn met mijn vrienden erbij, de opkomst hier is echt ongelooflijk. En ja, ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer moet zeggen. Het is fantastisch om goede mensen om je heen te hebben en dat er goede mensen zijn die je steunen, en zij doet dat elke dag."

f(1)orum

Posts: 10.104

Tja, Kimi steelt de show, Kim steelt een handdoek....

  • 6
  • 9 jun 2026 - 07:49
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Lewis Hamilton Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (18)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.104

    Tja, Kimi steelt de show, Kim steelt een handdoek....

    • + 6
    • 9 jun 2026 - 07:49
  • Hondaaaa

    Posts: 9

    De F1 is natuurlijk een technische sport, vandaar ook een 'technische' vraag:
    Hoe houdt deze Kim Kardashian 'de boel' omhoog zonder enige ondersteuning of zoiets...
    Sommigen hebben dat niet nodig, maar bij dit formaat toch wel lijkt mij.
    Gewoon een vraag van een geïnteresseerde... 😜

    • + 2
    • 9 jun 2026 - 07:51
    • f(1)orum

      Posts: 10.104

      Ik denk een kwestie van minder downforce realiseren?

      • + 1
      • 9 jun 2026 - 07:55
    • Maravillosa

      Posts: 226

      Tape, lol (boobtape Enzo waarschijnlijk)

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 08:50
    • snailer

      Posts: 33.320

      Ooit en lang geleden kwam ik een fatastisch mooie dame tegen in Munchen. Het was lente in haar ogen.
      En ze had mega vooruitstekende eh.... boel... Nog meer dan die Kim waarschijnlijk en zo bleek later natuurlijke... boel. Dus niks opgevuld. Spreek over 1975 of zo.
      Ze had een jurk die weinig verhulde aan de voorkant en de achterkant van de jurk was open tot aan haar billen. Geen bh dus. Ik als puber snapte er niets van.
      Ben dus op onderzoekgeweest. Zaten gewoon BH's onder zonder straps. Heb ze voor de zekerheid maar er af gehaald bij haar. Stel je voor dat het oncomfortabel zat bij haar.

      • + 1
      • 9 jun 2026 - 09:50
    • BoerTeun

      Posts: 1.561

      @snailer 1975! inmiddels zal de zwaartekracht zijn werk wel gedaan hebben ;)

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 10:07
  • Larry Perkins

    Posts: 65.599

    Snuifmafketel Juan: "Stelen van de FIA/Formule 1, Lewis zou acht strafpunten moeten krijgen!"

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 08:11
  • snailer

    Posts: 33.320

    Kardashian wil niet alleen Hamilton in haar Karcrashian.

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 08:42
  • Larry Perkins

    Posts: 65.599

    Off-topic:

    Is het al bekend wanneer de aangepaste aanvangstijden van Barcelona worden aangepast? En wordt vervolgens de aanvangstijd van het aanpassen van de aangepaste aanvangstijden nog aangepast of is de aanvangstijd van het aanpassen van de aangepaste aanvangstijden dan per direct definitief?
    Hoop dat het snel bekend wordt, anders ben ik net mijn koeien aan het melken als de aanvangstijd van het aanpassen van de aangepaste aanvangstijden wordt aangepast, want de aanvangstijd van het melken van mijn koetjes wordt nooit aangepast…

    • + 4
    • 9 jun 2026 - 08:50
    • Bertrand Gachot

      Posts: 768

      @Larry eerst moet er nog een weerbericht komen, "wat doet het weer in Barcelona" er zal wel weer regen worden verwacht, maar dat bericht is nog even uitgesteld omdat het nog aangepast moet worden. Hebben de koeien bij jou last van een uitgesteld weerbericht dat nog moet worden aangepast?

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 10:10
  • The Wolf

    Posts: 990

    Nou is het bij de Monaco gp altijd al zo geweest dat de celebs die niks met de sport te maken hebben erop af komen als vliegen op de stront, en dat je ze tot vervelens toe in beeld krijgt, maar het wordt steeds gekker hoeveel aandacht er naartoe gaat. Lewis is er wel debet aan nu hij Kim opgeduikeld heeft gaan we nog veel van die tenenkrommende dingen zien

    • + 3
    • 9 jun 2026 - 08:50
    • Larry Perkins

      Posts: 65.599

      Of de tenen van Kim ook krommen kunnen we niet checken want haar opgeblazen tieten hangen er altijd voor...

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 09:21
  • Starscreamer

    Posts: 1.466

    Door arrogantie een handdoek stelen voor iemand die het veel meer nodig heeft.
    Lijkt nergens na.
    Zelfs mijn zoon van 3 leert dat hij niet zomaar wat mag pakken wat van een ander is.

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 09:39
  • dutchiceman

    Posts: 5.629

    Vuilnisbak celeb.
    Om moe van te worden.

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 09:43
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.383

    De handdoek was niet gebruikt door Kimi, maar dat wist Kim niet natuurlijk.

    Die wilde, tijdens het achterlangs genomen worden door Lewis, gewoon snuffelen aan die handdoek of er spoortjes van zweet aanwezig waren van Kimi...ik begrijp dat wel.

    Ikzelf moet ook altijd even snuffelen...

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 09:51
  • mordor

    Posts: 2.164

    Dat je dat mokkel op de grid laat rondlopen, met die debiele beveiligers. Is idioot. Het jatten van een handdoek is wel weer een triest dieptepunt. Evenals het schofferen van een sky reporter.

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 09:55
  • racepace1

    Posts: 743

    Wie weet wat ze met de handdoek heeft gedaan🙃😉😏🤭🤔

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 10:07

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Bahrein
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Japan
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Bahrein
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Verenigde Staten van Amerika
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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