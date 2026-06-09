De aanwezigheid van Kim Kardashian bij de Grand Prix van Monaco bleef afgelopen weekend niet onopgemerkt. Ze kwam kijken bij haar vriend Lewis Hamilton, maar zorgde ook voor ergernis bij fans. Ze negeerde niet alleen Martin Brundle, ze 'stal' ook een handdoek die was bedoeld voor racewinnaar Andrea Kimi Antonelli.

Realityster Kardashian was afgelopen weekend voor het eerst bij een race aanwezig om Hamilton te supporten. De regie van de Formule 1 liet geen kans onbenut om haar in beeld te brengen, en na de race stond ze vlak onder het podium om Hamiltons tweede plaats te vieren. De fans waren echter iets minder blij met haar aanwezigheid, en het feit dat ze Sky Sports-verslaggever Martin Brundle voor de race negeerde, zorgde voor veel kritiek.

Nieuwe beelden zorgen voor kritiek

Nu zijn er nieuwe beelden van haar gedrag opgedoken, die kwaad bloed zetten bij een aantal fans. Op de korte video, die op dit moment viral gaat, is te zien hoe Kardashian na de podiumceremonie van het rechte stuk wordt begeleid door haar entourage. Op het moment dat ze langs de bordjes voor de top drie loopt, pakt ze de handdoek mee die daar was neergelegd voor racewinnaar Antonelli.

Antonelli had de handdoek na de race niet gebruikt, en had hem laten liggen. Toch reageren veel fans op sociale media boos, omdat ze vinden dat de spullen die klaar liggen voor de coureurs zijn, en niet voor VIPs of andere gasten. Andere fans zien er weinig kwaad in, maar fanaccounts blijven de beelden massaal delen.

Hoe reageert Hamilton?

Hamilton was in ieder geval blij met de aanwezigheid van Kardashian. Na afloop van de race werd hij tijdens de persconferentie gevraagd naar haar aanwezigheid. Zonder haar bij naam te noemen, reageerde hij met een lach: "Het is geweldig dat ze er dit weekend was en dat ik zoveel steun krijg. Maar het is ook fijn met mijn vrienden erbij, de opkomst hier is echt ongelooflijk. En ja, ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer moet zeggen. Het is fantastisch om goede mensen om je heen te hebben en dat er goede mensen zijn die je steunen, en zij doet dat elke dag."